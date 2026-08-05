Η Wall Street συνέχισε την ανοδική της πορεία – Ο Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό

Η Wall Street συνέχισε την ανοδική της πορεία στη σημερινή συνεδρίαση, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και το ράλι της Nvidia ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.

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Παρά την υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών που πίεσε τον Nasdaq και οδήγησε τον S&P 500 μακριά από τα ενδοσυνεδριακά του ιστορικά υψηλά, η αισιοδοξία στις αγορές παραμένει έντονη, τροφοδοτούμενη τόσο από τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη όσο και από τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 263,24 μονάδες ή 0,49%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 54.349,12 μονάδες, επίπεδο-ρεκόρ και πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

Αντίθετα, ο S&P 500, αφού κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό κατά τη διάρκεια της ημέρας, έκλεισε με απώλειες 0,17% στις 7.723,55 μονάδες, τερματίζοντας το τετραήμερο ανοδικό σερί του. Μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο Nasdaq, ο οποίος υποχώρησε κατά 0,83%, κλείνοντας στις 26.363,44 μονάδες, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Η Nvidia απογειώνεται μετά τις δηλώσεις του Elon Musk

Καταλυτικό ρόλο στην άνοδο του Dow διαδραμάτισε η Nvidia, της οποίας η μετοχή σημείωσε άνοδο άνω του 3%.

Η ώθηση ήρθε μετά τις δηλώσεις του Έλον Μασκ, ο οποίος κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της SpaceX ανέφερε ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά επεξεργαστές της Nvidia για την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Nvidia διαθέτει τον καλύτερο υπολογιστή για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Θα συνεργαζόμαστε αποκλειστικά μαζί της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μασκ.

Πιέσεις στη SpaceX, την AMD και την Alphabet

Παρά τις δηλώσεις Μασκ, η μετοχή της SpaceX κατέγραψε πτώση άνω του 13%, μετά τη δημοσίευση των πρώτων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες εκτοξεύθηκαν στα 18,4 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο – έξι φορές υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι – ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων κατευθύνθηκε σε έργα τεχνητής νοημοσύνης.

Στο μεταξύ, σημαντικές απώλειες σημείωσε και η Advanced Micro Devices (AMD), με τη μετοχή να υποχωρεί κατά 7%, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη της ξεπέρασαν οριακά μόνο τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Πιέσεις δέχθηκε και η Alphabet, η οποία υποχώρησε κατά 4%, μετά την ανακοίνωση αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και την αποχώρηση του επικεφαλής επιστήμονα Jeff Dean, έπειτα από 27 χρόνια παρουσίας στην εταιρεία.

Ισχυρή επενδυτική διάθεση στη Wall Street

Η αμερικανική αγορά προερχόταν ήδη από μία ιδιαίτερα θετική συνεδρίαση, με τον S&P 500 να κλείνει για πρώτη φορά πάνω από τις 7.700 μονάδες και τον Dow Jones να σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό.

«Φαίνεται πως η επενδυτική αισιοδοξία έχει επιστρέψει με μεγάλη ένταση», σχολίασε ο στρατηγικός αναλυτής της Baird, Ρος Μέιφιλντ, επισημαίνοντας ότι οι ισχυρές κινήσεις των τελευταίων ημερών είναι ιστορικά σπάνιες. Όπως σημείωσε, οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν την καλύτερη τετραήμερη επίδοσή τους από τον Απρίλιο του 2025.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στηρίζουν τις αγορές

Θετικά στο επενδυτικό κλίμα συνέβαλαν και οι αυξημένες προσδοκίες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σχετικά σταθερές μετά την πτώση της προηγούμενης ημέρας, όταν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Το αμερικανικό αργό WTI για παράδοση Σεπτεμβρίου υποχώρησε κατά 0,73%, κλείνοντας στα 75,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent Οκτωβρίου ενισχύθηκε οριακά κατά 0,11%, στα 79,45 δολάρια το βαρέλι.