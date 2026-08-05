Στα-χέρια-του-Κούσνερ-και-Σαουδαράβων-περνά-αντί-55-δισ.-δολαρίων-ο-κολοσσός-των-βιντεοπαιχνιδιών-electronic-arts

Στα χέρια κοινοπραξίας επενδυτών, στην οποία συμμετέχει και το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF), περνάει επίσημα αντί 55 δισ. δολαρίων ο κολοσσός των βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts (EA).

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Η αμερικανική εταιρεία είναι γνωστή για την ανάπτυξη και κυκλοφορία ιδιαίτερα δημοφιλών τίτλων, όπως το EA FC, που παλαιότερα ονομαζόταν FIFA, το The Sims και το Mass Effect.

Στους επενδυτές περιλαμβάνεται και η Affinity Partners, η οποία διοικείται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η EA παύει να είναι εισηγμένη εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μετοχές της που βρίσκονταν σε δημόσια διαπραγμάτευση θα εξαγοραστούν και η εταιρεία δεν θα διαπραγματεύεται πλέον σε χρηματιστήριο.

Η μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά στην ιστορία

Η συμφωνία θεωρείται η μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Πρόκειται για εξαγορά στην οποία σημαντικό μέρος του τιμήματος καλύπτεται με δανεισμό, τον οποίο στη συνέχεια αναλαμβάνει να αποπληρώσει η ίδια η εταιρεία.

Εκτός από τα 36 δισ. δολάρια που έχει ήδη διαθέσει για τη συναλλαγή, το PIF χρειάζεται να δανειστεί ακόμη 20 δισ. δολάρια από την επενδυτική τράπεζα JPMorgan προκειμένου να ολοκληρώσει την εξαγορά, με το σχετικό χρέος να περνά στον ισολογισμό της EA.

Το πώς θα επηρεάσει την εταιρεία η αποπληρωμή αυτού του τεράστιου χρέους αποτελεί ήδη αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ δημοσιογράφων και αναλυτών.

Ο δημοσιογράφος του -, Τζέισον Σράιερ εκτίμησε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μαζικές απολύσεις, πιο επιθετικές πρακτικές δημιουργίας εσόδων και άλλα μεγάλης κλίμακας μέτρα περιορισμού του κόστους» σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της βιομηχανίας.

Ο Κρίστοφερ Ντρινγκ, αρχισυντάκτης και συνιδρυτής του Game Business, ανέφερε ότι η φύση της εξαγοράς είναι πιθανό να οδηγήσει και σε μια πολύ πιο άμεση εμπλοκή της επενδυτικής κοινοπραξίας στη διοίκηση της εταιρείας. «Οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων συνήθως ακολουθούν επιθετική προσέγγιση στη διοίκηση των επιχειρήσεων», σημείωσε.

Ανησυχία για το περιεχόμενο των παιχνιδιών

Η συμφωνία προκάλεσε ανησυχίες και σε μέρος του κοινού της EA, ιδιαίτερα επειδή παιχνίδια όπως το The Sims προβάλλουν τη συμπερίληψη και τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Στη Σαουδική Αραβία, οι συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου μπορούν, βάσει ερμηνειών του ισλαμικού νόμου, να τιμωρηθούν ακόμη και με θάνατο ή μαστίγωση.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πώληση της EA στο PIF, η οργάνωση Players Alliance HQ κάλεσε τους παίκτες να απευθυνθούν στους τοπικούς πολιτικούς εκπροσώπους τους και να εκφράσουν δημόσια την αντίθεσή τους.