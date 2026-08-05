Η αγορά βλέπει τα κέρδη. Η Cenergy χτίζει τα επόμενα.

Η Cenergy έκλεισε το πρώτο εξάμηνο με 138 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη, ανεκτέλεστο 3,9 δισ. ευρώ και αναβαθμισμένη πρόβλεψη EBITDA έως 420 εκατ. ευρώ. Οι τρεις αυτοί αριθμοί βάζουν από μόνοι τους τον πήχη πολύ ψηλά.

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Η μεταξύ τους όμως σχέση είναι εκείνη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται η εταιρεία: η παραγωγική δυναμικότητα που προστέθηκε την τελευταία τριετία έχει αρχίσει να γεμίζει, τα περιθώρια κινούνται αισθητά υψηλότερα και το βιβλίο έργων έχει επεκταθεί πέρα από το τέλος της δεκαετίας.

Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη σύμβαση που ανέλαβε ποτέ η Hellenic Cables θα αρχίσει να τροφοδοτεί την παραγωγή στα τέλη του 2027. Η σημερινή κερδοφορία προηγείται, δηλαδή, της πλήρους συνεισφοράς των νέων εργοστασίων και του μεγαλύτερου συμβολαίου στην ιστορία της Hellenic Cables.

Οι πωλήσεις του εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 13% στα 1,153 δισ. ευρώ, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA κατά 26% στα 215,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 45% στα 137,8 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος έτρεξε ακόμη ταχύτερα, με άνοδο 30% στα 240 εκατ. ευρώ, οδηγώντας το μικτό περιθώριο στο 20,8% από 18,1%. Σε κάθε 100 ευρώ πωλήσεων, η Cenergy κράτησε σχεδόν 2,7 ευρώ επιπλέον μικτό κέρδος σε σύγκριση με πέρυσι. Σε απόλυτους αριθμούς, η αύξηση των πωλήσεων κατά 131 εκατ. ευρώ παρήγαγε πρόσθετο μικτό κέρδος σχεδόν 55 εκατ. ευρώ. Αυτή η σχέση φανερώνει πόσο αποδοτικά περνούν πλέον οι υψηλότεροι όγκοι και το καλύτερο μείγμα συμβολαίων στην κερδοφορία.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν από 151,4 εκατ. σε 198,2 εκατ. ευρώ, άνοδος σχεδόν 31%, παρότι τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης ενισχύθηκαν συνολικά κατά περίπου 7,6 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική ανάπτυξη απορρόφησε την αύξηση των εξόδων και άφησε επιπλέον 46,9 εκατ. ευρώ στο EBIT.

Ακολούθησε η μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους στα 21,9 εκατ. από 29,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα προ φόρων κέρδη να φτάσουν τα 177 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43%.

Το πώς προέκυψε αυτή η επίδοση έχει μεγαλύτερη σημασία από το ίδιο το ποσοστό. Η πτώση του χρηματοοικονομικού κόστους στηρίχθηκε σε ευνοϊκές συναλλαγματικές διαφορές του δολαρίου, καθώς οι τόκοι και τα συναφή έξοδα παρέμειναν περίπου στα περσινά επίπεδα. Άρα, η εκτίναξη των καθαρών κερδών έχει δύο πηγές: ισχυρότερη λειτουργική παραγωγή κέρδους και θετική συνεισφορά από τις συναλλαγματικές κινήσεις. Η πρώτη έχει πολύ μεγαλύτερη αξία για την αποτίμηση, επειδή συνδέεται με εργοστάσια, έργα και παραγωγικούς όγκους. Η δεύτερη ενίσχυσε το τελικό αποτέλεσμα του εξαμήνου, δίχως να πρέπει να προβάλλεται μηχανικά στα επόμενα τρίμηνα.

Τα καθαρά κέρδη των 137,8 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο 12% των πωλήσεων, έναντι 9,3% πέρυσι, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 0,649 ευρώ από 0,449 ευρώ.

Η σύγκριση με τα ίδια κεφάλαια βάζει την επίδοση σε άλλη διάσταση. Μέσα σε έξι μήνες, η εταιρεία παρήγαγε καθαρά κέρδη ίσα με περίπου 15,6% των ιδίων κεφαλαίων που είχε στις αρχές του έτους. Πρόκειται για απόδοση που εξηγεί γιατί η συζήτηση γύρω από τη Cenergy μετακινείται σταδιακά από τον κύκλο εργασιών προς την αποδοτικότητα του κεφαλαίου.

Το δεύτερο τρίμηνο διατηρεί τον ανοδικό ρυθμό, με διαφορετική σύνθεση. Οι πωλήσεις έφθασαν τα 642,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20%, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA τα 115,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21%, και τα καθαρά κέρδη τα 63,7 εκατ. ευρώ, με άνοδο 17%. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 26%, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά περίπου 15%. Η διαφορά εξηγείται από το μείγμα έργων: το εξαιρετικά κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο του πρώτου τριμήνου έδωσε τη θέση του σε μεγαλύτερους όγκους με περιθώριο αναπροσαρμοσμένου EBITDA 17,9%, σχεδόν ίδιο με το 17,8% του δεύτερου τριμήνου του 2025.

Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τις εκτιμήσεις του έτους. Η Cenergy έχει ήδη παραγάγει 215,6 εκατ. ευρώ αναπροσαρμοσμένου EBITDA στο πρώτο εξάμηνο και το νέο guidance τοποθετεί το σύνολο της χρήσης στα 390-420 εκατ. ευρώ. Επομένως, για το δεύτερο εξάμηνο απαιτούνται 174-204 εκατ. ευρώ. Ακόμη και στο άνω άκρο, η απαίτηση είναι χαμηλότερη από την επίδοση του πρώτου εξαμήνου. Η διοίκηση έχει ουσιαστικά αυξήσει τον ετήσιο στόχο, διατηρώντας παράλληλα έναν βαθμό συντηρητισμού απέναντι στις τριμηνιαίες μεταβολές του μείγματος έργων. Το προηγούμενο εύρος ήταν 370-400 εκατ. ευρώ, άρα τόσο το κάτω όσο και το άνω όριο μετακινήθηκαν κατά 20 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη επιτάχυνση έρχεται από τα καλώδια. Οι πωλήσεις του τομέα ανήλθαν σε 841,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13%, και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA σε 164,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 36%. Το περιθώριο ανέβηκε στο 19,5% από 16,3%, κέρδος 320 μονάδων βάσης. Από την πρόσθετη λειτουργική κερδοφορία των 44,7 εκατ. ευρώ που παρήγαγε ο όμιλος, τα καλώδια συνεισέφεραν περίπου 43,7 εκατ. ευρώ. Σχεδόν ολόκληρη η αύξηση του EBITDA προήλθε από τη Hellenic Cables.

Η πρόσθετη δυναμικότητα της Κορίνθου λειτουργεί σε υψηλότερους ρυθμούς, η επέκταση της Θήβας περνά σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και τα καλωδιακά προϊόντα αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους περίπου κατά 20%. Παράλληλα προχωρούν έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων: οι διασυνδέσεις των Ιονίων Νήσων, τα Baltyk II και III, το Baltica 2, η ενεργειακή ζώνη Princess Elisabeth, το Hornsea 3 και το Gennaker. Η Cenergy έχει πλέον θέση σε μερικά από τα μεγαλύτερα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων και υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Το έργο του ΑΔΜΗΕ αλλάζει τις ισορροπίες στο βιβλίο παραγγελιών της Cenergy. Η συμφωνία-πλαίσιο ύψους περίπου 1,15 δισ. ευρώ αφορά τέσσερις διασυνδέσεις, με 694 χιλιόμετρα υποβρυχίων και 227 χιλιόμετρα χερσαίων καλωδίων. Με αυτή την ανάθεση, το ανεκτέλεστο των καλωδίων έφτασε τα 3,4 δισ. ευρώ και το συνολικό ανεκτέλεστο του ομίλου τα 3,9 δισ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 3,4 φορές τις συνολικές πωλήσεις του εξαμήνου. Κυρίως, όμως, γεμίζει την παραγωγή για αρκετά χρόνια και επεκτείνει τις αναθέσεις έως και μετά το 2030.

Το πιο δυνατό σημείο για τον επενδυτή είναι ο χρονισμός. Η παραγωγή για τη σύμβαση του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να αρχίσει στα τέλη του 2027. Συνεπώς, η αναβάθμιση των εκτιμήσεων για το 2026 στηρίζεται στην υφιστάμενη παραγωγή και στα έργα που βρίσκονται ήδη σε εκτέλεση. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο της ιστορίας της Hellenic Cables θα στηρίξει κυρίως τα επόμενα έτη. Η τρέχουσα κερδοφορία δεν έχει ακόμη δεχθεί τη συνεισφορά αυτού του έργου.

Οι σωλήνες χάλυβα πρόσθεσαν τη δική τους σταθερότητα. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11% στα 311,5 εκατ. ευρώ, με άνοδο όγκου 13%, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διατηρήθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 16,6%, χαμηλότερα από την πολύ ισχυρή περσινή βάση, παραμένοντας πάντως σε επίπεδο που αρκετές βιομηχανίες θα ζήλευαν. Το ανεκτέλεστο των 500 εκατ. ευρώ καλύπτει περίπου 15 μήνες δραστηριότητας.

Η σύνθεση των έργων εξηγεί πολύ καλύτερα τους αριθμούς από οποιονδήποτε πίνακα αποτελεσμάτων. Η γεωγραφική διασπορά εκτείνεται πλέον σε Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, ΗΠΑ, Κόλπος του Μεξικού, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Ιράκ, Αζερμπαϊτζάν, Γερμανία, Αυστρία και Τρινιντάντ. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν φυσικό αέριο, υπεράκτια έργα, CCS, ειδικές επικαλύψεις και μελλοντικά υδρογόνο. Το Hartlepool προσθέτει παραγωγική βάση μέσα στη βρετανική αγορά, κοντά στα νέα έργα μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Το τίμημα της ανάπτυξης φαίνεται στον ισολογισμό. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες έφθασαν τα 165 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 137 εκατ. στα καλώδια και 28 εκατ. στους σωλήνες. Το καθαρό χρέος αυξήθηκε στα 432,7 εκατ. ευρώ από 203,9 εκατ. ευρώ, ενώ το κεφάλαιο κίνησης μετακινήθηκε από αρνητική θέση σε θετικά 164 εκατ. ευρώ. Η αύξηση συνδέεται με το Maryland, τις επεκτάσεις σε Θήβα και Ελεώνα, την Κόρινθο, την εξαγορά και αναβάθμιση του Hartlepool και την προχρηματοδότηση ενός πολύ μεγαλύτερου όγκου παραγωγής.

Η μόχλευση παραμένει κοντά στη μία φορά το EBITDA. Επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 952 εκατ. ευρώ από 882 εκατ. ευρώ, παρά τη μερισματική διανομή που μεσολάβησε, ενώ τα κέρδη εις νέο ανέβηκαν στα 543,8 εκατ. ευρώ. Η Cenergy χρηματοδοτεί ταυτόχρονα νέες μονάδες, αυξημένο κεφάλαιο κίνησης και διεθνή επέκταση, κρατώντας τον δείκτη μόχλευσης σε ελεγχόμενη ζώνη.

Η Cenergy φτάνει στο δεύτερο εξάμηνο με τρία διαφορετικά κύματα ανάπτυξης. Το πρώτο προέρχεται από τις μονάδες που ήδη λειτουργούν σε υψηλότερη αξιοποίηση. Το δεύτερο από το ανεκτέλεστο των 3,9 δισ. ευρώ, το οποίο τροφοδοτεί την παραγωγή έως και μετά το 2030. Το τρίτο από τις νέες εγκαταστάσεις σε Maryland και Hartlepool, οι οποίες ανοίγουν άμεση πρόσβαση σε δύο αγορές με τεράστιες ανάγκες σε ηλεκτρικά δίκτυα, ενεργειακή ασφάλεια και CCS.

Τα 216 εκατ. ευρώ EBITDA του εξαμήνου προήλθαν πριν από την έναρξη λειτουργίας του Maryland, πριν από την πλήρη αξιοποίηση του Hartlepool και πριν από την παραγωγική έναρξη της σύμβασης του ΑΔΜΗΕ. Αυτό είναι το κομμάτι που αξίζει να κρατήσει ο επενδυτής.

Στο μακροπρόθεσμο διάγραμμα η μετοχή δείχνει να ολοκλήρωσε τη διόρθωση από τα ιστορικά της υψηλά των 26,30 ευρώ και να ετοιμάζεται για την επόμενη ανοδική κίνηση που θα την φέρει στα σύνορα των 30 με 31 ευρώ.

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August 5, 2026