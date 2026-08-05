Το-κυβερνητικό-τζετ-της-Ιρλανδίας-δεν-μπορεί-να-προσγειωθεί-σε-ομίχλη-μετά-την-αφαίρεση-ισραηλινού-συστήματος

Αντιδράσεις προκαλεί στην Ιρλανδία η αποκάλυψη ότι το νέο κυβερνητικό αεροσκάφος Dassault Falcon 6X παραγγέλθηκε χωρίς το σύστημα πλοήγησης FalconEye της ισραηλινής Elbit Systems, εξαιτίας της πολιτικής του Δουβλίνου να μην προχωρά σε νέες συμβάσεις αμυντικού εξοπλισμού με ισραηλινές εταιρείες.

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Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η απουσία του συστήματος περιορίζει τις δυνατότητες προσγείωσης σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, ενώ η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν επηρεάζονται οι επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροσκάφους.

Το FalconEye έμεινε εκτός της παραγγελίας

Το νέο αεροσκάφος του Ιρλανδού πρωθυπουργού (Taoiseach), ένα Dassault Falcon 6X αξίας 53 εκατ. ευρώ (περίπου 61 εκατ. δολάρια), παραδόθηκε χωρίς το FalconEye, το σύστημα χαμηλής ορατότητας της ισραηλινής Elbit Systems, το οποίο αποτελεί τον συνήθη εξοπλισμό του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους.

Το FalconEye χρησιμοποιεί συνδυασμό καμερών υπερύθρων και αισθητήρων, προβάλλοντας τις πληροφορίες σε οθόνες head-up στο πιλοτήριο και επιτρέποντας στους πιλότους να επιχειρούν με μεγαλύτερη ασφάλεια τη νύχτα ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως η πυκνή ομίχλη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Journal, για να ενσωματωθεί το σύστημα στο αεροσκάφος, η ιρλανδική κυβέρνηση θα έπρεπε να υπογράψει ξεχωριστή γραπτή συμφωνία με την Elbit Systems. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προμηθειών έκριναν ότι αυτό δεν ήταν αποδεκτό και αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αγορά χωρίς τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

IRELAND: Government’s new €53M Dassault Falcon 6X jet was delivered without Elbit Systems’ FalconEye enhanced vision system 🛩️🇮🇪 The decision was reportedly made to avoid direct procurement contracts with the Israeli defense firm amid ongoing trade and defense restrictions. pic.twitter.com/w0dLzeOhC6 — Bricx News (@BricxNews) August 4, 2026

Η απόφαση συνδέεται με την πολιτική απέναντι στο Ισραήλ

Τον Αύγουστο του 2024 η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα αναθέτει πλέον συμβάσεις αμυντικού εξοπλισμού σε ισραηλινές εταιρείες, επικαλούμενη τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σχετικά με τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Παράλληλα, η χώρα έχει υιοθετήσει μία από τις πιο επικριτικές στάσεις στην Ευρώπη απέναντι στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το 2024 αναγνώρισε επισήμως το παλαιστινιακό κράτος.

Ακολούθησε η απόφαση του τότε υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, να κλείσει την ισραηλινή πρεσβεία στο Δουβλίνο, κατηγορώντας την Ιρλανδία για «ακραίες αντιϊσραηλινές πολιτικές».

Τον περασμένο μήνα, το ιρλανδικό κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης νομοθεσία που απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και τις εβραϊκές συνοικίες της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ενώ τον Ιούνιο είχε απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και στον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, επικρίνοντας τη στάση τους απέναντι στους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές.

Το Δουβλίνο εξακολουθεί επίσης να ζητά την επανεξέταση της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ισραήλ, που αποτελεί τη βάση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών από το 1995.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για επιχειρησιακούς περιορισμούς

Το υπουργείο Άμυνας της Ιρλανδίας ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι το FalconEye απουσιάζει από το αεροσκάφος, επισημαίνοντας πάντως ότι «δεν υπάρχουν σήμερα περιορισμοί στις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροσκάφους».

Ωστόσο, πιλότοι που μίλησαν στην The Journal εκτιμούν ότι η απουσία του συστήματος μειώνει τις επιλογές των χειριστών όταν επικρατεί πυκνή ομίχλη.

Ο πρώην πιλότος του Ιρλανδικού Αεροπορικού Σώματος και νυν πιλότος αερογραμμών, Κέβιν Φιπς, εξήγησε ότι το FalconEye «επιτρέπει την προσγείωση σε συνθήκες ομίχλης, όταν άλλα αεροσκάφη θα ήταν υποχρεωμένα να κατευθυνθούν σε διαφορετικό αεροδρόμιο».

Το νέο Falcon 6X, το οποίο παραδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, προορίζεται τόσο για τη μεταφορά ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων όσο και για αποστολές αεροδιακομιδών μεγάλων αποστάσεων, όταν αυτό απαιτηθεί.

Τα ελικόπτερα διατήρησαν ισραηλινά συστήματα

Παρά την πολιτική αποκλεισμού νέων αμυντικών συμβάσεων με ισραηλινές εταιρείες, η Ιρλανδία παρέλαβε πρόσφατα τέσσερα νέα ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας επιτήρησης που φέρουν συστήματα της Elbit Systems και άλλων ισραηλινών εταιρειών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν επιχειρησιακά.

Η The Journal υπέβαλε, μάλιστα, αίτημα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα προκειμένου να διαπιστώσει αν υπήρξαν και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα που τροποποιήθηκαν λόγω σχέσεων με ισραηλινές εταιρείες. Το υπουργείο Άμυνας απάντησε ότι δεν διαθέτει σχετικά έγγραφα.

Η αιχμηρή αντίδραση του Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Άλεξ Γκάντλερ, επέκρινε έντονα την απόφαση της ιρλανδικής κυβέρνησης.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υποστήριξε ότι το αεροσκάφος δεν θα μπορεί να προσγειώνεται σε συνθήκες ομίχλης εξαιτίας της «αντιϊσραηλινής εμμονής».

«Η ανικανότητα και ο ιδεολογικός φανατισμός είναι βαθιά ριζωμένα. Ένα ιρλανδικό αεροσκάφος δεν μπορεί να προσγειωθεί στην ομίχλη εξαιτίας μιας λυσσαλέας αντιϊσραηλινής εμμονής», ανέφερε χαρακτηριστικά.