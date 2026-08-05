Η-alibaba-παρουσίασε-ισχυρότερο-ai-μοντέλο-της-μέχρι-σήμερα

Το νέο μοντέλο αναλύει 2,4 τρισεκατομμύρια παραμέτρους και υποστηρίζει ένα παράθυρο συμφραζόμενων άνω του 1 εκατομμυρίου λέξεων στην ανάλυση κειμένων, όπως υποστηρίζει η Alibaba.

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Το πιο εξελιγμένο και ισχυρό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα, το Qwen3.8-Max, παρουσίασε η κινεζική Alibaba με αναβαθμισμένες δυνατότητες στον προγραμματισμό, στην εργασία σε πραγματικές συνθήκες, αλλά και στην έρευνα.

Το νέο μοντέλο αναλύει 2,4 τρισεκατομμύρια παραμέτρους (ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε ένα μοντέλο να μαθαίνει από δεδομένα, να αναγνωρίζει μοτίβα, να παράγει απαντήσεις και να εκτελεί σύνθετες εργασίες) και υποστηρίζει ένα παράθυρο συμφραζόμενων άνω του 1 εκατομμυρίου λέξεων στην ανάλυση κειμένων, όπως υποστηρίζει η Alibaba.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα αξιολόγησης Arena, τα μοντέλα Qwen συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων γλωσσικών μοντέλων παγκοσμίως.

Αν και ο αριθμός των παραμέτρων δεν αποτελεί από μόνος του εγγύηση καλύτερων επιδόσεων, θεωρείται πλέον βασικός δείκτης της υπολογιστικής ισχύος και του όγκου δεδομένων που αξιοποιούν τα πλέον προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανταγωνιστικές τιμές της Deepseek

Την ίδια στιγμή, το V4-Flash της DeepSeek που παρουσιάστηκε την Παρασκευή αναδεικνύεται ως ένα από τα οικονομικότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την με την εταιρεία ερευνών Artificial Analysis.

Η κινεζική startup, η οποία σύμφωνα με πηγές εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής της στο χρηματιστήριο (IPO), είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση στις αρχές του 2025 με τα μοντέλα R1 και V3. Η επιτυχία τους οδήγησε σε πιέσεις στις μετοχές τεχνολογικών εταιρειών διεθνώς και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το υψηλό κόστος των επενδύσεων των αμερικανικών εταιρειών στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το μέσο κόστος ανά δοκιμή για το V4-Flash ανέρχεται σε μόλις 0,03 δολάρια, έναντι 0,86 δολαρίων για το Kimi K3, 1,86 δολαρίων για το GPT-5.6 Sol της OpenAI και 3,15 δολαρίων για το Claude Fable 5.