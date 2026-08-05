HelleniQ Energy: Αύξηση κερδών στα 393 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της HelleniQ Energy ανήλθαν σε 393 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, σε σύγκριση με 128 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

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Οι πωλήσεις της εταιρείας έφθασαν τα 7 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, από 5,16 δισ. ευρώ πέρυσι.

Κύρια σημεία αποτελεσμάτων

• Συγκρίσιμα EBITDA €442 εκατ και Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη €253 εκατ. στο Β’ Τρίμηνο 2026, με βελτιωμένες επιδόσεις σε Διύλιση, Πετροχημικά και Λιανική Εμπορία, καθώς και ενσωμάτωση της Enerwave.

• Συγκρίσιμα EBITDA Α’ Εξαμήνου 2026 στα €734 εκατ. και Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €393 εκατ.

• Διασφαλισμένος εφοδιασμός καυσίμων σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος μέσω διαφοροποιημένης προμήθειας αργού και επιχειρησιακής ευελιξίας στα διυλιστήρια.

• 35% αύξηση στις εξαγωγές ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων, με κύριο προορισμό τις ευρωπαϊκές αγορές.

• Συνολικές επενδύσεις €226 εκατ. στο Β’ Τρίμηνο και €407 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο.

• Υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές – Σημαντική μείωση του Καθαρού Δανεισμού στα €1,97 δισ.

Σιάμισιης: Χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα για ταχύτερη ανάπτυξη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings, Ανδρέας Σιάμισιης, σχολίασε τα αποτελέσματα:

«Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 επηρεάστηκε από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και στον Κόλπο, οδηγώντας σε αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο κύριος στόχος μας κατά την περίοδο αυτή είναι η ασφάλεια εφοδιασμού τόσο στη χώρα μας όσο και στις άλλες χώρες που δραστηριοποιούμαστε, προσπαθώντας παράλληλα να επιτύχουμε τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις.

Κατά την περίοδο αυτή, επιλέγοντας διαφορετικούς τύπους αργού, τα οποία είχαν αξιολογηθεί και προεγκριθεί για τα διυλιστήριά μας, και ολοκληρώνοντας με επιτυχία προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και βελτιωτικές επενδύσεις άνω των €200 εκατ., διατηρήσαμε υψηλό επίπεδο λειτουργίας και παραγωγής.

Ωστόσο, η αγορά εμφάνισε έλλειψη κυρίως σε διυλισμένα προϊόντα λόγω μειωμένης παραγωγής από διυλιστήρια της ευρύτερης περιοχής που είτε επηρεάστηκαν από τις συγκρούσεις είτε δεν είχαν κάνει επενδύσεις στο παρελθόν για να διατηρήσουν τη δυναμικότητά τους.

Ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος της παραγωγής μας, ιδίως σε καύσιμα αεροπορίας, διοχετεύθηκε σε αγορές του εξωτερικού, με βελτιωμένα περιθώρια. Αυτή η τάση συνεχίζεται έντονα και στο Γ’ Τρίμηνο, καθώς αυξάνεται και η ζήτηση από τις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήσαμε μέρος των βελτιωμένων αποτελεσμάτων για να υποστηρίξουμε την ελληνική αγορά σε μια περίοδο που η ιδιωτική κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται, παρέχοντας έκτακτη έκπτωση που οδηγεί σε μείωση της τιμής αντλίας κατά €0,10 ανά λίτρο για τη βενζίνη και €0,05 ανά λίτρο για το ντίζελ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας αναμένεται να ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση των €20 εκατ, καθώς η κατανάλωση είναι αυξημένη.

Μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου είναι η χορηγία ύψους €25 εκατ. ως βοήθεια σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές για έργα που θα καθοριστούν από κοινού με την πολιτεία.

Παράλληλα, από την αρχή του έτους έχουμε αυξήσει τη χορηγία μας σε δωρεάν καύσιμα για οχήματα που συμμετέχουν στην πυροπροστασία και την πυρόσβεση σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην εθνική προσπάθεια.

Συνεχίζουμε επίσης την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού, ενισχύοντας περαιτέρω τις λειτουργικές επιδόσεις της Enerwave.

Προχωράμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα στις ΑΠΕ, έχοντας ήδη επενδύσει περισσότερα από €130 εκατ. κατά το Α’ Εξάμηνο, ενώ διευρύνουμε το επενδυτικό μας αποτύπωμα και σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία ενισχύουν την ευελιξία στη διαχείριση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, επανεξετάζουμε και ολοκληρώνουμε σύντομα τη νέα μας μακροπρόθεσμη στρατηγική για μεγαλύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.

Αυτή η συγκυρία μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα για τη χρηματοδότηση μιας ταχύτερης και πιο φιλόδοξης ανάπτυξης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του περιφερειακού μας αποτυπώματος και τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής μας βάσης στην Ελλάδα καθώς και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Β’ Τριμήνου 2026, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας εξαιτίας της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της συνεχούς έντασης στις σχέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του ανθεκτικότητας, στη διαχείριση των κινδύνων του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της προμήθειας των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Ταυτόχρονα, αξιοποίησε ευκαιρίες στη διεθνή αγορά, με τη νέα δομή εμπορίας πετρελαιοειδών στο εξωτερικό να συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της κερδοφορίας από διεθνείς συναλλαγές.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το Β’ Τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκαν στα €442 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €253 εκατ., σημειώνοντας σημαντική αύξηση, κυρίως λόγω της βελτίωσης των επιδόσεων στους τομείς Διύλισης, Πετροχημικών και Λιανικής Εμπορίας, καθώς και της αυξημένης συνεισφοράς του τομέα Ηλεκτρισμού.

Η απότομη αύξηση στις τιμές πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων οδήγησε τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA σε €849 εκατ., ως αποτέλεσμα λογιστικών αποτιμήσεων που δημιουργούν κέρδη, χωρίς όμως ταμειακή επίδραση.

Σημειώνεται ότι η λογιστική αποτίμηση υπερκάλυψε τις αντίστοιχες ζημιές αποθεμάτων του 2025 και οφείλεται κυρίως στη διατήρηση αυξημένου αποθέματος ασφαλείας και λειτουργίας λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο Όμιλος αξιοποίησε την ευελιξία και την παραγωγική του βάση, προσαρμόζοντας έγκαιρα το μείγμα τροφοδοσίας και διατηρώντας τη συνεχή λειτουργία των εγκαταστάσεών του.

Η παραγωγή επικεντρώθηκε σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 56% της συνολικής παραγωγής. Τα διυλιστήριά μας κάλυψαν πάνω από το 60% των αναγκών της ελληνικής αγοράς, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1,7 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 48% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων.

Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, η HELLENiQ ENERGY συμφώνησε με τη Chevron για συμμετοχή της με ποσοστό 70% στην παραχώρηση της θαλάσσιας περιοχής Block 10, στο νότιο Ιόνιο, επεκτείνοντας τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών σε πέντε συνολικά θαλάσσιες παραχωρήσεις στην Ελλάδα.

Στρατηγική και προοπτικές

Στον τομέα των υδρογονανθράκων, προχωρούν επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των διυλιστηρίων, ενώ εξετάζονται νέες με στόχο την αύξηση και τη βελτίωση του μίγματος παραγωγής. Ταυτόχρονα, η διεθνής εμπορική δραστηριότητα συνεχίζει να ενισχύει την ευελιξία του εφοδιασμού και τη διαχείριση κινδύνων σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Επιπλέον, προχωρούν οι δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής, με στόχο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης πιθανών κοιτασμάτων στην Ελλάδα και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας.

Παράλληλα, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει να εξελίσσεται σε ακόμη έναν πυλώνα ανάπτυξης, με έμφαση στην επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης και την ενίσχυση της παρουσίας της HELLENiQ ENERGY στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Εντός του Γ’ Τριμήνου 2026 αναμένεται η προσθήκη έργων φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης συνολικής ισχύος 250 MW, με αποτέλεσμα η εγκατεστημένη ισχύς του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ να ξεπεράσει τα 800 MW.

Επιπλέον, το Φ/Β έργο στην Αλεξανδρούπολη ισχύος 200 MW, καθώς και το Green Hub North, ισχύος 173 MW, το οποίο θα καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης μέσω απευθείας σύνδεσης υψηλής τάσης με μονάδες ΑΠΕ, εξασφάλισαν χρηματοδότηση μέσω δανείων του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, με τις σχετικές συμβάσεις να υπογράφονται εντός του Β’ Τρίμηνου 2026.