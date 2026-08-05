Καλάθι-ΔΕΘ:-Μείωση-φορολογίας,-εκπτώσεις-στον-ΕΝΦΙΑ,-κίνητρα-για-επενδύσεις-ζητά-η-αγορά

Η κυβέρνηση μετρά το δημοσιονομικό αποτύπωμα των μέτρων που προτείνουν οι παραγωγικοί και επαγγελματικοί φορείς. Στη ζυγαριά και το κόστος των πυρκαγιών.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει και μαζί της εντείνονται οι πιέσεις της αγοράς προς την κυβέρνηση για ένα πακέτο παρεμβάσεων με φορολογικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Επιμελητήρια, βιομηχανικοί φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις και κοινωνικοί εταίροι καταθέτουν τις εισηγήσεις τους στο οικονομικό επιτελείο, ζητώντας μέτρα που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, θα διευκολύνουν τις επενδύσεις και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Τον κύκλο των συζητήσεων με εκπροσώπους της αγοράς έχει ανοίξει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τα φορολογικά θέματα, Δημήτρης Μαρκόπουλος ο οποίος αφού τονίζει ότι στόχος των επαφών είναι η άμεση καταγραφή των αιτημάτων και των προτάσεων των παραγωγικών φορέων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη κατά την επεξεργασία των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, σημειώνει ότι «κάθε πρόταση εξετάζεται και κοστολογείται, ώστε όσες προκριθούν να συνοδεύονται από συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτύπωμα».

Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι θα εξετάσει τις προτάσεις των παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων, αλλά το εύρος των παρεμβάσεων που θα ενσωματωθούν στο καλάθι της ΔΕΘ, θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με το οικονομικό επιτελείο να ζυγίζει και το κόστος των καταστροφών από τις πυρκαγιές καθώς σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν προκαλέσει απώλειες σε κατοικίες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δασικές εκτάσεις ενώ έχουν επηρεάσει την τοπική οικονομική δραστηριότητα και τον τουρισμό σε ορισμένες περιοχές.

Τα αιτήματα

Λίγες εβδομάδες πριν τη ΔΕΘ, παραγωγικοί και επαγγελματικοί φορείς ζητούν μεταξύ άλλων από την κυβέρνηση:

Επέκταση του χρονικού ορίου μεταφοράς φορολογικών ζημιών πέραν της σημερινής πενταετίας, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να συμψηφίζουν ζημιές με μελλοντικά κέρδη σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, προκειμένου να ενισχυθεί άμεσα η ρευστότητα, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αύξηση των συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων για παραγωγικές επενδύσεις, με στόχο την ταχύτερη απόσβεση του επενδυτικού κόστους και την ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα επαγγελματικά ακίνητα, ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να ενισχυθεί η ασφαλιστική κάλυψη των επιχειρήσεων.

Διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, με κοινή επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη οι κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ), ζητούν την αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου παροχής σίτισης των εργαζομένων από 6 σε 10 ευρώ. Οι φορείς υποστηρίζουν ότι το ισχύον όριο παραμένει αμετάβλητο από το 2004, παρά τη σημαντική άνοδο του κόστους ζωής και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Όπως επισημαίνουν, η ενίσχυση της συγκεκριμένης παροχής αποτελεί πλέον εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η αξία της αντιστοιχεί ακόμη και στο 25% του κατώτατου μισθού.

Φορολογικές ανάσες

Δέσμη φορολογικών παρεμβάσεων προτείνει και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών. Μεταξύ άλλων εισηγείται τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων από 22% σε 20%, τη μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 30% με πρόσθετα κίνητρα για συνεπείς επιχειρήσεις, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, την πλήρη κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, την αναγνώριση του ενοικίου ως εκπιπτόμενης δαπάνης για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και την αναμόρφωση του πλαισίου των φορολογικών προστίμων με διαχωρισμό ουσιαστικών και τυπικών παραβάσεων.

Οι συζητήσεις με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς θα συνεχιστούν μέχρι τη ΔΕΘ, καθώς το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να διαμορφώσει το τελικό πακέτο μέτρων. Ωστόσο, στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζουν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με αποκλειστικό γνώμονα τα δημοσιονομικά περιθώρια.