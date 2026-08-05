Μητσοτάκης-για-διασύνδεση-με-Κύπρο:-Ισχυρή-ψήφος-στον-ενεργειακό-τομέα-της-Ελλάδας-η-είσοδος-της-meridiam

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπεγράφη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενώ υπεγράφη επίσης τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

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Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας», προσθέτοντας: «Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος. Ο GSI βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια της ανατολικής Μεσογείου και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας».

Η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με τη γαλλική σφραγίδα να ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου.

Η εταιρεία GSI είχε εξαρχής σχεδιαστεί ως το ειδικό εταιρικό όχημα (SPV) για την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου, με τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών. Η συμφωνία με τη Meridiam αποτελεί την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού και, σε συνέχεια της επιτυχούς Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ενισχύει τη χρηματοδοτική δύναμη πυρός του έργου.

Ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος και βασικός εταίρος με δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, διατηρεί την τεχνική ηγεσία του έργου και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της διασύνδεσης όταν αυτή ολοκληρωθεί. Η πλειοψηφική συμμετοχή της Meridiam ενισχύει την κεφαλαιακή βάση του έργου, προσθέτει τεχνογνωσία και ενισχύει την ικανότητα υλοποίησής του.

Η συμφωνία που υπεγράφη συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και στον ΑΔΜΗΕ, ως φορέα υλοποίησης του έργου. Και η γαλλική σφραγίδα. Παράλληλα, συνοδεύεται από την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της GSI και της Nexans. Τα τρία μέρη θα συνεργαστούν από την πρώτη ημέρα για την επιτάχυνση των εργασιών, με προτεραιότητα την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών βυθού.

Η Meridiam είναι ένας κορυφαίος διεθνής επενδυτής, φορέας ανάπτυξης και διαχειριστής έργων υποδομής, με έδρα το Παρίσι και ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρική. Εξειδικεύεται σε έργα στρατηγικής σημασίας στους τομείς των δημόσιων υποδομών, τα οποία αναπτύσσει, χρηματοδοτεί, υλοποιεί και διαχειρίζεται με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, σε στενή συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και δημόσιους φορείς. Το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά έργα υποδομών, μεταξύ των οποίων και η ηλεκτρική διασύνδεση που συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Γερμανία, ένα από τα μεγαλύτερα διασυνοριακά ενεργειακά έργα της Ευρώπης. Ουσιαστικά με τη συμφωνία αυτή, ενώνουμε δυνάμεις και θωρακίζουμε την υλοποίηση του έργου.

Ο ΑΔΜΗΕ ως διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας επενδύει σταθερά στην Ελλάδα, έχοντας ολοκληρώσει την εμβληματική ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής, η οποία λειτουργεί από το 2025. Αυτές τις μέρες προχωράει η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Σερίφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή, προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας.

Η συμμετοχή της Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, GSI, ενισχύει σημαντικά το έργο, καθώς εισφέρει διεθνή τεχνογνωσία και ισχυρή επενδυτική αξιοπιστία, ενισχύοντας τον στρατηγικό στόχο της εταιρείας: τη διασύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Ελλάδας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των δύο χωρών.

Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων του έργου και να συμβάλει στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοδοτικού του σχήματος. Σημειώνεται ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης του έργου από την ΕΤΕπ.

Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή, προχωρά η ωρίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ισραήλ. Ο ΑΔΜΗΕ, ως φορέας υλοποίησης, έχει ολοκληρώσει και θα αποστείλει μέσα στις επόμενες ημέρες στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και του Ισραήλ τη μελέτη κόστους-οφέλους, ένα σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου.

Με τις παραπάνω επενδύσεις και συμφωνίες, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου διασύνδεσης των ηλεκτρικών συστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακολουθούν αναλυτικά οι δηλώσεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Σήμερα είναι, πιστεύω, μια πολύ σημαντική ημέρα, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για το έργο Great Sea Interconnector. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, αλλά πιστεύω ότι και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Και η είσοδος της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector -μια εταιρεία ειδικού σκοπού που ιδρύθηκε από τον ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του έργου- θεωρώ ότι αποτελεί μια πολύ ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΗΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης.

Πιστεύω όμως ότι το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος και, παράλληλα, το γεγονός αυτό συνοδεύεται από την υπογραφή μιας στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της GSI και της Nexans. Τα τρία μέρη θα συνεργαστούν από την αρχή για να επιταχύνουν την πορεία υλοποίησης του έργου, με πρώτη προτεραιότητα την ολοκλήρωση των ερευνών στον θαλάσσιο πυθμένα.

Ο ΑΔΜΗΕ θεωρώ ότι συνεισφέρει σε αυτό το έργο βαθιά εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικό επίπεδο, γνώση σε βάθος των ηλεκτρικών συστημάτων και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης μεγάλων ενεργειακών διασυνδέσεων, με τη διασύνδεση μεταξύ Αθήνας και Κρήτης να αποτελεί ένα παράδειγμα ιδιαίτερα σύνθετου έργου που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Και φυσικά, εσείς συνεισφέρετε διεθνή εμπειρία σε παρόμοια έργα και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση σε στρατηγικές υποδομές.

Συνδυάζοντας αυτά τα αλληλοσυμπληρούμενα πλεονεκτήματα, οι δύο εταίροι δημιουργούν μια κατά πολύ ισχυρότερη και πολύ πιο αξιόπιστη πλατφόρμα για την κατασκευή και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αφορά, φυσικά, την εταιρεία ειδικού σκοπού του έργου που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της διασύνδεσης.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος και αποτελεί κεντρικό εταίρο σε αυτό το έργο, ενώ η συμμετοχή σας ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, οδηγεί σε καλύτερη κατανομή του ρίσκου και ενισχύει την δυνατότητα υλοποίησης. Διερευνούσαμε αυτή το ενδεχόμενο τους τελευταίους μήνες και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που καταφέραμε να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή βάση του έργου.

Ασφαλώς, αυτό για εμάς είναι τόσο ένα στρατηγικό έργο όσο και ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την ενεργειακή δομή και τη σταθερότητα ολόκληρου του δικτύου στην περιοχή μας. Θα συμβάλλει ουσιαστικά στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και τη σύνδεση της χώρας με ολόκληρο το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα. Και φυσικά, θα διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ΑΠΕ και θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελλάδα αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να προσελκύσει σοβαρούς, μακροπρόθεσμους διεθνείς επενδυτές για έργα στρατηγικής σημασίας. Θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι καταφέραμε να προσελκύσουμε έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι τον μεγαλύτερο επενδυτή από την Ευρώπη στον τομέα των υποδομών και πιστεύω επίσης ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να υποστηρίξουμε την ισχυρή στρατηγική συμμετοχή, τις διεθνείς επενδύσεις, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και τον σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων και κινδύνων.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να συγχαρώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, και ανυπομονούμε να αναλάβουμε όλες τις πρωτοβουλίες ώστε το έργο να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Και πάλι, καλώς ήρθατε.

Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους εμπλεκόμενους φορείς για την επαγγελματική τους δέσμευση. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Προέδρου Macron εδώ, δώσατε τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες. Συναντηθήκαμε με τον Thierry και θεωρώ ότι οι εταιρείες κατάφεραν να συνάψουν αυτή τη συμφωνία σε χρόνο ρεκόρ. Και όπως είπαν όλοι, αυτή είναι η αρχή. Πρόκειται για μια αρχή που αποτελεί ορόσημο για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου.

Thierry Déau, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Meridiam: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητοί υπουργοί. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να υπογράψω αυτή τη συμφωνία. Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη στρατηγική σημασία για την Ευρώπη, το οποίο έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Και πρέπει να πω ότι ο Πρόεδρός μου υποστηρίζει θερμά αυτό το έργο και μάλιστα μου τηλεφωνεί καθημερινά γι’ αυτό.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεισφέρουμε, φυσικά, την κεφαλαιακή δύναμή μας, τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ που διαχειριζόμαστε, με την έμφαση που δίνουμε στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές. Έχουμε συμμετάσχει στα περισσότερα διευρωπαϊκά δίκτυα, είτε πρόκειται για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας είτε για δίκτυα μεταφορών και άλλων τομέων, ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά σε πολιτικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την κατασκευή υποδομών ώστε η Ευρώπη να γίνει πιο ανθεκτική.

Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου από τη Nexans. Και βρισκόμαστε εδώ για να εργαστούμε και να φέρουμε αποτελέσματα.

Pascal Radue, Senior Executive Vice President της Nexans: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ και κύριοι υπουργοί. Εκ μέρους της Nexans, θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που βλέπουμε σήμερα τις υπογραφές γι’ αυτό το έργο, το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για το έργο. Θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί στην πράξη. Ωστόσο, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι θεωρώ ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που, τελικά, ως μέλη του”Team France”, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία με την τεχνολογία μας στην Ελλάδα και την ευρύτερη Ευρώπη.

Μανούσος Μανουσάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ: Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την υποστήριξη που παρείχε σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια για το έργο αυτό, όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Meridian για την εμπιστοσύνη που δείχνει προς τον ΑΔΜΗΕ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, και σήμερα, με τη νέα μετοχική δομή, θεωρώ ότι δηλώνουμε σε όλους ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο πρόκειται να προχωρήσει. Ήταν το δεύτερο σημαντικότερο έργο, όπως ανέφερε η Ursula von der Leyen από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρισκόμαστε εδώ για να εργαστούμε, να εργαστούμε σκληρά και να επιτύχουμε και πάλι καλά αποτελέσματα, όπως και στο παρελθόν, όλοι μαζί.

- sofokleous10.gr

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