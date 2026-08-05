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    Υπ.-Ανάπτυξης:-Στην-τέταρτη-φάση-υλοποίησης-η-«Γραμμή-Ενημέρωσης-Επενδυτή»-–-Ποινική-ρήτρα-για-εκπρόθεσμα-παραδοτέα
    Υπ. Ανάπτυξης: Στην τέταρτη φάση υλοποίησης η «Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή» – Ποινική ρήτρα για εκπρόθεσμα παραδοτέα

    Υπ. Ανάπτυξης: Στην τέταρτη φάση υλοποίησης η «Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή» – Ποινική ρήτρα για εκπρόθεσμα παραδοτέα

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Στην τέταρτη φάση υλοποίησης βρίσκεται το έργο «Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή» του υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προκύπτει από απόφαση της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, με την οποία επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον ανάδοχο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των παραδοτέων της συγκεκριμένης φάσης.

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    Στην τέταρτη φάση υλοποίησης βρίσκεται το έργο «Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή» του υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προκύπτει από απόφαση της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, με την οποία επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον ανάδοχο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των παραδοτέων της συγκεκριμένης φάσης.

    Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια, ο ανάδοχος υπέβαλε τα παραδοτέα της τέταρτης φάσης στις 29 Μαΐου 2026, ενώ η συμβατική προθεσμία έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς να έχει εγκριθεί παράταση της σύμβασης.

    Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Ανάπτυξης επέβαλε ποινική ρήτρα ύψους 6.760,74 ευρώ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4412/2016, που προβλέπουν κυρώσεις σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων.

    Από την απόφαση προκύπτει επίσης ότι το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει εισέλθει στην τέταρτη φάση υλοποίησής του. Η «Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή» αφορά την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και τηλεφωνικού κέντρου για την υποστήριξη και ενημέρωση των επενδυτών στο πλαίσιο των υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης.

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