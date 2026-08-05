Ρεκόρ-εισπράξεων,-άδεια-τραπέζια

Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου η αύξηση των τιμών παύει να προσθέτει έσοδο και αρχίζει να αφαιρεί ζήτηση. Η ελαστικότητα ζήτησης είναι το κλειδί. Το παράδοξο σε αριθμούς.

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Βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, με τους μεγάλους προορισμούς γεμάτους και τον λογαριασμό του τραπεζιού να ανεβαίνει σταθερά από χρονιά σε χρονιά. Την ίδια στιγμή που τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος μιλούν για νέα ιστορικά υψηλά στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, ο τζίρος της εστίασης υποχωρεί για πρώτη φορά μετά το 2020. Η εικόνα αυτή θέτει ένα ερώτημα που ξεπερνά τον τουρισμό και αγγίζει τον πυρήνα της κατανάλωσης, αν δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο όπου η αύξηση των τιμών παύει να προσθέτει έσοδο και αρχίζει να αφαιρεί ζήτηση.

Το παράδοξο σε αριθμούς

Τα μεγέθη κινούνται προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8% σε ετήσια βάση, με την εισερχόμενη κίνηση να ενισχύεται ανάλογα, ενώ και το 2025 είχε ήδη κλείσει σε επίπεδα ρεκόρ. Την ίδια στιγμή, ο κύκλος εργασιών της εστίασης υποχώρησε το 2025 στα 10,73 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3,4%, την πρώτη πτώση μετά το 2020 και σε επίπεδο χαμηλότερο ακόμη και από εκείνο του 2023. Η τάση δεν ανακόπηκε μέσα στο 2026, καθώς στο πρώτο τρίμηνο ο τζίρος υποχώρησε περαιτέρω κατά 1,9%, με τον πληθωρισμό της περιόδου να καθιστά την πραγματική εικόνα βαρύτερη από την ονομαστική.

Η ελαστικότητα ζήτησης είναι το κλειδί

Η οικονομική εξήγηση βρίσκεται σε μια έννοια απλή στη διατύπωση αλλά καθοριστική στην πράξη, την ελαστικότητα της ζήτησης. Κάθε αγορά αντέχει αυξήσεις τιμών μέχρι ενός σημείου. Πέρα από αυτό, η επόμενη αύξηση διώχνει τόσους πελάτες ώστε το τελικό ταμείο μικραίνει αντί να μεγαλώνει. Ο κλάδος της εστίασης έδωσε το 2025 μια σχεδόν εργαστηριακή απόδειξη αυτού του μηχανισμού. Ενώ οι τιμές στα καταστήματα αυξήθηκαν κατά περίπου 7,4% μέσα στη χρονιά, ο τζίρος όχι μόνο δεν ακολούθησε αλλά υποχώρησε κατά 3,4%. Ο συνδυασμός αυτός σημαίνει ότι ο πραγματικός όγκος της κατανάλωσης, δηλαδή το πλήθος των πραγματικών επισκέψεων και παραγγελιών, μειώθηκε κατά ένα διψήφιο ποσοστό της τάξης του 10%. Με άλλα λόγια, ο κλάδος πούλησε αισθητά λιγότερα σε υψηλότερες τιμές και κατέληξε με μικρότερο συνολικό έσοδο. Το ίδιο μοτίβο επιβεβαιώνεται και φέτος, με τις τιμές στα καταλύματα και τα τουριστικά πακέτα να τρέχουν με ρυθμούς 12% έως 14% και τη ζήτηση στην εστίαση να μένει πίσω.

Το κατώφλι αυτό δεν το πληρώνουν όλοι το ίδιο. Ο εγχώριος καταναλωτής, που λειτουργεί με εισόδημα σε ευρώ και υψηλό πληθωρισμό (ακόμη και αν η άνοδος ήταν βραδύτερη τον Ιούλιο), περιορίζει πρώτος τις εξόδους. Οι μετρήσεις της αγοράς αποτυπώνουν τη μετατόπιση, με το 49% των καταναλωτών να δηλώνει ότι θα τρώει λιγότερο έξω και το 40% να στρέφεται προς τη διασκέδαση στο σπίτι. Μαζί με τον Έλληνα υποχωρεί και ο μεσαίος επισκέπτης, εκείνος με τον πιο πεπερασμένο προϋπολογισμό για φαγητό και μεταφορές. Το ρεκόρ των εισπράξεων συντηρείται έτσι από ένα στενότερο τμήμα υψηλής δαπάνης, καθώς οι εισπράξεις τρέχουν με 25,8% ενώ οι αφίξεις με 20,9%, δηλαδή η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη ανεβαίνει. Πρόκειται για την πρακτική όψη της μετάβασης από την ποσότητα στην ποιότητα, με ένα κόστος που συχνά αποσιωπάται, ότι το συνολικό μέγεθος στηρίζεται σε λιγότερους ώμους.

Γιατί το ρεκόρ δεν σημαίνει υγεία στον κλάδο;

Η εστίαση λειτουργεί εδώ ως πρώιμος δείκτης. Ο κλάδος που από περίπου 6,2 δισ. ευρώ το 2019 σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας τα 11,1 δισ. το 2024, γυρίζει τώρα για πρώτη φορά προς τα κάτω, και μάλιστα σε περιοχές που δεν σηκώνουν την εξήγηση της τουριστικής μεταβλητότητας. Η Αττική, που συγκεντρώνει περίπου το 40% της αγοράς, κατέγραψε πτώση 3,6%.

Την ίδια ώρα, η εξάρτηση των εισπράξεων από λίγες αγορές υψηλής δαπάνης καθιστά το μοντέλο ευάλωτο σε κάθε εξωτερικό κραδασμό, όπως δείχνει η υποχώρηση των εισπράξεων από τη γερμανική αγορά κατά περίπου 10% μέσα στο πεντάμηνο. Οι εκτιμήσεις των φορέων του κλάδου για το σύνολο του 2026 κάνουν λόγο για νέα πτώση της τάξης του 5% έως 6%, ενδεχόμενο που θα ανέβαζε τη συνολική απώλεια της διετίας πάνω από το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για προβλέψεις και όχι για καταγεγραμμένα μεγέθη, διατηρούν όμως τη σημασία τους ως ένδειξη κατεύθυνσης.

Το ρεκόρ των εισπράξεων και η υγεία της αγοράς δεν ταυτίζονται. Η τιμολογιακή δύναμη, όσο ισχυρή και αν φαίνεται στην κορύφωση της σεζόν, έχει ένα όριο πέρα από το οποίο μετατρέπεται σε μοχλό συρρίκνωσης του πραγματικού όγκου. Τα στοιχεία της εστίασης δείχνουν ότι το όριο αυτό δεν είναι πια θεωρητικό. Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι ο αριθμός των αφίξεων ούτε το ύψος των εισπράξεων μιας καλής χρονιάς, αλλά το κατά πόσο η αυξημένη επισκεψιμότητα μεταφράζεται σε διατηρήσιμη κατανάλωση. Μια αγορά που στηρίζεται στο να πληρώνουν περισσότερα όλο και λιγότεροι είναι, εξ ορισμού, πιο εύθραυστη από μια αγορά που κρατά γεμάτο το μεσαίο τραπέζι. Εκεί, και όχι στα ονομαστικά ρεκόρ, κρίνεται η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουριστικού και καταναλωτικού μοντέλου για την επόμενη περίοδο.