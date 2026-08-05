Aktor: Συμφωνία με Motor Oil για την απόκτηση 75% των Ηλέκτωρ και Thalis

Ο Όμιλος AKTOR και ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ υπέγραψαν σήμερα μια δεσμευτική συμφωνία για την αγορά μετοχών, σύμφωνα με την οποία ο πρώτος αποκτά το 75% των μετοχών της εταιρείας «MANETIAL LIMITED», η οποία είναι η 100% μητρική εταιρεία των «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.», με αποτέλεσμα η Όμιλος AKTOR να αποκτά έμμεσα το 75% των δυο εταιρειών.

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Η εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει την στρατηγική του Ομίλου AKTOR, εστιάζοντας στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης υδάτων.

Σύμφωνα με τη Συναλλαγή, η αξία της επιχείρησης («Enterprise Value») των δύο εταιρειών καθορίστηκε στα €300 εκατ. (σε βάση 100%). Το τελικό ποσό της Συναλλαγής θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωσή της, αφού αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις δανεισμού και προστεθούν τα χρηματικά διαθέσιμα κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης, καθώς και οι άλλες προσαρμογές που περιγράφονται στη Δεσμευτική Συμφωνία. Ειδικότερα, το συνολικό EBITDA των εταιρειών που θα εξαγοραστούν για το 2025 ανέρχεται σε €40,8 εκατ., ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €41 εκατ.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής εξαρτάται από τις συνήθεις ρυθμίσεις για τέτοιες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε σχετικά: «Με την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού στις εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS, ξεκινάμε μια στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης υδατικών πόρων. Αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει την παρουσία και την τεχνογνωσία μας σε περιβαλλοντικά έργα, θα μας προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά και θα επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου μας για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας και αύξηση της επαναλαμβανόμενης ροής εσόδων. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι η συνέπεια λόγων και έργων είναι η βασική μας αρχή, και αυτή η συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να κάνουμε τον Όμιλο AKTOR ακόμα πιο ισχυρό».

Οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων, εστιάζοντας στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών, αντίστοιχα.

Ενίσχυση του τομέα περιβάλλοντος

Με την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει τη θέση του στην αγορά περιβαλλοντικών έργων και στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της κυκλικής οικονομίας, όπου ήδη δραστηριοποιείται με επιτυχία, προσθέτοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων.

Αυτό θα οδηγήσει σε διεύρυνση των ευκαιριών σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο με σημαντικά έργα εν λειτουργία και ενισχύοντας το EBITDA, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαφοροποίησης της επαναλαμβανόμενης ροής εσόδων. Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθούν σημαντικές επιχειρησιακές συνέργειες με τους άλλους τομείς του Ομίλου.

Ενέργεια από απορρίμματα

Η ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και την παραγωγή πράσινης ενέργειας από απορρίμματα (Waste to Energy), έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολλά από τα οποία έγιναν σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί 7 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, 2 εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και 4 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο που προέρχεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW.

Μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ

Επιπλέον, έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την Κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο και την κατασκευή της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, καθώς και το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Άνδρο, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη και στη Γερμανία, μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, εκτελεί το σημαντικό έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο ήταν το πρώτο της κατηγορίας που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα. Αυτός ο τομέας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον Όμιλο AKTOR, καθώς οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση σειράς έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων και άλλων περιβαλλοντικών έργων προχωρούν από το δημόσιο.

Με εμπειρία στην Κυκλική Οικονομία

Η THALIS συμπληρώνει την ΗΛΕΚΤΩΡ, διαθέτοντας επίσης εκτενή εμπειρία στα περιβαλλοντικά έργα και την κυκλική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει πολλές σχετικές πρωτοβουλίες στη χώρα. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, ειδικεύεται στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, είναι ισχυρή στον τομέα της κυκλικής οικονομίας του νερού και παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών.

Διαθέτει σημαντική παρουσία στην Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας παραδώσει σημαντικά έργα και έχοντας εισέλθει στον τομέα ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων πόλεων». Ανάμεσα σε πολλά έργα, ξεχωρίζουν αυτά της Κρήτης, όπου η εταιρεία κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που θα συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νησιού.

Η ανακοίνωση της Aktor

Η Aktor «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα εξής:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 29.06.2026 σχετικά με την υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ») για την απόκτηση ποσοστού 75% των μετοχών των εταιρειών «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.», σήμερα υπογράφηκε δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (η «Δεσμευτική Συμφωνία») για την απόκτηση από την Εταιρεία ποσοστού 75% των μετοχών της «MANETIAL LIMITED», η οποία είναι η 100% μητρική εταιρεία των εταιρειών «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.», οδηγώντας στην έμμεση απόκτηση ποσοστού 75% στις εταιρείες «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.» (η «Συναλλαγή»).

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις συνηθισμένες προϋποθέσεις για τέτοιες συναλλαγές, περιλαμβάνοντας την έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η αξία της επιχείρησης («Enterprise Value») των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. Α.Ε. στο πλαίσιο της Συναλλαγής συμφωνήθηκε στα €300 εκατ. (σε βάση 100%). Το τελικό ποσό της Συναλλαγής θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωσή της, αφαιρώντας τον συνολικό δανεισμό και προσαρμόζοντας για τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά που θα προκύψουν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, καθώς και άλλες προσαρμογές που περιλαμβάνονται στους όρους της Δεσμευτικής Συμφωνίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συνολικό EBITDA των προς εξαγορά εταιρειών για το έτος 2025 ανήλθε στα €40,8 εκατ., ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €41 εκατ.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. ασχολείται με τη διαχείριση αποβλήτων, εστιάζοντας στην εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και έργων παραχώρησης (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η THALIS E.S. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής είναι μέρος της στρατηγικής σχεδίασης της Εταιρείας και ενισχύει τη θέση του Ομίλου AKTOR στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσθέτοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων, δημιουργώντας σημαντικές επιχειρησιακές συνέργειες με τους άλλους τομείς του Ομίλου.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 29 Ιουνίου 2026, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τον Κανονισμό του Euronext Athens, για τα εξής:

Η Εταιρεία και η AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «ΑΚΤΩΡ») υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών (το «SPA») για την πώληση στην ΑΚΤΩΡ ποσοστού 75% των μετοχών της εταιρείας MANETIAL LIMITED, 100% μητρικής των εταιρειών με τους διακριτικούς τίτλους ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E. (οι «Εταιρείες-Στόχοι») και 100% θυγατρικής της Εταιρείας.

Η συμφωνηθείσα αξία επιχείρησης (enterprise value) των Εταιρειών-Στόχων ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ (σε βάση 100%). Το τίμημα για την πώληση του 75% θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, αφού αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις δανεισμού και προστεθούν οι λοιπές αναγκαίες προσαρμογές.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. ασχολείται με τη διαχείριση αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η THALIS E.S. Α.Ε. επικεντρώνεται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις για παρόμοιες συναλλαγές, περιλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή.