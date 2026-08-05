Η Emirates διοργανώνει Open Days σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα για νέες προσλήψεις πληρώματος καμπίνας

Η Emirates, η κορυφαία διεθνής αεροπορική εταιρεία, συνεχίζει την παγκόσμια εκστρατεία πρόσληψης προσωπικού και προγραμματίζει Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα για την επιλογή νέων μελών του πληρώματος καμπίνας.

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Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στις εξής ημερομηνίες:

18 Αυγούστου , στις 09:00 , στο Divani Corfu Palace στην Κέρκυρα.

, στις , στο στην Κέρκυρα. 20 Αυγούστου , στις 09:00 , στο Monasty Hotel Autograph Collection στη Θεσσαλονίκη.

, στις , στο στη Θεσσαλονίκη. 22 Αυγούστου, στις 09:00, στο Divani Caravel στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία αναζητά υποψηφίους που εστιάζουν στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και στην εξυπηρέτηση των επιβατών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ασφάλεια, καθώς τα μέλη του πληρώματος είναι υπεύθυνα τόσο για την εξυπηρέτηση εντός του αεροσκάφους όσο και για την εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας.

Όλοι οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα λάβουν εκπαίδευση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Emirates στο Ντουμπάι, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Open Day με ένα ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα (CV) στα αγγλικά και μια πρόσφατη φωτογραφία. Συνιστάται να πραγματοποιηθεί προεγγραφή εδώ για να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να παρευρεθούν στα ξενοδοχεία Divani Corfu Palace στην Κέρκυρα, Monasty Hotel Autograph Collection στη Θεσσαλονίκη και Divani Caravel στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα emiratesgroupcareers.com/cabincrew.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να παραμείνουν στους χώρους διεξαγωγής του Open Day καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εκείνοι που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν την ίδια ημέρα για το πρόγραμμα των επόμενων αξιολογήσεων και συνεντεύξεων.