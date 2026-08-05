Η-Θέουτα-ζητά-τη-μεταφορά-εκατοντάδων-ασυνόδευτων-ανηλίκων-μεταναστών-στην-κεντρική-Ισπανία-μετά-τη-μαζική-εισροή

Μία εβδομάδα σχεδόν μετά την μαζική εισροή περίπου 72.000 μεταναστών στις ακτές της Θέουτας, η ισπανική κοινότητα ζητά τη μεταφορά εκατοντάδων ασυνόδευτων ανηλίκων που εξακολουθούν να βρίσκονται στα εδάφη της προς την κεντρική χώρα, όπως επιβεβαίωσαν σήμερα (5/8) τοπικοί αξιωματούχοι.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής κυβέρνησης, παρόλο που η πλειοψηφία των μεταναστών έχει πλέον επιστρέψει στο Μαρόκο, περίπου 1.100 ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι έφτασαν πριν και κατά τη διάρκεια της μαζικής εισροής στη Θέουτα και των οποίων η άμεση απέλαση δεν είναι εφικτή, παραμένουν εκεί.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του Reuters, πολλοί από αυτούς φιλοξενούνται σε πρόχειρα καταλύματα σε αποθήκες ή κοιμούνται στους δρόμους, καθώς τα κέντρα υποδοχής της Θέουτα δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Περίπου 75 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εισροής της περασμένης εβδομάδας σε ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η κυβέρνηση ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων

Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. ευρώ για τη Θέουτα, με σκοπό τη στήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων. «Η διαπεριφερειακή αλληλεγγύη είναι απαραίτητη, ώστε αυτοί οι ανήλικοι να καταλήξουν σε άλλες περιοχές όπου θα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Ο νόμος πρέπει να τηρηθεί», τόνισε την Τετάρτη ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Θέουτα.

Παρά το γεγονός ότι οι περιφερειακές κυβερνήσεις στην Ισπανία είναι υποχρεωμένες να βοηθήσουν τις υπερφορτωμένες περιοχές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι εντάσεις αυξάνονται μεταξύ του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας και του ακροδεξιού Vox – τα οποία διοικούν από κοινού τέσσερις περιφέρειες – σχετικά με το αν πρέπει να τηρηθεί ο νόμος. Ο ηγέτης του Vox έχει δηλώσει ότι «ούτε ένα ευρώ» από τα χρήματα της χώρας δεν πρέπει να διατεθεί στους ανήλικους μετανάστες.

«Πρόκειται για μια απολύτως μη βιώσιμη κατάσταση»

Ακόμη και αν οι περιφέρειες τους δεχτούν, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ταυτοποίησης και μετεγκατάστασης θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, καθώς απαιτεί ατομικές συνεντεύξεις, εκθέσεις και επικοινωνία με τις χώρες προέλευσης, προκειμένου να αποκλειστεί η επιστροφή τους στις οικογένειές τους. «Ζητάμε απεγνωσμένα βοήθεια και υποστήριξη», δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, ενώ υπογράμμισε πως «πρόκειται για μια απολύτως μη βιώσιμη κατάσταση».

Τι ισχύει με το νόμο περί μετανάστευσης που τέθηκε σε εφαρμογή το 2025

Σύμφωνα με μια μεταρρύθμιση του ισπανικού νόμου περί μετανάστευσης που τέθηκε σε εφαρμογή το 2025, μετά από μια έκρηξη μεταναστευτικών ροών που κατέκλυσε τα κέντρα υποδοχής στα Κανάρια Νησιά, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρέπει να ανακατανέμονται από τις υπερφορτωμένες περιοχές εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση του φακέλου της υπόθεσής τους. Οι διαφωνίες σχετικά με την πολιτική αυτή οδήγησαν το κόμμα Vox να αποχωρήσει από πέντε περιφερειακές κυβερνήσεις συνασπισμού, στις οποίες συμμετείχε μαζί με το Λαϊκό Κόμμα το 2024, αφού το τελευταίο υποστήριξε ένα σχέδιο της σοσιαλιστικής κυβέρνησης για τη μετεγκατάσταση 400 ανηλίκων από τις Καναρίους Νήσους στην κεντρική Ισπανία.

Από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, 719 ανήλικοι έχουν μεταφερθεί από τα Κανάρια Νησιά στην κυρίως Ισπανία, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2026, ενώ περισσότεροι από 400 ανήλικοι που έφτασαν στη Θέουτα έχουν μεταφερθεί σε άλλες περιφέρειες.

Το ζήτημα απειλεί να δημιουργήσει για άλλη μια φορά ρήξη μεταξύ των δύο κομμάτων, τα οποία έχουν σχηματίσει συνασπισμούς σε τέσσερις περιφέρειες φέτος, ελπίζοντας ότι αυτοί θα χρησιμεύσουν ως πρότυπο για να κερδίσουν τις εθνικέ εκλογές που θα διεξαχθούν το επόμενο έτος.

Παράλληλα, θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις της Ισπανίας με συντηρητικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η οποία ανέστειλε για ένα μήνα τις ρυθμίσεις ταξιδιού χωρίς διαβατήριο στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία, μετά την εισροή μεταναστών στα σύνορα της Θέουτα.

Αφού αρχικά δήλωσε ότι όλοι οι μετανάστες θα πρέπει να απελαθούν, η Άλμα Εσκούρα του Λαϊκού Κόμματος δήλωσε την Τετάρτη στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero ότι πρέπει πρώτα να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία για την ταυτοποίηση όσων υποπτεύονται ότι είναι ανήλικοι. «Δεν γνωρίζουμε καν πόσοι είναι», είπε.