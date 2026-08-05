Google: Ομαδική αγωγή από 880.000 βρετανικές επιχειρήσεις – Διεκδικούν 6,7 δισ. δολάρια

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, θα βρεθεί αντιμέτωπη με συλλογική αγωγή στη Βρετανία, καθώς αρμόδιο αντιμονοπωλιακό δικαστήριο επέτρεψε να προχωρήσει υπόθεση που αφορά καταγγελίες για κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης της Google στην αγορά.

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Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, θα βρεθεί αντιμέτωπη με συλλογική αγωγή στη Βρετανία, καθώς αρμόδιο αντιμονοπωλιακό δικαστήριο επέτρεψε να προχωρήσει υπόθεση που αφορά καταγγελίες για κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης της Google στην αγορά.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε εκ μέρους εκατοντάδων χιλιάδων βρετανικών επιχειρήσεων, αναφέρει ότι η Google χρέωσε υπερβολικά ποσά σε εταιρείες που πλήρωναν για διαδικτυακή διαφήμιση, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύτηκε τη θέση ισχύος της στους τομείς των λειτουργικών συστημάτων για κινητά, της διανομής εφαρμογών και της διαφημιστικής αναζήτησης.

Το βρετανικό Εφετείο Ανταγωνισμού απέρριψε την Τετάρτη την προσπάθεια της Google να μπλοκάρει την εκδίκαση της υπόθεσης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχισή της.

«Η προτεινόμενη συλλογική διαδικασία πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας», ανέφεραν οι δικαστές στην απόφασή τους, σύμφωνα με το -.

Mε βάση την απόφαση του δικαστηρίου, οι επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που πληρούν τα κριτήρια θα ενταχθούν αυτόματα στην αγωγή, εκτός εάν επιλέξουν να εξαιρεθούν από τη διαδικασία.

Οι δικηγόροι της εταιρείας Or Brook εκτιμούν ότι η υπόθεση αφορά περίπου 880.000 επιχειρήσεις, με την αγωγή να ζητά έως και 5 δισεκατομμύρια λίρες (6,7 δισεκατομμύρια δολάρια) σε αποζημιώσεις.

Η απόφαση επιτρέπει στην υπόθεση να προχωρήσει σε δίκη αργότερα επί της ουσίας και δεν υπονοεί ότι η Google παραβίασε κάποιον νόμο. Ο εκπρόσωπος της Google δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του - για σχολιασμό.