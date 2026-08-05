«Οι-γονείς-της-δεν-ήθελαν-τον-γάμο-τους»-αποκαλύπτει-η-θεία-της-συζύγου-για-τον-Αφγανό-που-κατηγορείται-για-τη-δολοφονία-της-Βρετανίδας-στην-Κυψέλη

Την αντίθεση της οικογένειας της Αμερικανίδας συζύγου του Σαρίφ Αχμαντζάι για τον γάμο του ζευγαριού, αποκαλύπτει δημοσίευμα της Daily Mail, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη.

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Σύμφωνα με τη θεία της συζύγου του, οι γονείς της Αλέινα Χολ είχαν εκφράσει από την αρχή σοβαρές επιφυλάξεις για τη σχέση της με τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα ως μετανάστης το 2016, ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αργότερα παντρεύτηκε την Αμερικανίδα εθελόντρια.

«Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, έχω ακούσει μόνο γι΄ αυτόν. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν» τόνισε η θεία της Χολ στο βρετανικό μέσο.

Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί και ίδρυσε τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη προσφύγων. Η Ρος, συνεργαζόταν επίσης με χριστιανικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γνώριζε το ζευγάρι μέσα από τη δράση του. Το διαμέρισμα όπου διέμενε στην οδό Ρεθύμνου ανήκε στην οργάνωση και ο Αχμαντζάι με τη σύζυγό του διέθεταν κλειδιά, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο.

Η σορός της Ρος βρέθηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας ήταν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο Αχμαντζάι φέρεται να καταγράφεται να αποχωρεί από το διαμέρισμα μεταφέροντας μια βαλίτσα και ένα σακίδιο, να κατευθύνεται προς το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός και να επιστρέφει λίγα λεπτά αργότερα χωρίς τις αποσκευές.

Η έρευνα στράφηκε προς τον 26χρονο όταν η σύζυγός του ενημέρωσε την αστυνομία για ύποπτη συμπεριφορά του. Όπως κατέθεσε, το βράδυ της 15ης Ιουλίου διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι και, μέσω εφαρμογής εντοπισμού τοποθεσίας, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ρος.

Ο Αχμαντζάι υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι βρήκε τη Βρετανίδα νεκρή στο μπάνιο, ωστόσο φέρεται να παραδέχθηκε πως χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις χρημάτων και το κινητό της τηλέφωνο για να στείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Όταν έγινε γνωστό ότι είχε εντοπιστεί η σορός της Ρος, η σύζυγός του εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το παιδί τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 26χρονος της έδωσε 2.550 ευρώ και ένα νέο κινητό τηλέφωνο, όμως εκείνη τα παρέδωσε στην αστυνομία, θεωρώντας ότι είχαν αγοραστεί με χρήματα του θύματος.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μεταλλικό πιστόλι-ρέπλικα τύπου Glock και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

Ποιος είναι ο Σαρίφ Αχμαντζάι

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, ο Αχμαντζάι διέσχισε πεζός το Πακιστάν, το Ιράν και την Τουρκία και έφτασε στη Λέσβο το 2016, ύστερα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να περάσει το Αιγαίο.

Στην Ελλάδα έμαθε αγγλικά, γνώρισε τη σύζυγό του, ασπάστηκε τον χριστιανισμό και ασχολήθηκε με την πυγμαχία. Μαζί με την Αλέινα Χολ ανέπτυξαν δράση υπέρ των προσφύγων, διοργανώνοντας διανομές τροφίμων, δωρεάν προπονήσεις πυγμαχίας για ασυνόδευτους ανήλικους και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, ο κατηγορούμενος είχε αναφέρει στη σύζυγό του ότι είχε έρθει σε σύγκρουση με τη Ρος, επειδή εκείνη προσπαθούσε να τον πείσει να ενταχθεί σε μια πιο αυστηρή χριστιανική ομάδα.