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    Τηλεφωνική-επικοινωνία-Μητσοτάκη-με-τον-Πρόεδρο-της-Αιγύπτου-για-τις-πυρκαγιές
    Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τις πυρκαγιές

    Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τις πυρκαγιές

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Abdel Fattah El-Sisi

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    Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο κ. El-Sisi εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές, δηλώνοντας πώς η χώρα του είναι διατεθειμένη να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί. 

    Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τη στήριξή του και την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει.

    - sofokleous10.gr

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