Η οικονομική επίδραση της μείωσης της κατανάλωσης ζάχαρης στη Sugartia

Η επιβράδυνση της αγοράς ζάχαρης είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων της Sugartia, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει την τελική οικονομική της εικόνα.

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Με μειωμένο λειτουργικό κόστος, βελτιωμένα περιθώρια κέρδους και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, η εταιρεία ολοκλήρωσε τη χρήση της διατηρώντας τα καθαρά κέρδη της, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ανέκαμψε σε πιο κανονικά επίπεδα μετά τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων ετών.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, που ανήκει στον πολυεθνικό όμιλο Pfeifer & Langen, ανήλθε σε 39,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, από 46,2 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 15%. Παρ’ όλα αυτά, τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν οριακή αύξηση στα 1,57 εκατ. ευρώ, από 1,56 εκατ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 10,16%, από 9,68% το 2024, ενώ η εταιρεία κατάφερε να μειώσει τόσο τον χρόνο παραμονής των αποθεμάτων όσο και τον χρόνο είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεων.

Η εταιρεία δεν διαθέτει τραπεζικό δανεισμό, και η διοίκηση τονίζει ότι η ρευστότητά της επαρκεί για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και ανάπτυξής της. Επιπλέον, ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται περιορισμένος, καθώς οι περισσότερες πωλήσεις γίνονται προς οργανωμένες αλυσίδες λιανεμπορίου και βιομηχανικούς πελάτες, με ασφαλισμένες εμπορικές πιστώσεις.

Για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση εκτιμά ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θέτει ως προτεραιότητες τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και τη σταθερή κερδοφορία, χωρίς να ανακοινώσει κάποιο νέο σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα.