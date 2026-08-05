Η ΑΒΑΞ ανέλαβε την υλοποίηση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στη Λάρισα

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ γνωστοποιεί την υπογραφή συμφωνίας με τη Λάρισα Θερμοηλεκτρική για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με ισχύ 800 ΜW, εκπροσωπώντας την εμπειρία του Ομίλου σε κορυφαία έργα του τομέα της ενέργειας.

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Η επένδυση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική για τη νέα μονάδα με φυσικό αέριο στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας εισέρχεται σε μια κρίσιμη και σημαντική φάση υλοποίησης. Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική ανακοίνωσε την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026, την ανάθεση στην AVAX Α.Ε. της κατασκευής της μονάδας συνδυασμένου κύκλου και του Υποσταθμού που θα υποστηρίζει τη λειτουργία της.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η ωρίμανση της επένδυσης προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Η Τελική Επενδυτική Απόφαση (Final Investment Decision – FID) αναμένεται να ληφθεί πριν από το τέλος του 2026, δίνοντας το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Η νέα μονάδα, με καθαρή ισχύ 794 MW, θα είναι η πρώτη στην Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί την προηγμένη τεχνολογία Mitsubishi Power. Με εξαιρετικά υψηλή απόδοση και δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης μειγμάτων φυσικού αερίου και υδρογόνου, θα είναι η πιο σύγχρονη και αποδοτική μονάδα του είδους της στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ευελιξία και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας και του υποσταθμού αναμένεται να διαρκέσει 38 μήνες από την FID, με την επένδυση να αναμένεται να γίνει σημείο αναφοράς για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Θεσσαλίας.

Η επένδυση υλοποιείται από τη ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν η Clavenia με ποσοστό 38,5%, η Sirec Energy με ποσοστό 16,5%, η Volton με ποσοστό 10% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 35%, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στη διοίκηση και τη λειτουργία του έργου.

Η νέα μονάδα θα ενισχύσει το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα με σύγχρονη, υψηλής απόδοσης και ευέλικτη παραγωγική ικανότητα, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του ενεργειακού συστήματος κατά την ενεργειακή μετάβαση. Η αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας ενισχύει την λειτουργική αποδοτικότητα της επένδυσης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στο μέλλον.

Επιπλέον, το έργο αναμένεται να λειτουργήσει ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για τη Θεσσαλία, ενισχύοντας τη θέση της περιοχής στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό και δημιουργώντας νέες οικονομικές δραστηριότητες κατά την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΑΒΑΞ, κ. Κωνσταντίνου Μιτζάλη:

“Η σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα με τη Λάρισα Θερμοηλεκτρική αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της εκτενούς εμπειρίας του Ομίλου μας σε μεγάλα ενεργειακά έργα και μια νέα πρόκληση για εμάς: να παραδώσουμε ένα ακόμη απαιτητικό έργο, έγκαιρα και ποιοτικά, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του Ομίλου ΑΒΑΞ στις ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας”.

Ο Γενικός Διευθυντής της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, κ. Δημήτριος Ταμβάκης, δήλωσε:

“Η ανάθεση της κατασκευής του έργου αποτελεί ένα καθοριστικό ορόσημο για την πορεία υλοποίησης της επένδυσης και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προχωρήσουμε με συνέπεια και ταχύτητα στην ανάπτυξη μιας μονάδας που θα θέσει νέα πρότυπα αποδοτικότητας στην ηλεκτροπαραγωγή. Με τον τρόπο αυτό, η νέα μονάδα θα συμβάλλει καθοριστικά στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και στην ασφαλή ενσωμάτωση ολοένα και μεγαλύτερης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”.

“Παράλληλα, πρόκειται για μια επένδυση με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Κατά την κατασκευή και τη λειτουργία της θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για την τοπική οικονομία και την απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, ενώ η προσθήκη μιας νέας, ιδιαίτερα αποδοτικής μονάδας στο σύστημα θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των καταναλωτών”.