Το-μεγάλο-reset-στην-παγκόσμια-αγορά-αλκοολούχων-ποτών

Ο καταναλωτής δεν εγκαταλείπει το αλκοόλ αλλά αλλάζει η συχνότητα που το καταναλώνει. Η μεγάλη άνοδος των μη αλκοολούχων ποτών και η πτώση των όγκων σε παραδοσιακούς παίκτες της παγκόσμιας βιομηχανίας. Τι δείχνει νέα διεθνής έρευνα.

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Άρδην δείχνει να αλλάζει η παγκόσμια βιομηχανία αλκοολούχων ποτών, σαφής ένδειξη ότι το νέο τοπίο που διαμορφώνεται δεν θα θυμίζει σε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως προκύπτει από την τελευταία μελέτη της βρετανικής εταιρείας ερευνών IWSR που παρακολουθεί τη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών σε περισσότερες από 160 χώρες στον κόσμο, το 2025 ήταν το τρίτο διαδοχικό έτος μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ σε όγκο, όπερ σημαίνει ότι μεταβάλλεται ταχύτατα η σχέση των καταναλωτών με τα αλκοολούχα ποτά.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή νέες καταναλωτικές τάσεις και συνήθειες εδραιώνονται, όπως τα έτοιμα προς κατανάλωση (ready-to-drink, RTDs) κοκτέιλ ή τα ποτά με χαμηλή ή καθόλου περιεκτικότητα σε αλκοόλ, οδηγώντας σε ριζικό ανασχηματισμό την παγκόσμια βιομηχανία.

«Η παγκόσμια βιομηχανία αλκοολούχων ποτών πραγματοποιεί ένα μεγάλο reset», παραδέχεται ο Marten Lodewijks, κορυφαίο στέλεχος της βρετανικής IWSR. «Οι καταναλωτές δεν εγκαταλείπουν το αλκοόλ, απλά αλλάζει η συχνότητα και η ένταση με την οποία το καταναλώνουν. Μπορεί οι όγκοι να μειώνονται, αλλά οι ευκαιρίες ανάπτυξης παραμένουν», εξηγεί.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το 2025 η συνολική κατανάλωση αλκοόλ κατ’ όγκο υποχώρησε κατά 2%. Οι όγκοι σε μπύρα, κρασί και πιο βαριά αλκοολούχα ποτά μειώθηκαν έναντι του 2024, με εξαίρεση την κατηγορία των ready-to-drink ποτών, η οποία ήταν η μόνη που κατέγραψε ανάκαμψη. Μάλιστα για πρώτη φορά οι όγκοι κατανάλωσης κρασιού βρέθηκαν πίσω από τα βαριά αλκοολούχα. Με θετικό πρόσημο κινήθηκε, στον αντίποδα, η κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών, ενώ ανοδικά κινήθηκαν κατηγορίες όπως η τεκίλα και το ουίσκι.

Μέσα σε ένα έτος γεμάτο προκλήσεις, όπως αποδείχθηκε το 2025, η Ινδία ήταν η αγορά που κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη, με τους όγκους να ενισχύονται κατά 4%. Πρόκειται για την όγδοη, σήμερα, μεγαλύτερη αγορά αλκοολούχων ποτών, η οποία έως το 2035 αναμένεται να σκαρφαλώσει στην πέμπτη θέση.

Ωριμάζει η αγορά των RTDs

Χωρίς καμία αμφιβολία, η κατηγορία που ξεχώρισε το 2025 ήταν εκείνη των έτοιμων προς κατανάλωση κοκτέιλ, με τους όγκους των RTDs να ενισχύονται κατά 3% παρά την πτώση που καταγράφηκε στην κυρίαρχη αγορά των ΗΠΑ. Να σημειωθεί δε εδώ ότι η αμερικανική αγορά αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξης του 40% περίπου επί του συνόλου της κατηγορίας των RTDs.

Την ίδια ώρα, η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά των RTDs, η Ιαπωνία, εμφάνισε ανάπτυξη μεν, ηπιότερη δε, έναντι του 2024, ενώ στις κορυφαίες αγορές των RTDs περιλαμβάνονται και ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Ισπανία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Τα RTDs παραμένουν η πιο δυναμική αγορά στη βιομηχανία των αλκοολούχων», σχολιάζει ο Lodewijks και προσθέτει πως «η εν λόγω κατηγορία δείχνει να ωριμάζει στις μεγαλύτερες της αγορές, ενώ την ίδια ώρα αναζητά και νέες αγορές. Παράλληλα, η ταχύτατη μεταβολή σε πιο premium επιλογές και νέες γεύσεις επιβεβαιώνει πως πρόκειται για μια κατηγορία με ισχυρή προοπτική».

Μεικτή εικόνα για τα πιο βαριά αλκοολούχα

Την ίδια ώρα, οι όγκοι κατανάλωσης των πιο βαριών αλκοολούχων μειώθηκαν κατά 3% το 2025, δίδοντας συνέχεια σε μια πτωτική πορεία που έχει ξεκινήσει ήδη από το 2017.

Ωστόσο, στις επιμέρους κατηγορίες διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Άνοδο 2% εμφάνισαν οι όγκοι στο ιρλανδικό ουίσκι και αύξηση 2% στην τεκίλα. Πτώση 2% κατέγραψαν, στον αντίποδα, το σκωτσέζικο ουίσκι και η βότκα, ενώ η μείωση στο ρούμι περιορίστηκε στο 1%. Άνοδο 1% εμφάνισαν οι όγκοι στο τζιν.

Κάτω το κρασί, κάτω και η μπύρα

Σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της μελέτης της IWSR, οι όγκοι στο κρασί υποχώρησαν κατά 5% την περασμένη χρονιά, συνεχίζοντας την αρνητική τάση που παρατηρείται εδώ και καιρό.

Παρόμοια εικόνα και στην αγορά της μπύρας, με τους όγκους να υποχωρούν κατά 2% το 2025 παρά το γεγονός ότι η κατηγορία εμφάνισε ανάπτυξη στις αγορές της Ινδίας, της Νοτίου Αφρικής και του Βιετνάμ.

Ένα ακόμη ισχυρό έτος για τα μη αλκοολούχα

Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, το 2025 αποδείχθηκε μια ακόμη ισχυρή χρονιά για την κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών, καθώς πρόκειται για μια τάση με ισχυρές προοπτικές.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πέρυσι η μπύρα χωρίς αλκοόλ εμφάνισε άνοδο στους όγκους κατανάλωσης κατά 8%, το κρασί χωρίς αλκοόλ κατά 13% και τα λοιπά ποτά χωρίς αλκοόλ επίσης άνοδο κατά 8%.

«Ο ρυθμός ανάπτυξης της κατηγορίας χωρίς αλκοόλ αλλά και η τάση για premium ποτά μας λέει κάτι σημαντικό. Ο σκεπτόμενος καταναλωτής ήρθε για να μείνει και είναι και πρόθυμος να πληρώσει προκειμένου να καταναλώσει ποιοτικές εναλλακτικές προτάσεις», καταλήγει ο Lodewijks.