Χρηματιστήριο: Οι πωλητές γύρισαν το παιχνίδι – Δεν άντεξαν ΔΕΗ και 3Ε απέναντι στις τράπεζες

Από τα νέα υψηλά 17ετίας στη ζώνη των 2.644 μονάδων, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέληξε σε αρνητικό έδαφος, καθώς η εικόνα άλλαξε αισθητά κατά το δεύτερο μισό της συνεδρίασης. Η αρχική αισιοδοξία εξανεμίστηκε, οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών εντάθηκαν και οι τραπεζικές μετοχές, μαζί με τον ΟΤΕ και αρκετούς ακόμη τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης, έγειραν τελικά την πλάστιγγα υπέρ των πωλητών.

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.623,91 μονάδες, με απώλειες 0,18%, διακόπτοντας το ανοδικό διήμερο που είχε προηγηθεί. Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 2.636,35 μονάδες, έφθασε έως τις 2.643,75 μονάδες, αλλά υποχώρησε μέχρι τις 2.617,15 μονάδες, καταγράφοντας ημερήσιο εύρος 26,60 μονάδων ή περίπου 1,02%.

Δείκτης / στοιχείο Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.623,91 μονάδες -0,18% FTSE Large Cap 6.678,96 μονάδες -0,52% Τραπεζικός Δείκτης 3.023,68 μονάδες -1,54% Αξία συναλλαγών 275,34 εκατ. ευρώ +2,8% έναντι χθες Ημερήσιο εύρος ΓΔ 2.617,15–2.643,75 26,60 μονάδες

Η τελική συγκεντρωτική ένδειξη του όγκου συναλλαγών δεν εμφανιζόταν στο διαθέσιμο στιγμιότυπο κλεισίματος και, συνεπώς, δεν παρατίθεται μη επιβεβαιωμένη εκτίμηση.

Η ανατροπή του δεύτερου μισού

Η σημερινή συνεδρίαση είχε ουσιαστικά δύο διαφορετικές όψεις. Κατά τις πρώτες ώρες, η αγορά συνέχισε να κινείται με την κεκτημένη ταχύτητα των προηγούμενων ημερών, προσεγγίζοντας για πρώτη φορά τη ζώνη των 2.644 μονάδων. Η εικόνα αυτή στηρίχθηκε κυρίως στη Coca-Cola HBC και στη ΔΕΗ, ενώ επιλεγμένες βιομηχανικές και ενεργειακές μετοχές διατηρούσαν το θετικό πρόσημο.

Μετά το μεσημέρι, ωστόσο, οι αγοραστές έχασαν σταδιακά τον έλεγχο. Οι τραπεζικές πιέσεις διευρύνθηκαν, ο FTSE Large Cap υποχώρησε περισσότερο από τον Γενικό Δείκτη και οι πωλήσεις επεκτάθηκαν στον ΟΤΕ, στην Titan, στη Cenergy και στην Τράπεζα Κύπρου.

Το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης έκλεισε μόλις 6,76 μονάδες πάνω από το χαμηλό ημέρας και σχεδόν 20 μονάδες χαμηλότερα από το ενδοσυνεδριακό υψηλό αποτυπώνει καθαρά την επιδείνωση της εικόνας στο τελευταίο τμήμα της συνεδρίασης. Το κλείσιμο έγινε στο χαμηλότερο τέταρτο του ημερήσιου εύρους, στοιχείο που δείχνει ότι οι εντολές πώλησης παρέμειναν ενεργές μέχρι τις δημοπρασίες.

Οι τράπεζες έγειραν την πλάστιγγα

Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε τον βασικό αρνητικό καταλύτη, με τον ΔΤΡ να υποχωρεί κατά 1,54% στις 3.023,68 μονάδες.

Η Eurobank έκλεισε στα 4,45 ευρώ, με πτώση 2,05%, ενώ η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 1,76% στα 16,175 ευρώ. Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,44 ευρώ, σημειώνοντας απώλειες 1,11%, και η Πειραιώς στα 9,992 ευρώ, με πτώση 1,07%.

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η Τράπεζα Κύπρου έχασε 2,02%, η Optima Bank υποχώρησε κατά 0,74% και η CrediaBank έκλεισε στο -0,81%.

Η κλαδική διόρθωση ήταν σε σημαντικό βαθμό αναμενόμενη μετά την ισχυρή άνοδο που είχε προηγηθεί. Εντούτοις, η έκτασή της εξηγεί γιατί ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος, παρά την ισχυρή συμβολή δύο από τις βαρύτερες μετοχές του, της Coca-Cola HBC και της ΔΕΗ.

Η 3Ε αντέδρασε στα ισχυρά αποτελέσματα

Η Coca-Cola HBC ήταν ο βασικός θετικός πρωταγωνιστής της υψηλής κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας στα 58,40 ευρώ, με άνοδο 2,46%.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πριν από την έναρξη της συνεδρίασης καθαρά κέρδη 524,4 εκατ. ευρώ, από 470,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 760,1 εκατ. ευρώ, έναντι μέσης εκτίμησης 731,1 εκατ. ευρώ. Οι οργανικοί όγκοι αυξήθηκαν κατά 7,5%, με τα ενεργειακά ποτά να καταγράφουν ανάπτυξη άνω του 26%.

Παράλληλα, η διοίκηση περιόρισε προς το επάνω το εύρος της πρόβλεψης για την οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών του 2026, στο 8%–10% από 7%–10%, και εκτίμησε ότι τα οργανικά έσοδα θα κινηθούν κοντά στο ανώτερο άκρο του στόχου 6%–7%.

Η αντίδραση της μετοχής έδειξε ότι η αγορά επιβράβευσε τόσο την υπέρβαση των εκτιμήσεων όσο και τη βελτίωση του guidance. Παρά τα κέρδη της 3Ε, όμως, η αρνητική κίνηση των τραπεζών και του ΟΤΕ αποδείχθηκε βαρύτερη σε επίπεδο συνολικού δείκτη.

Στο επίκεντρο η ΔΕΗ πριν από τα μεγέθη εξαμήνου

Ισχυρή εικόνα παρουσίασε και η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε στα 22,72 ευρώ, με άνοδο 1,34%, ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου. Το επίσημο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας προβλέπει τη δημοσίευση των μεγεθών στις 5 Αυγούστου.

Οι συγκλίνουσες προσδοκίες της αγοράς κάνουν λόγο για ένα ακόμη ισχυρό εξάμηνο. Μεταξύ των εκτιμήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται επαναλαμβανόμενα EBITDA περίπου 567 εκατ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο και προσαρμοσμένα EBITDA 1,25 δισ. ευρώ για το εξάμηνο, αυξημένα κατά σχεδόν 26%.

Η άνοδος της μετοχής είχε χαρακτήρα προεξόφλησης θετικών μεγεθών, αλλά και προσδοκιών για επιβεβαίωση του ετήσιου στόχου EBITDA των 2,4 δισ. ευρώ. Το ζητούμενο μετά την ανακοίνωση δεν θα είναι μόνο οι απόλυτοι αριθμοί, αλλά οι ταμειακές ροές, η πορεία του καθαρού δανεισμού και οι ενδείξεις για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Πιέσεις σε ΟΤΕ, Titan και Cenergy

Αρνητικός πρωταγωνιστής εκτός τραπεζών ήταν ο ΟΤΕ, ο οποίος έκλεισε στα 19,85 ευρώ, με απώλειες 2,31%, χάνοντας εκ νέου την επαφή με τη ζώνη των 20 ευρώ.

Η Titan Cement υποχώρησε κατά 2,32% στα 52,55 ευρώ, η Cenergy έχασε 1,66% στα 22,46 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στο -1,41%, η Lamda Development στο -1,01% και η Jumbo στο -0,62%.

Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ ξεχώρισε με άνοδο 3,92% στα 4,64 ευρώ. Η Aegean ενισχύθηκε κατά 1,72%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 1,50%, η Metlen κατά 0,43% και η Viohalco κατά 0,21%.

Τζίρος αυξημένος σε σχέση με χθες, όχι υψηλός σε απόλυτους όρους

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 275,34 εκατ. ευρώ, έναντι 267,80 εκατ. ευρώ την Τρίτη, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 2,8%.

Αυτό σημαίνει ότι ο τζίρος ήταν αυξημένος σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση. Δεν μπορεί, όμως, να χαρακτηριστεί υψηλός σε απόλυτο μέγεθος, καθώς αρκετές συνεδριάσεις των τελευταίων εβδομάδων είχαν αξία συναλλαγών άνω των 300 εκατ. ευρώ, με ορισμένες να ξεπερνούν τα 390 ή και τα 400 εκατ. ευρώ.

Η ήπια αύξηση του τζίρου κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής συνεδρίασης δεν αποτελεί από μόνη της ανησυχητικό μήνυμα, αλλά δείχνει ότι οι κατοχυρώσεις κερδών δεν ήταν αμελητέες.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή συνεδρίαση άφησε ένα σαφώς πιο επιφυλακτικό βραχυπρόθεσμο αποτύπωμα, χωρίς όμως να ακυρώνει ακόμη την κεντρική ανοδική τάση.

Ο Γενικός Δείκτης δοκίμασε τη ζώνη των 2.644–2.650 μονάδων, αλλά δεν κατάφερε να διατηρηθεί εκεί. Η περιοχή των 2.650 μονάδων αποτελεί πλέον την πρώτη και προφανή αντίσταση, όχι μόνο λόγω του στρογγυλού αριθμού, αλλά επειδή εκεί εμφανίστηκαν εντολές κατοχύρωσης κερδών.

Το ημερήσιο γράφημα σχημάτισε κερί με μεγάλη άνω σκιά και κλείσιμο χαμηλότερα από την έναρξη. Πρόκειται για ένδειξη ότι οι αγοραστές δοκίμασαν υψηλότερα επίπεδα, αλλά δεν είχαν την ισχύ να τα υπερασπιστούν μέχρι το τέλος.

Η πρώτη στήριξη εντοπίζεται στις 2.617 μονάδες, δηλαδή στο σημερινό χαμηλό, και αμέσως μετά στη ζώνη των 2.600–2.605 μονάδων. Ο απλός κινητός μέσος όρος των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων διαμορφώνεται περίπου στις 2.601 μονάδες, καθιστώντας την περιοχή αυτή κομβική για τη βραχυπρόθεσμη τάση.

Όσο ο Γενικός Δείκτης παραμένει πάνω από τις 2.600 μονάδες, η σημερινή κίνηση μπορεί να ερμηνεύεται ως φυσιολογική αποφόρτιση μετά το γρήγορο ράλι. Υπενθυμίζεται ότι, ακόμη και μετά τη σημερινή πτώση, ο δείκτης παραμένει περίπου 2,1% υψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής.

Καθοδική διάσπαση των 2.600 μονάδων θα αύξανε τις πιθανότητες επιστροφής προς τις 2.570 μονάδες, όπου βρίσκονται τα κλεισίματα της 30ής και 31ης Ιουλίου. Επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.540 μονάδες και στη ζώνη των 2.515–2.520 μονάδων.

Στον αντίποδα, για να επανέλθει η αγορά σε καθαρή ανοδική τροχιά, θα πρέπει αρχικά να ανακτήσει τις 2.630 μονάδες και στη συνέχεια να κλείσει πειστικά πάνω από τις 2.644–2.650 μονάδες. Μια τέτοια διάσπαση, συνοδευόμενη από μεγαλύτερο τζίρο και συμμετοχή των τραπεζών, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς τη ζώνη των 2.680–2.700 μονάδων.

Η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη παραμένει καθοριστική. Η υποχώρηση κατά 1,54%, σε συνδυασμό με την πτώση 0,52% του FTSE Large Cap, δείχνει ότι η σημερινή διόρθωση δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα ορισμένων μικρότερων τίτλων, αλλά αφορούσε τον πυρήνα της αγοράς.

Διεθνές φόντο

Η Αθήνα υποχώρησε παρά το σχετικά σταθερό έως θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 κινούνταν οριακά ανοδικά και κοντά στα ιστορικά υψηλά του, με τα εταιρικά αποτελέσματα να λειτουργούν υποστηρικτικά. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, ωστόσο, υποχωρούσαν περίπου 0,9%, εξέλιξη που συνέβαλε και στο πιο επιφυλακτικό κλίμα γύρω από τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.

Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες ξεκίνησαν τη συνεδρίαση ανοδικά, με τον Dow Jones να ενισχύεται περίπου 0,9%, τον S&P 500 κατά 0,5% και τον Nasdaq κατά 0,3%, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η σχετική σταθεροποίηση του πετρελαίου υπερίσχυσαν των ανησυχιών για τη Μέση Ανατολή.

Η Fed εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου. Στην τελευταία συνεδρίασή της διατήρησε το εύρος των επιτοκίων στο 3,50%–3,75%, αλλά η απόφαση ελήφθη με ψήφους 9–3, καθώς τρία μέλη τάχθηκαν υπέρ αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης. Η έντονη εσωτερική διαφωνία διατηρεί την αβεβαιότητα για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και περιορίζει τις προσδοκίες για άμεση χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Γνώμες ειδικών

Η κυρίαρχη εκτίμηση στα εγχώρια χρηματιστηριακά σημειώματα είναι ότι οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ήταν αναμενόμενες μετά την ταχεία άνοδο και δεν συνιστούν, τουλάχιστον ακόμη, αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης. Η περιοχή των 2.650 μονάδων θεωρείται ισχυρή αντίσταση, ενώ η διατήρηση των 2.600 μονάδων κρίνεται απαραίτητη για να παραμείνει ακέραιο το ανοδικό σενάριο.

Για τη ΔΕΗ, η Optima Bank εκτιμά ότι το ισχυρό εξάμηνο θα διατηρήσει την εταιρεία σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου, διατηρώντας σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο τα 24,60 ευρώ. Η βασική προσδοκία είναι ότι η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας θα αντισταθμίσει τις πιέσεις από το κόστος καυσίμων, δικαιωμάτων εκπομπών και χρηματοοικονομικών δαπανών.

Για την Coca-Cola HBC, η υπέρβαση των αναλυτικών εκτιμήσεων και η αναβάθμιση του guidance θεωρούνται τα δύο ισχυρότερα στοιχεία της ανακοίνωσης. Η αγορά επικεντρώνεται πλέον στο κατά πόσο η εταιρεία θα διατηρήσει την αύξηση όγκων και περιθωρίων κέρδους σε ένα περιβάλλον υψηλότερου ενεργειακού και μεταφορικού κόστους.

Σε διεθνές επίπεδο, η Kathleen Brooks, διευθύντρια ερευνών της XTB, εκτιμά ότι οι επενδυτές προς το παρόν υποβαθμίζουν τις γεωπολιτικές αφηγήσεις και επικεντρώνονται στα εταιρικά θεμελιώδη, τα οποία παραμένουν ο βασικός μοχλός των χρηματιστηρίων.

Το σημερινό κλείσιμο, επομένως, δεν αποτελεί καμπανάκι γενικευμένης ανατροπής. Αποτελεί, όμως, σαφή προειδοποίηση ότι η προσέγγιση των 2.650 μονάδων δεν θα είναι περίπατος και ότι, χωρίς εκ νέου ενεργοποίηση των τραπεζών, η αγορά δύσκολα θα περάσει άμεσα σε υψηλότερη ζώνη αποτιμήσεων.