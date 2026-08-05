Eli Lilly: Ισχυρή ζήτηση για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Αναβάθμιση outlook

Η φαρμακευτική αναμένει τα έσοδα του 2026 να διαμορφωθούν μεταξύ 85 και 87 δισ. δολαρίων έναντι προηγούμενης πρόβλεψης που κυμαινόταν μεταξύ 82 και 85 δισ. δολαρίων.

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Σε αναβάθμιση του outlook για το σύνολο του έτους προχώρησε η Eli Lilly έπειτα από τα αποτελέσματα β’ τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις χάρη στην αυξημένη ζήτηση για τα Zepbound και Mounjaro.

Πλέον, η φαρμακευτική αναμένει τα έσοδα του 2026 να διαμορφωθούν μεταξύ 85 και 87 δισ. δολαρίων έναντι προηγούμενης πρόβλεψης που κυμαινόταν μεταξύ 82 και 85 δισ. δολαρίων.

Επιπλέον, προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη θα διαμορφωθούν μεταξύ 35,50 και 36,50 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 35,50 έως 37 δολάρια ανά μετοχή.

Για το β΄τρίμηνο, τα έσοδα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 33%, φτάνοντας τα 14,4 δισ. δολάρια. Η Eli Lilly ανέφερε ότι ο όγκος πωλήσεων των προϊόντων της αυξήθηκε κατά 37%, κυρίως χάρη στα Mounjaro και Zepbound. Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις χαμηλότερες πραγματικές τιμές πώλησης των δύο φαρμάκων. Εκτός ΗΠΑ, τα έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 80%, στα 8,6 δισ. δολάρια, χάρη σε αύξηση 113% του όγκου πωλήσεων.

Η φαρμακευτική εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 7,10 δισ. δολαρίων, ή 7,94 δολάρια ανά μετοχή, για το δεύτερο τρίμηνο. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει επιβαρύνσεις ύψους 3,03 δολαρίων ανά μετοχή που σχετίζονται με συμφωνίες εξαγορών. Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, τα καθαρά κέρδη ήταν 5,66 δισ. δολάρια, ή 6,29 δολάρια ανά μετοχή.

Τα έσοδα από το Mounjaro αυξήθηκαν κατά 91% παγκοσμίως, φτάνοντας τα 9,94 δισ. δολάρια, εκ των οποίων 4,8 δισ. δολάρια προήλθαν από τις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν 8,99 δισ. δολάρια και 4,44 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη StreetAccount. Οι πωλήσεις εκτός ΗΠΑ εκτινάχθηκαν κατά 172%.

Το Zepbound, το οποίο κυκλοφόρησε στην αγορά πριν από περίπου τρία χρόνια, κατέγραψε 4,93 δισ. δολάρια σε έσοδα από τις ΗΠΑ. Πρόκειται για αύξηση 44% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς η ζήτηση συνέχισε να αυξάνεται, παρά τη μείωση των πραγματικών τιμών πώλησης. Οι αναλυτές ανέμεναν πωλήσεις 4,69 δισ. δολαρίων.

Το νέο χάπι κατά της παχυσαρκίας, Foundayo, το οποίο έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, απέφερε 98 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet προέβλεπαν περίπου 103 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για την πρώτη ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει έσοδα από το νέο φάρμακο της κατηγορίας GLP-1 σε μορφή χαπιού, το οποίο ανταγωνίζεται άμεσα αντίστοιχο από του στόματος σκεύασμα της Novo Nordisk που κυκλοφόρησε λίγους μήνες νωρίτερα.

Με ώθηση από τα τεράστια οικονομικά οφέλη που αποφέρουν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη, η Eli Lilly υλοποιεί ένα ιστορικό πρόγραμμα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πρόσφατα εξασφάλισε συμφωνία για την εξαγορά μίας εταιρείας παραγωγής ψυχεδελικών φαρμάκων, ενώ τον Μάιο ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει τρεις εταιρείες εμβολίων.