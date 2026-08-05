Η Intertrade αυξάνει την επένδυση στην Τανάγρα στα 109 εκατ. ευρώ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε το πράσινο φως για την ανύψωση του επενδυτικού σχεδίου της Intertrade Hellas, της βιομηχανίας χαρτικών πίσω από τα προϊόντα Softex, αυξάνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό της στρατηγικής επένδυσης στην Τανάγρα στα 108,99 εκατ. ευρώ, χωρίς να επηρεάζεται το ποσό των κρατικών ενισχύσεων.

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Η κυριότερη τροποποίηση της εμβληματικής επένδυσης, η οποία έχει χαρακτηριστεί εξαιρετικά σημαντική, σχετίζεται με την αύξηση του συνολικού κόστους του έργου από 99,86 εκατ. ευρώ σε 108,99 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, ο προϋπολογισμός που επιχορηγείται παραμένει στα 99,86 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, η πρόσθετη δαπάνη των 9,1 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την εταιρεία.

Η πλειονότητα των κεφαλαίων θα επενδυθεί στην επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και στην εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβάνοντας μια νέα χαρτοποιητική μηχανή (Paper Mill 2), νέες γραμμές μεταποίησης, αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και διακίνησης, καθώς και έργα που αφορούν το περιβάλλον. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται επίσης επένδυση 7 εκατ. ευρώ για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 25,38 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε 23,2 εκατ. ευρώ και ο τραπεζικός δανεισμός σε 51,28 εκατ. ευρώ, ενώ οι μη επιδοτούμενες δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Η απόφαση περιλαμβάνει επίσης μία επιπλέον αλλαγή. Η συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης αντικαθίσταται από το γενικό πλαίσιο παρακολούθησης που ισχύει για τις στρατηγικές επενδύσεις. Επιπλέον, αναθεωρούνται οι περιβαλλοντικοί στόχοι της επένδυσης. Σύμφωνα με την απόφαση, το 56,28% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού αφορά δαπάνες που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση, ενώ το 0,64% σχετίζεται με την ψηφιακή μετάβαση.