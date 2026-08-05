Τα-κέρδη-της-heineken-ξεπέρασαν-τις-προβλέψεις-για-το-α΄-εξάμηνο,-μετά-τις-περικοπές-περίπου-3.000-θέσεων-εργασίας

Η Heineken ξεπέρασε την Τετάρτη τις προβλέψεις για τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου, αφού προχώρησε στην περικοπή περίπου 3.000 θέσεων εργασίας — αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο μισό των έως και 6.000 περικοπών που προβλέπονταν στο πλαίσιο ενός διετούς σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Ντολφ φαν ντεν Μπρινκ είχε ανακοινώσει τις περικοπές τον Φεβρουάριο, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία παγκοσμίως προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τη μειωμένη ζήτηση για μπίρα σε ολόκληρο τον κλάδο.

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Η Heineken, η οποία παράγει τις μπίρες Tiger και Sol παράλληλα με την ομώνυμη lager, ανακοίνωσε ότι σημείωσε ουσιαστική πρόοδο στο εν λόγω σχέδιο, συμβάλλοντας στη διεύρυνση του λειτουργικού της περιθωρίου κέρδους.

Ο Οικονομικός Διευθυντής Χάρολντ φαν ντεν Μπρουκ δήλωσε ότι οι περικοπές αφορούσαν το σύνολο της επιχείρησης και προέκυψαν από πρωτοβουλίες που κάλυπταν τα ζυθοποιεία, την εφοδιαστική αλυσίδα, τα κεντρικά γραφεία και τις επιμέρους αγορές, με την Ευρώπη να αποτελεί «σημαντικό τμήμα» αυτών.

«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, όσο προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία, τόσο περισσότερες ευκαιρίες προσπαθούμε να εντοπίσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο van den Broek, προσθέτοντας ότι η Heineken παραμένει ανοιχτή στο ενδεχόμενο περαιτέρω περικοπών.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη της Heineken αυξήθηκαν κατά 6,7% το πρώτο εξάμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για ανάπτυξη 3,3%. Η μετοχή της εταιρείας —η οποία υστερούσε έναντι εκείνης της κορυφαίας ζυθοποιίας Anheuser-Busch InBev— σημείωσε άνοδο 2,5% στις αρχικές συναλλαγές.

Οι περικοπές βοηθούν στην αντιστάθμιση άλλων προβλημάτων

Ο αναλυτής της Barclays, Λόρενς Γουάιατ, δήλωσε ότι η ταχεία μείωση του κόστους από την Heineken ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στις επιδόσεις της, παρά την αδυναμία σε βασικές αγορές της Αμερικής, όπου η εταιρεία απώλεσε μερίδιο αγοράς.

Ο Φαν ντεν Μπρουκ ανέφερε ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας και τα λοιπά μέτρα βελτίωσης της αποδοτικότητας —τα οποία αναμένεται να αποφέρουν ακαθάριστες εξοικονομήσεις στο ανώτερο όριο του στόχου των 400 έως 500 εκατομμυρίων ευρώ— βοήθησαν την Heineken να διατηρήσει τις προβλέψεις της για το κόστος, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις. Οι πιέσεις αυτές προέρχονταν κυρίως από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και από παράγοντες όπως οι επιπτώσεις των καυσώνων στην Ευρώπη στις μεταφορές.

Είναι πιθανό το κόστος να σημειώσει ελαφρά άνοδο το 2027 λόγω της σύγκρουσης, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη και ανησυχητική.

Η Heineken διόρισε τον Ράφαελ Ολιβέιρα τον Ιούνιο για να διαδεχθεί τον φαν ντεν Μπρινκ, ο οποίος παραιτήθηκε απροσδόκητα τον Ιανουάριο, έπειτα από έξι χρόνια στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Ολιβέιρα αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τον Οκτώβριο.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της Heineken, οι επενδυτές προσβλέπουν στον Ολιβέιρα για την αύξηση του όγκου πωλήσεων και τη γεφύρωση του χάσματος με τη βασική ανταγωνίστρια Anheuser-Busch InBev σε τομείς όπως η αποδοτικότητα και οι αποδόσεις προς τους μετόχους.

- Reuters