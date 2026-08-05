21,7 δισ. ευρώ μετά το Ταμείο Ανάκαμψης: υπάρχει τελικά επενδυτικό κενό ή απλώς αλλάζει το μίγμα;

Στις 31 Αυγούστου 2026 κλείνει οριστικά ο κύκλος του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος που γνώρισε ποτέ η ελληνική οικονομία. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όλα τα ορόσημα και οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε να εισπραχθούν τα υπολειπόμενα κονδύλια έως το τέλος του έτους. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Το ερώτημα που κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση είναι αν θα απορροφηθούν τα χρήματα. Είναι, όμως, λάθος ερώτημα. Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι πόσα θα εισπραχθούν έως τον Δεκέμβριο, αλλά τι μένει στον σωλήνα για την τριετία 2027–2029 — και, κυρίως, με τι σύνθεση. Η ανάλυση που ακολουθεί συνθέτει τα πρωτογενή στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΙΟΒΕ, του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και καταλήγει σε ένα εύρημα που δεν προκύπτει από καμία μεμονωμένη έκθεση: η επόμενη τριετία δεν είναι χρηματοδοτικό κενό. Είναι αλλαγή μίγματος.

01 Το μέγεθος του κενού Πέντε ποσοστιαίες μονάδες: το κενό που έκλεισε κατά τα δύο τρίτα και αντιστέκεται στο υπόλοιπο Ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ ανέβηκε από 11,3% το 2018 σε 16,9% το 2025. Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει, ωστόσο, πάνω από πέντε μονάδες — δηλαδή περίπου 12,4 δισ. ευρώ χαμένων επενδύσεων κάθε χρόνο. 11,3% Επενδύσεις / ΑΕΠ, 2018 16,9% Επενδύσεις / ΑΕΠ, 2025 >5 π.μ. Κενό έναντι ΕΕ27, 2024 >19% Πρόβλεψη ΤτΕ για το 2028 Το επενδυτικό κενό της ελληνικής οικονομίας δεν είναι φαινόμενο της κρίσης του κορωνοϊού ούτε συγκυριακή αδυναμία. Όπως τεκμηριώνει η μελέτη του ΙΟΒΕ για την οικονομική αβεβαιότητα, η απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ27 συσσωρεύεται συστηματικά από το 2009. Το 2011 έφτασε στο 6,7% του ΑΕΠ, ενώ κατά μέσο όρο την περίοδο 2009–2015 διαμορφώθηκε στις 5,2 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Παρά τη σαφή βελτίωση της τελευταίας πενταετίας, το 2024 παρέμενε υψηλότερο των πέντε ποσοστιαίων μονάδων. «Οι επενδύσεις υποχώρησαν σχεδόν κατά 65% μεταξύ 2008 και 2016» Η διαχρονική τροχιά χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Από το 1998 έως το 2007 οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο ακολούθησαν έντονα ανοδική πορεία, με το τριμηνιαίο υψηλό να καταγράφεται το 2007 στα 16,1 δισ. ευρώ. Ακολούθησε η οκταετία 2008–2016, όπου υποχώρησαν σχεδόν κατά 65%, ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής κρίσης, της συρρίκνωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης και του κλίματος αβεβαιότητας. Από το 2017 ξεκίνησε σταδιακή ανάκαμψη, η οποία επιταχύνθηκε μετά το 2021 με τη στήριξη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πίνακας 1 · Η διαδρομή του επενδυτικού κενού, 2009–2028 Έτος / περίοδος αναφοράς Επενδύσεις / ΑΕΠ Κενό έναντι ΕΕ27 (π.μ.) Παρατήρηση 2009–2015 (μέσος όρος) — 5,2 Συστηματική απόκλιση επενδυτικού ρυθμού 2011 — 6,7 Κορύφωση του κενού 2018 11,3% — Αφετηρία της τρέχουσας ανάκαμψης 2024 — >5,0 Παρά τη μείωση, παραμένει άνω των 5 π.μ. 2025 16,9% — Υψηλότερο επίπεδο 16ετίας 2028 (πρόβλεψη ΤτΕ) >19,0% — Τέλος ορίζοντα πρόβλεψης - Eurostat και ανάλυση ΙΟΒΕ (στοιχεία κενού), Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Εαρινό Πακέτο 2026 μέσω Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους (λόγος επενδύσεων/ΑΕΠ), Τράπεζα της Ελλάδος (πρόβλεψη 2028). Η παύλα δηλώνει ότι το μέγεθος δεν αναφέρεται ρητά στις πηγές για το συγκεκριμένο έτος. Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ Συντακτικός υπολογισμός · Το κενό σε ευρώ Η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι οι ροές ξένων άμεσων επενδύσεων του 2025 ανήλθαν σε 11,9 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στο 4,8% του ΑΕΠ. Από τη σχέση αυτή προκύπτει ονομαστικό ΑΕΠ της τάξης των 248 δισ. ευρώ για το 2025. Με βάση το μέγεθος αυτό, ένα επενδυτικό κενό πέντε ποσοστιαίων μονάδων αντιστοιχεί σε περίπου 12,4 δισ. ευρώ επενδύσεων ετησίως που δεν πραγματοποιούνται στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρόκειται για συντακτικό υπολογισμό της σύνταξης, όχι για επίσημο μέγεθος κάποιου φορέα. Ο υπολογισμός αυτός δίνει το πραγματικό μέτρο σύγκρισης για ό,τι ακολουθεί. Το Ταμείο Ανάκαμψης, στην καλύτερη χρονιά του, διοχέτευσε στην πραγματική οικονομία επιχορηγήσεις 4 δισ. ευρώ — δηλαδή κάλυψε περίπου το ένα τρίτο του ετήσιου επενδυτικού κενού. Ακόμη και το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας δεν αρκούσε, μόνο του, για να κλείσει την απόσταση από την Ευρώπη.

02 Απολογισμός 24,6 δισ. σε πέντε χρόνια: τι πραγματικά έφτασε στην πραγματική οικονομία Η Ελλάδα υπερτερεί του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε κάθε μετρήσιμη διάσταση απορρόφησης. Η διοχέτευση των πόρων στους τελικούς δικαιούχους, όμως, τρέχει με χρονική υστέρηση που μεταθέτει το βάρος στα επόμενα χρόνια. — ✦ — Μετά την εκταμίευση της 7ης δόσης επιχορηγήσεων και της 6ης δόσης δανείων τον Απρίλιο του 2026, η Ελλάδα είχε λάβει συνολικά 24,6 δισ. ευρώ, ήτοι το 68% των διαθέσιμων πόρων της, έναντι μέσου όρου 59% στην ΕΕ. Από αυτά, 12,9 δισ. ευρώ αφορούσαν επιχορηγήσεις (71% των εγκεκριμένων) και 11,7 δισ. ευρώ δάνεια (66% των εγκεκριμένων). Παράλληλα, η χώρα είχε ολοκληρώσει το 53% των συμφωνημένων οροσήμων και στόχων, έναντι 47% κατά μέσο όρο στην Ένωση. Πίνακας 2 · Απορρόφηση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Ελλάδα έναντι ΕΕ (Απρίλιος 2026) Δείκτης Ελλάδα Μ.ό. ΕΕ Διαφορά (π.μ.) Σύνολο εισπραχθέντων πόρων 68% 59% +9 Επιχορηγήσεις 71% 65% +6 Δάνεια 66% 52,6% +13,4 Ορόσημα & στόχοι 53% 47% +6 Εισπραχθέντα ποσά (δισ. €) 24,6 385 (σύνολο ΕΕ) — - Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολιτική 2025-2026, με βάση στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής (24.4.2026). Οι διαφορές σε ποσοστιαίες μονάδες αποτελούν υπολογισμό της σύνταξης. Η εικόνα αλλάζει όταν το βλέμμα μετατοπίζεται από τις εισπράξεις του Δημοσίου στις πληρωμές προς τους τελικούς δικαιούχους. Οι εκταμιεύσεις επιχορηγήσεων προς την πραγματική οικονομία ήταν 1,6 δισ. ευρώ το 2023, 2,4 δισ. το 2024 και 4 δισ. το 2025. Σωρευτικά, έως το τέλος του 2025 είχαν καταβληθεί 8,9 δισ. ευρώ, ποσοστό 69% των εισπραχθεισών τότε επιχορηγήσεων. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026 μεταβιβάστηκαν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό επιπλέον 6,3 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ροή προς τους δικαιούχους υπερδιπλασιάστηκε σε δύο χρόνια — και εξακολουθεί να υστερεί των εισπράξεων Εκταμιεύσεις επιχορηγήσεων ΤΑΑ προς τελικούς δικαιούχους (δισ. €) Στο δανειακό σκέλος η χρονική υστέρηση είναι ακόμη μεγαλύτερη και, όπως θα φανεί στην επόμενη ενότητα, αποτελεί το πιο υποτιμημένο στοιχείο της συζήτησης. Έως τα τέλη Μαΐου 2026, οπότε έληξε η προθεσμία υπογραφής συμβάσεων, είχαν συμβασιοποιηθεί έργα προϋπολογισμού 13,2 δισ. ευρώ. Οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις, όμως, ανέρχονταν μόλις σε 6 δισ. ευρώ, καθώς τα δάνεια αποδίδονται τμηματικά με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων — διαδικασία που, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, εκτείνεται έως το 2029. Το μακροοικονομικό αποτύπωμα Σύμφωνα με το Εαρινό Πακέτο 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης εκτιμάται ότι αύξησαν το ΑΕΠ κατά σχεδόν 4,5% σε σύγκριση με το σενάριο μη ύπαρξής τους. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται επίσης στις πέντε χώρες-μέλη με τον υψηλότερο ρυθμό απορρόφησης πόρων από το Ταμείο Συνοχής. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στην ολοκλήρωση 204 οροσήμων και στόχων, που λειτούργησαν ως αναγκαία προϋπόθεση για κάθε είσπραξη — και, ταυτόχρονα, ως μοχλός διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, τη φορολογική διοίκηση και την ψηφιοποίηση.

03 Η ανάλυση Ο αγωγός των 21,7 δισ.: γιατί η επόμενη τριετία δεν είναι κενό αλλά αλλαγή μίγματος Συνθέτοντας τα υπόλοιπα του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ με τα αδιάθετα κονδύλια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, προκύπτει ένας αγωγός πόρων που παραμένει ενεργός έως το 2029. Το πρόβλημα δεν είναι το ύψος. Είναι η φύση των χρημάτων. — ✦ — Η κυρίαρχη αφήγηση για τη «μετά ΤΑΑ εποχή» υποθέτει σιωπηρά ότι τον Ιανουάριο του 2027 η βρύση κλείνει. Τα πρωτογενή στοιχεία δείχνουν κάτι διαφορετικό. Δύο δίαυλοι εξακολουθούν να τροφοδοτούν την οικονομία και μετά την τυπική λήξη του Μηχανισμού: το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ προς τις επιχειρήσεις, που εκταμιεύεται έως το 2029, και τα διαρθρωτικά ταμεία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, των οποίων η απορρόφηση μόλις ξεκινά να επιταχύνει. Έως τον Μάιο του 2026 είχαν εκταμιευθεί μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 6,1 δισ. ευρώ, ποσοστό απορρόφησης 29,6%. Η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι ο ρυθμός εκταμίευσης αναμένεται να επιταχυνθεί προς το τέλος της περιόδου —την επόμενη τριετία— όπως έχει παρατηρηθεί και στα προηγούμενα προγράμματα. Το κρίσιμο συμπέρασμα προκύπτει από την αριθμητική: αν 6,1 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στο 29,6%, ο συνολικός φάκελος πλησιάζει τα 20,6 δισ. ευρώ και το αδιάθετο υπόλοιπο τα 14,5 δισ. ευρώ. Πίνακας 3 · Ο εναπομένων αγωγός ευρωπαϊκών πόρων (κατάσταση Μαΐου 2026, δισ. €) Δίαυλος χρηματοδότησης Συνολικός φάκελος Εκταμιευμένα Υπόλοιπο Ορίζοντας ΤΑΑ · Επιχορηγήσεις (εισπράξεις κράτους) 18,2* 12,9 5,3* 31.12.2026 ΤΑΑ · Δάνεια (εισπράξεις κράτους) 17,7 11,7 6,0* 31.12.2026 ΤΑΑ · Δάνεια προς επιχειρήσεις 13,2 6,0 7,2* έως 2029 ΠΔΠ 2021-2027 (διαρθρωτικά & επενδυτικά ταμεία) 20,6* 6,1 14,5* επόμενη τριετία Αγωγός μετά το 2026 (δάνεια προς επιχειρήσεις + ΠΔΠ) — — 21,7* 2027–2029 * Συντακτικοί υπολογισμοί, όχι επίσημα μεγέθη. Ο συνολικός φάκελος επιχορηγήσεων προκύπτει από τη σχέση 12,9 δισ. = 71% των εγκεκριμένων· ο φάκελος του ΠΔΠ από τη σχέση 6,1 δισ. = 29,6% απορρόφησης. Οι δύο πρώτες γραμμές αφορούν εισπράξεις του Δημοσίου και δεν αθροίζονται με την τρίτη, ώστε να αποφευχθεί διπλή καταμέτρηση. Πηγή πρωτογενών στοιχείων: Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολιτική 2025-2026. Εκταμιευμένα έναντι υπολειπόμενων πόρων ανά δίαυλο χρηματοδότησης (δισ. €) Το εύρημα · Ίδιος όγκος, διαφορετική φύση Ο αγωγός των 21,7 δισ. ευρώ για την τριετία 2027–2029 αντιστοιχεί σε ετήσια ροή περίπου 7,2 δισ. ευρώ — μέγεθος συγκρίσιμο, και μάλιστα υψηλότερο, από τα 4 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων που έφτασαν στους τελικούς δικαιούχους στην κορυφαία χρονιά του ΤΑΑ. Η ουσιαστική μεταβολή δεν είναι λοιπόν ποσοτική αλλά ποιοτική. Τα χρήματα της περιόδου 2021–2026 ήταν κατά κύριο λόγο μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις με ταχεία ροή. Τα χρήματα της περιόδου 2027–2029 είναι επιστρεπτέα δάνεια διαμεσολαβούμενα από τις τράπεζες και συγχρηματοδοτούμενα διαρθρωτικά κονδύλια που απαιτούν εθνική συμμετοχή. Αλλάζει ο πολλαπλασιαστής, αλλάζει η ταχύτητα, αλλάζει το δημοσιονομικό κόστος. Σε αυτόν τον αγωγό προστίθενται εργαλεία που δεν έχουν ακόμη ποσοτικοποιηθεί για την Ελλάδα: το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων (2026-2032) που έχει ήδη εγκριθεί, καθώς και το υπό διαπραγμάτευση Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034. Η Τράπεζα της Ελλάδος τα χαρακτηρίζει καθοριστικά για τη διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η πρόκληση αφορά όχι μόνο την απορρόφηση πόρων, αλλά κυρίως τη διασφάλιση της μακροχρόνιας αναπτυξιακής τους επίδρασης».

04 Οι κίνδυνοι 31 Αυγούστου 2026: το ορόσημο των 10 δισ. και ο κίνδυνος των έργων-γεφυρών Η Τράπεζα της Ελλάδος χαρακτηρίζει «εξαιρετικά φιλόδοξο» το εγχείρημα απορρόφησης των υπολειπόμενων κονδυλίων. Αν αποτύχει, ο λογαριασμός μετακυλίεται στο εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων — και από εκεί στα δημοσιονομικά μεγέθη. 10 δισ. Υπολειπόμενοι πόροι προς απορρόφηση 31.8.2026 Καταληκτική ημερομηνία οροσήμων 29,6% Απορρόφηση ΠΔΠ 2021-2027 1,63 δισ. Προτελευταία αιτήματα, Μάιος 2026 Η διατύπωση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ασυνήθιστα σαφής: η απορρόφηση των υπολειπόμενων 10 δισ. ευρώ έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026 προϋποθέτει την ολοκλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων έως τις 31 Αυγούστου 2026, «εγχείρημα που κρίνεται εξαιρετικά φιλόδοξο». Το χρονοδιάγραμμα είναι αδιαπραγμάτευτο: μετά τα ορόσημα του Αυγούστου, ακολουθεί η 30ή Σεπτεμβρίου για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής και η 31η Δεκεμβρίου για την εκτέλεση των πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πίνακας 4 · Το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ημερομηνία Υποχρέωση Διακύβευμα Μάιος 2026 Λήξη προθεσμίας υπογραφής δανειακών συμβάσεων Ολοκληρώθηκε — 13,2 δισ. € Μάιος 2026 Κατάθεση 4ου αναθεωρημένου Σχεδίου Ελλάδα 2.0 Αναμόρφωση οροσήμων, αντικατάσταση έργων 31 Αυγούστου 2026 Ολοκλήρωση όλων των οροσήμων και στόχων Κρίσιμο σημείο 30 Σεπτεμβρίου 2026 Υποβολή τελευταίων αιτημάτων πληρωμής Διαδικαστικό 31 Δεκεμβρίου 2026 Εκτέλεση πληρωμών από Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οριστική λήξη - Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολιτική 2025-2026, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2026) 2647 final της 30.4.2026. «Η μη είσπραξη ενδέχεται να οδηγήσει στην ένταξη των έργων στο εθνικό ΠΔΕ» Ο μηχανισμός μετακύλισης του κινδύνου είναι ο εξής. Αν δεν εισπραχθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι για την ολοκλήρωση των συμβασιοποιημένων έργων στο σκέλος των επιχορηγήσεων, τα έργα αυτά ενδέχεται να ενταχθούν στο εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Η συνέπεια δεν είναι μόνο λογιστική: επηρεάζει τον ρυθμό αύξησης των εθνικά χρηματοδοτούμενων καθαρών πρωτογενών δαπανών, δηλαδή ακριβώς το μέγεθος που ελέγχεται από τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Ο δεύτερος κίνδυνος: ο εφεδρικός δίαυλος τρέχει με 29,6% Το πλέον υποτιμημένο ρίσκο δεν αφορά το ΤΑΑ αλλά τον διάδοχό του. Το ΕΣΠΑ και τα λοιπά διαρθρωτικά ταμεία της περιόδου 2021-2027 εμφανίζουν απορρόφηση μόλις 29,6% έως τον Μάιο του 2026, δηλαδή σε προχωρημένο στάδιο της προγραμματικής περιόδου. Ο εφεδρικός δίαυλος, στον οποίο υποτίθεται ότι θα μεταφερθούν τα «έργα-γέφυρες» του ΤΑΑ, καλείται ταυτόχρονα να επιταχύνει τη δική του υστέρηση και να απορροφήσει τη μεταφερόμενη πίεση. Ποσοστά απορρόφησης και εκπλήρωσης οροσήμων — Ελλάδα έναντι μέσου όρου ΕΕ (%) Ο τρίτος κίνδυνος · Απορρόφηση χωρίς παράδοση Οι κανόνες του Μηχανισμού συνδέουν την είσπραξη με την εκπλήρωση οροσήμων, όχι απαραίτητα με τη λειτουργική παράδοση του έργου. Αυτό σημαίνει ότι ένα υψηλό ποσοστό απορρόφησης μπορεί να συνυπάρχει με σημαντικό αριθμό ημιτελών έργων, τα οποία θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθούν εκ νέου από το ΕΣΠΑ ή από εθνικούς πόρους για να ολοκληρωθούν. Η αντοχή του διοικητικού μηχανισμού και της εγχώριας κατασκευαστικής αγοράς αποτελεί, σε αυτό το πλαίσιο, ανεξάρτητο περιοριστικό παράγοντα: έργα που απαιτούσαν χρόνια ομαλής ροής καλούνται να εκτελεστούν σε λίγους μήνες.

05 Η κρυφή μεταβλητή Ο κρυφός φόρος: πώς η αβεβαιότητα κοστίζει 200 εκατ. ευρώ ανά σοκ Η μελέτη του ΙΟΒΕ ποσοτικοποιεί κάτι που δεν εμφανίζεται σε κανέναν προϋπολογισμό: το ένα τρίτο του επενδυτικού κενού της περιόδου 2009-2015 οφειλόταν στην αβεβαιότητα. Και η επίδραση εξαφανίζεται όταν οι επιχειρήσεις είναι αισιόδοξες. — ✦ — Η συζήτηση για το επενδυτικό κενό επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στη διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Η μελέτη του ΙΟΒΕ «Οικονομική αβεβαιότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα», με χρήση διανυσματικού υποδείγματος διόρθωσης σφαλμάτων και μικροδεδομένων από περίπου 1.000 επιχειρήσεις, δείχνει ότι υπάρχει και δεύτερος, εξίσου ισχυρός μηχανισμός. Μια απρόσμενη αύξηση της αβεβαιότητας κατά μία τυπική απόκλιση οδηγεί σε άμεση υποχώρηση των επενδύσεων κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ, επίδραση που εμφανίζεται ήδη από τα πρώτα τρίμηνα μετά το σοκ και διατηρείται για τουλάχιστον δύο έτη. Παράλληλα, η απασχόληση υποχωρεί κατά 20 έως 25 χιλιάδες θέσεις εργασίας, με την επίδραση να κορυφώνεται τρία τρίμηνα μετά την αρχική διαταραχή. Έως το 1/3 του επενδυτικού κενού της περιόδου 2009-2015 αποδίδεται στην αβεβαιότητα Το μέγεθος γίνεται κατανοητό με ιστορικό παράδειγμα. Η αύξηση του δείκτη αβεβαιότητας κατά 2,31 τυπικές αποκλίσεις το β΄ τρίμηνο του 2009 εκτιμάται ότι συνέβαλε, στο διάστημα 2009–2011, σε σωρευτική απώλεια επενδύσεων περίπου 3,3 δισ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ του 2011 — έναντι επενδυτικού κενού 6,7% του ΑΕΠ το ίδιο έτος. Δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο του ετήσιου κενού. Στη μικροοικονομική προσέγγιση το εύρημα ενισχύεται: η αυξημένη αβεβαιότητα της περιόδου 2009-2015 συνέβαλε σε συστηματικά χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό εταιρικών επενδύσεων κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι μέσης απόκλισης 5,2 μονάδων από την ΕΕ. Απόκριση επενδύσεων σε σοκ αβεβαιότητας μίας τυπικής απόκλισης, ανά τομέα (εκατ. €) Η τομεακή ετερογένεια είναι έντονη και αντιστρέφει ορισμένες διαισθητικές υποθέσεις. Στις Υπηρεσίες η μείωση φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα έτους και είναι ιδιαίτερα επίμονη. Στη Βιομηχανία αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ, ενώ στο Λιανικό Εμπόριο κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 εκατ. ευρώ. Στις Κατασκευές, αντίθετα, οι επενδύσεις δεν παρουσιάζουν συστηματική αντίδραση: τα σοκ αβεβαιότητας εξηγούν λιγότερο από το 0,2% της διακύμανσής τους. Πίνακας 5 · Ποσοστό διακύμανσης της απασχόλησης που εξηγείται από σοκ αβεβαιότητας (FEVD, %) Τρίμηνα μετά το σοκ Βιομηχανία Κατασκευές Λιανικό Εμπόριο Υπηρεσίες 1 0,69 0,77 4,45 3,05 2 1,55 1,82 5,87 5,12 3 3,65 4,28 6,09 7,17 4 5,39 3,73 5,47 8,85 5 6,87 3,86 4,56 10,11 6 7,97 3,93 3,84 11,04 7 8,82 3,73 3,61 11,72 8 9,47 3,59 3,93 12,22 - ΙΟΒΕ, «Οικονομική αβεβαιότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα», Ιούλιος 2026, Πίνακας 4.11. Το εύρημα με τη μεγαλύτερη σημασία πολιτικής Η επίδραση της αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις είναι ασύμμετρη: αρνητική όταν η επιχείρηση διακατέχεται από απαισιόδοξες ή ουδέτερες προσδοκίες, αλλά μη στατιστικά σημαντική όταν οι προσδοκίες είναι αισιόδοξες. Το εύρημα αυτό αλλάζει τη φύση της συζήτησης για τη μετά ΤΑΑ εποχή. Αν οι επιχειρήσεις εισέλθουν στο 2027 με την πεποίθηση ότι ακολουθεί επενδυτικό κενό, το ίδιο το σοκ των προσδοκιών θα παραγάγει το αποτέλεσμα που φοβούνται. Η έγκαιρη και αξιόπιστη ενεργοποίηση των διάδοχων εργαλείων δεν είναι μόνο θέμα ταμειακής ροής — είναι εργαλείο διαχείρισης προσδοκιών με μετρήσιμη επενδυτική απόδοση. Η μελέτη προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο με άμεση σημασία για τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας: το μέγεθος της επιχείρησης σχετίζεται αρνητικά με το επίπεδο αβεβαιότητας. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ, εμφανίζουν διαχρονικά υψηλότερη αβεβαιότητα από τις μικρομεσαίες και τις μεγάλες. Σε μια οικονομία που στηρίζεται δυσανάλογα σε μικρές μονάδες, αυτό συνιστά εμπόδιο στη μεγέθυνση και στην αποτελεσματική λειτουργία του ανταγωνισμού.