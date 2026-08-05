Συνάντηση-του-Δημήτρη-Μαρκόπουλου-με-τη-διοίκηση-της-ΟΛΠ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών και της ενίσχυσης της διασύνδεσης του λιμανιού με την τοπική επιχειρηματική και κοινωνική ζωή του Πειραιά.

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Τις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ Α.Ε. επισκέφθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση της εταιρείας και ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις αναπτυξιακές προοπτικές του λιμανιού του Πειραιά.

Τον Υφυπουργό υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε., Han Chao, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Su Xudong, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Άγγελος Καρακώστας, καθώς και μέλη της διοίκησης της εταιρείας. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μέγαρο του ΟΛΠ και αναλυτική ενημέρωση για τη σημερινή δραστηριότητα του λιμανιού, τη συμβολή του στο διεθνές εμπόριο και στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και τον ευρύτερο ρόλο του στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της εταιρείας για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για την ελληνική οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών και της ενίσχυσης της διασύνδεσης του λιμανιού με την τοπική επιχειρηματική και κοινωνική ζωή του Πειραιά.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί στρατηγική υποδομή εθνικής σημασίας και έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της χώρας. Τόνισε, παράλληλα, ότι η προσέλκυση και η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, με σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο, στο περιβάλλον και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας.