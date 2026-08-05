«Φρέναρε»-η-wall-street,-αλλά-ο-dow-jones-διασώθηκε-με-νέο-ρεκόρ

«Πάγωσε» το θεαματικό ξεκίνημα του Αυγούστου στη Wall Street, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής και να προτιμούν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους, μετά την ισχυρή ανοδική πορεία των δεικτών. Έτσι, μόνο ο Dow Jones κατάφερε να αντισταθεί στη διόρθωση, με αποτέλεσμα όχι μόνο να διατηρήσει το χθεσινό (4/8) του ρεκόρ, αλλά και να το ξεπεράσει.

Στο ταμπλό, λοιπόν, ο Dow Jones κατέγραψε κέρδη της τάξης του 0,49% στις 54.349 μονάδες, σημειώνοντας ένα ακόμη ρεκόρ. Αντίθετα, ο S&P 500 διολίσθησε κατά 0,22% στις 7.719,19 μονάδες – βάζοντας τέλος στο τετραήμερο ανοδικό του σερί – και ο Nasdaq τερμάτισε με απώλειες 0,83% στις 26.363,44 μονάδες.

Οι μετοχές κινήθηκαν με ήπιες διακυμάνσεις, ενώ το επενδυτικό κλίμα επηρέασαν και οι δηλώσεις του προέδρου της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, ο οποίος υποστήριξε ότι έχει έρθει η ώρα η κεντρική τράπεζα να αρχίσει σταδιακά να αυξάνει ξανά τα επιτόκια.

Ειδικότερα, μιλώντας στο CNBC, ο Κασκάρι εξήγησε ότι δεν υποστηρίζει μια επιθετική αύξηση των επιτοκίων ούτε επιθυμεί να επιβραδυνθεί η οικονομία, αλλά θεωρεί αναγκαία τη σταδιακή επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.

Δεύτερος παράγοντας που επηρέασε τη σημερινή (5/8) συνεδρίαση ήταν και οι εξελίξεις στο μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν, με τις τελευταίες ειδήσεις να κάνουν λόγο για επικείμενη – ίσως και εντός των επόμενων ωρών – συμφωνία Τεχεράνης και Ομάν για τις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δύο χώρες φέρονται να έχουν καταλήξει σε μία καταρχήν συμφωνία για την οριοθέτηση μίας διαδρομής για όσα πλοία διασχίζουν το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. «Αγκάθι», βέβαια, παραμένει η αξίωση της Τεχεράνης για πλήρη έλεγχο των Στενών.

Σοβαρές επιπλοκές δημιουργούν, δε, και οι επιθέσεις των Χούθι σε πλοία ανοιχτά της Υεμένης, με την οργάνωση να ισχυρίζεται πως στοχοθέτησε δύο σαουδαραβικά τάνκερ.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε κυρίως το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα το Brent να κλείσει με ελαφριά άνοδο στα 79,43 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό με ήπια πτώση στα 75,15 δολάρια περίπου. Η τιμή του χρυσού σημείωσε «άλμα» 4% στα 4.319 δολάρια ανά ουγγιά.

Παράλληλα, μεικτά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,62% ενώ το 2ετές υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,20%.

Στα μάκρο της ημέρας, ο τομέας υπηρεσιών των ΗΠΑ συνέχισε να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό τον Ιούλιο, καθώς οι νέες παραγγελίες επιταχύνθηκαν και η επιχειρηματική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Παράλληλα, η αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα δεν ήταν εντυπωσιακή, με την απασχόληση να ενισχύεται κατά 44.000 θέσεις εργασίας τον μήνα που πέρασε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP. Τα στοιχεία επιβεβαίωσαν την επιβράδυνση που είχε ήδη καταγραφεί στις κενές θέσεις εργασίας και ενισχύουν το ενδιαφέρον των αγορών για την έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή.

Στο «μέτωπο» των μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος δεν ενέπνευσε σήμερα αισιοδοξία στους traders, κυρίως λόγω της πρώτης αρνητικής αντίδρασης στα αποτελέσματα των SpaceX και Advanced Micro Devices (AMD).

Η SpaceX υποχώρησε περισσότερο από 13%, μετά τη δημοσίευση των πρώτων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της ως εισηγμένη εταιρεία. Οι ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες πιέζουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές, προβλημάτισαν τους επενδυτές.

Απώλειες 7% σημείωσε και η AMD, παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις προβλέψεις τόσο σε έσοδα όσο και σε κέρδη και παρουσίασε καλύτερες των εκτιμήσεων προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο. Ωστόσο, οι επενδυτές περίμεναν ακόμη καλύτερες επιδόσεις, καθώς η μετοχή είχε ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 140% από την αρχή του έτους.

«Τα αποτελέσματα και τα σχόλια που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών», σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής και διαχειριστής χαρτοφυλακίου της SIA Wealth Management, Κόλιν Τσιεζίνσκι.

Από την άλλη, η Nvidia επέκτεινε το ανοδικό της σερί για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, με τους επενδυτές να ποντάρουν στις αυξημένες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στις κερδισμένες επίσης και η Amgen χάρη στην αύξηση των πωλήσεών της (+9% σε ετήσια βάση), ενώ άνοδο άνω του 4% κατέγραψε κι η μετοχή της Eli Lilly, αφού αναβάθμισε τις προβλέψεις πωλήσεων για το 2026, δείχνοντας πως η ζήτηση για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας παραμένει αμετάβλητη.

Η μετοχή της Disney ενισχύθηκε 3,4% μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων τριμήνου καθώς τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 2,06 δολ. έναντι 1,86 δολ. που προέβλεπαν οι αναλυτές και τα έσοδα αυξήθηκαν 7% στα 25,25 δις. δολάρια.

Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα τριμήνου των κατασκευαστών μνημών Sandisk και Western Digital – δύο εταιρείες «κλειδιά» για την άνοδο του S&P 500.