Η Coca-Cola HBC εξετάζει την είσοδό της στην αγορά των ροφημάτων πρωτεΐνης

Η αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026 αποτελεί μία από τις σημαντικές ανακοινώσεις της Coca-Cola HBC, η οποία πλέον προβλέπει οργανική αύξηση εσόδων στο ανώτερο όριο του 6%-7% και οργανική αύξηση EBIT μεταξύ 8% και 10%. Αυτές οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν στους αναλυτές κατά τη διάρκεια του Conference Call.

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Η διοίκηση της μεγαλύτερης εμφιαλωτικής εταιρείας προϊόντων Coca-Cola στην Ευρώπη και τις αναδυόμενες αγορές, αναφέρθηκε σε πιθανές επενδύσεις και στην εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρέχον δεύτερο εξάμηνο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Zoran Bogdanovic, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με την The Coca-Cola Company για την είσοδο στα ροφήματα πρωτεΐνης, μια αγορά που γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο και προσελκύει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.

«Τα ροφήματα πρωτεΐνης είναι στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεών μας με την Coca-Cola Company και είναι μία από τις κατηγορίες που εξετάζουμε», δήλωσε, αποφεύγοντας να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες. Αυτή η νέα κατηγορία εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης του ομίλου, που περιλαμβάνει ήδη καφέ, ενεργειακά ποτά και προϊόντα χωρίς ζάχαρη.

Σχετικά με την αναβάθμιση των αποτελεσμάτων, ο Bogdanovic δήλωσε ότι προήλθε από προγραμματισμό και όχι από συγκυρίες. «Δεν θα έλεγα ότι υπήρξε έκπληξη στο δεύτερο τρίμηνο. Είχαμε ξεκινήσει με ένα πολύ ισχυρό εμπορικό πρόγραμμα», σημείωσε, αποδίδοντας την καλή απόδοση στις καμπάνιες που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Coca-Cola Company γύρω από το FIFA World Cup.

Επιπλέον, ανέφερε: «Μετά από αρκετά χρόνια όπου η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από το price mix, φέτος δίνουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στους όγκους». Συμπλήρωσε: «Το 2026 θα είναι μια χρονιά όπου οι τρεις παράγοντες του Revenue Growth Management, όγκος, τιμή και μείγμα, πρέπει να αποδώσουν. Ωστόσο, φέτος ο όγκος θα έχει τον κύριο ρόλο στη δημιουργία εσόδων.»

Το μεγαλύτερο στοίχημα βρίσκεται στην Αφρική. Η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρέχον δεύτερο εξάμηνο, θα είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή στην ιστορία της Coca-Cola HBC και αναμένεται να αλλάξει το γεωγραφικό αποτύπωμα του ομίλου. Η διοίκηση έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της ενσωμάτωσης και πρόσφατα στελέχη επισκέφθηκαν τη Νότια Αφρική, την Τανζανία και την Αιθιοπία για να αξιολογήσουν τις τοπικές προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια του Conference Call, ο Bogdanovic εξέφρασε μεγάλη αισιοδοξία για τις δυνατότητες της περιοχής. «Ο ρόλος μας θα είναι να προσφέρουμε περισσότερη υποστήριξη, παρέχοντας περισσότερες επενδύσεις, τεχνογνωσία και ανάπτυξη δεξιοτήτων», δήλωσε.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι επίσης κεντρικό στοιχείο της επόμενης φάσης ανάπτυξης. Ο Bogdanovic ανέφερε ότι η Coca-Cola HBC έχει ιδρύσει ένα εσωτερικό AI & Digital Innovation Council, που στόχο έχει να εντοπίζει εφαρμογές που δημιουργούν μετρήσιμη επιχειρηματική αξία, από τη βελτίωση της παραγωγικότητας έως την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων μέσω προχωρημένων αναλύσεων δεδομένων.

Η διοίκηση είναι επίσης αισιόδοξη για το Powerade και συνολικά την αγορά του advanced hydration, υποστηρίζοντας ότι η δυναμική της κατηγορίας δεν συνδέεται αποκλειστικά με το FIFA World Cup αλλά αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Επιπλέον, τα ενεργειακά ποτά συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με την αγορά, ενώ η εταιρεία επεκτείνει την παραγωγή της Monster στις δικές της εγκαταστάσεις, ενισχύοντας την ευελιξία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη συνεχίζουν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη. Ο Bogdanovic χαρακτήρισε την Coca-Cola Zero Sugar Zero Caffeine μία από τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες του χαρτοφυλακίου. Αυτή η τάση, σύμφωνα με τη διοίκηση, επεκτείνεται και σε άλλα brands, όπως η Fanta και η Sprite.

Η Coca-Cola HBC προβλέπει ήπια αύξηση του EBIT, επικαλούμενη τις λιγότερες ημέρες πωλήσεων στο τελευταίο τρίμηνο, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος και το αυξημένο χρηματοοικονομικό βάρος από την έκδοση ομολόγου για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της CCBA.

Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση σε διακυμάνσεις των πρώτων υλών παραμένει περιορισμένη, καθώς περισσότερο από το 85% των αναγκών του ομίλου σε βασικά commodities έχει καλυφθεί μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Ωστόσο, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι οι δαπάνες ενέργειας δεν μπορούν να αντισταθμιστούν πλήρως και αναμένεται να αποτελέσουν τη βασική πηγή πίεσης στα περιθώρια κέρδους κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Όσον αφορά τη Ρωσία, ο Bogdanovic επιβεβαίωσε ότι η δραστηριότητα συνεχίζεται ως μια τοπικά διοικούμενη και χρηματοδοτούμενη επιχείρηση, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές από τις ήδη γνωστοποιηθείσες πληροφορίες, ενώ ο οικονομικός διευθυντής ανέφερε ότι τα διαθέσιμα στη χώρα ύψους 1 δισ. ευρώ παραμένουν θετικά για τα χρηματοοικονομικά έσοδα.

Απαντώντας σε ερώτηση για την προετοιμασία της Coca-Cola HBC για ένα πιθανώς πιο απαιτητικό περιβάλλον το 2027, ο διευθύνων σύμβουλος Zoran Bogdanovic υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα του Ομίλου στηρίζεται στον συνδυασμό ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και συνεχών επενδύσεων στις εμπορικές και ψηφιακές δυνατότητές του.

Όπως δήλωσε, η στρατηγική «24/7», που καλύπτει περισσότερες περιπτώσεις κατανάλωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μαζί με τις επενδύσεις στις επιχειρησιακές δυνατότητες της εταιρείας, αποδεικνύεται αποτελεσματική τα τελευταία χρόνια σε κάθε είδους προκλήσεις.

«Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι, ό,τι κι αν φέρει το 2027, έχουμε τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες για να ανταποκριθούμε», κατέληξε.