KPMG: Ανθεκτικότητα για την παγκόσμια αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων – Επενδύσεις άνω του $1 τρισ. το α’ εξάμηνο

Ο παγκόσμιος όγκος αποεπενδύσεων PE στα μέσα του έτους παρέμεινε εξαιρετικά χαμηλός, με μόλις 1.315 αποεπενδύσεις, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

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Η παγκόσμια αγορά PE επέδειξε ανθεκτικότητα κατά το β’ τρίμηνο του 2026, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των επενδύσεων PE στο πρώτο εξάμηνο του έτους στο $1 τρισ., μέσω 9.294 συναλλαγών. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, τόσο η αξία των παγκόσμιων επενδύσεων PE, όσο και ο αριθμός των συναλλαγών υποχώρησαν οριακά, από $2,4 τρισ. σε $2,3 τρισ. και από 21.060 σε 20.105 αντίστοιχα. Η ισχυρή αξία των συναλλαγών, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός τους υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 21 τριμήνων, υπογραμμίζει ότι οι επενδυτές PE διεθνώς επικεντρώνονται σε συναλλαγές υψηλής αξίας και υψηλής επενδυτικής πεποίθησης, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα, σύμφωνα με την έκθεση «Pulse of Private Equity Q2’26» της KPMG.

Η παγκόσμια δραστηριότητα αποεπενδύσεων PE παρέμεινε υποτονική, με 1.315 αποεπενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ρυθμός που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Ωστόσο, η συνολική αξία των αποεπενδύσεων παρουσίασε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, φτάνοντας τα $570 δισ. στα μέσα του έτους, έναντι $1,2 τρισ. συνολικά το 2025. Η κυλιόμενη δωδεκάμηνη αξία των αποεπενδύσεων στο Β’ Τρίμηνο 2026 ανήλθε σε $1,23 τρισ., καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων ετών μετά το Δ’ Τρίμηνο 2025. Οι αποεπενδύσεις μέσω εξαγορών κυριάρχησαν, αντιπροσωπεύοντας $262,5 δισ. μέσω 659 συναλλαγών.

Η Αμερική προσέλκυσε το μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων επενδύσεων PE κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με $579,2 δισ. μέσω 4.319 συναλλαγών. Από αυτές, στις ΗΠΑ αντιστοιχούσαν $545 δισ. μέσω 3.926 συναλλαγών. Η περιοχή EMA κατέλαβε τη δεύτερη θέση με σημαντική διαφορά, προσελκύοντας $343,2 δισ. μέσω 4.067 συναλλαγών, ενώ ακολούθησε η περιοχή ASPAC με $67,9 δισ. μέσω 639 συναλλαγών.

Παρότι η Αμερική συγκέντρωσε περισσότερες επενδύσεις PE, η περιοχή EMA φιλοξένησε τις τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες παγκόσμιες συναλλαγές PE κατά το Β’ Τρίμηνο 2026, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και διαγραφής από το χρηματιστήριο της βρετανικής Intertek Group από την EQT έναντι $14,6 δισ. δολαρίων, της εξαγοράς της γερμανικής Everllence από τη Bain Capital έναντι $8,6 δισ. και της εξαγοράς της ιταλικής Recordati από τις CVC Capital Partners και Groupe Bruxelles Lambert έναντι $6,6 δισ. Συγκριτικά, η μεγαλύτερη συναλλαγή στην Αμερική ήταν η ίδρυση της Helix Digital Infrastructure στις ΗΠΑ από την KKR, ύψους $10 δισ., ενώ στην περιοχή ASPAC η μεγαλύτερη συναλλαγή ήταν η δευτερογενής εξαγορά της αυστραλιανής I-MED Radiology Network από τη Jardines.

Σε επίπεδο κλάδων, ο τομέας Τεχνολογίας, Μέσων Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών (TMT) συνέχισε να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων PE παγκοσμίως, με $354,7 δισ. στα μέσα του έτους, ακολουθούμενος από τη βιομηχανική παραγωγή με $154 δισ. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η πορεία του τομέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ο οποίος βρισκόταν σε τροχιά ιστορικού ρεκόρ με επενδύσεις $149,2 δισ. στα μέσα του έτους.

Ο Gavin Geminder, Global Head of Private Equity, KPMG International δήλωσε: «Ο ενεργειακός τομέας έχει ήδη προσελκύσει εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα επενδύσεων φέτος. Καθώς πολλές χώρες επιδιώκουν να μειώσουν τους κινδύνους από την ενεργειακή εξάρτηση και να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση, ενώ παράλληλα η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας για τη στήριξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται με ταχείς ρυθμούς, είναι πολύ πιθανό ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή μιας σημαντικής επενδυτικής πορείας για τον κλάδο του Private Equity στο συγκεκριμένο χώρο.»

Βασικά σημεία – ‘Β Τρίμηνο 2026

• Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η συνολική αξία των συναλλαγών PE παγκοσμίως ανήλθε σε $1 τρισ. μέσω 9.294 συναλλαγών, επίδοση ιδιαίτερα ισχυρή σε σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις PE υποχώρησαν οριακά από $2,4 τρισ. μέσω 21.060 συναλλαγών σε $2,3 τρισ. μέσω 20.105 συναλλαγών.

• Η Αμερική προσέλκυσε επενδύσεις PE ύψους $579,2 δισ. μέσω 4.319 συναλλαγών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν $545 δισ. μέσω 3.926 συναλλαγών. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις PE στην ευρύτερη περιοχή της Αμερικής μειώθηκαν από $1,4 τρισ. μέσω 10.027 συναλλαγών σε $1,3 τρισ. μέσω 9.460 συναλλαγών μεταξύ ‘Α και ‘Β Τριμήνου 2026, ενώ στις ΗΠΑ υποχώρησαν από $1,3 τρισ. μέσω 9.095 συναλλαγών σε $1,2 τρισ. μέσω 8.568 συναλλαγών.

• Η περιοχή EMA κατέγραψε επενδύσεις PE ύψους $343,2 δισ. μέσω 4.067 συναλλαγών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις αυξήθηκαν ελαφρώς από $775,7 δισ. σε $782,4 δισ. μεταξύ ‘Α και ‘Β Τριμήνου 2026, παρά τη μείωση του αριθμού των συναλλαγών από 9.084 σε 8.732.

• Η περιοχή ASPAC συγκέντρωσε επενδύσεις PE ύψους $67,9 δισ. μέσω 639 συναλλαγών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις αυξήθηκαν οριακά από $153,8 δισ. σε $154,2 δισ., ενώ ο αριθμός των συναλλαγών υποχώρησε ελαφρώς από 1.361 σε 1.343.

• Έως το τέλος του ‘Β Τριμήνου 2026, ο κλάδος Τεχνολογίας, Μέσων Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών (TMT) προσέλκυσε το μεγαλύτερο μερίδιο χρηματοδότησης PE παγκοσμίως, ύψους $354,7 δισ., ακολουθούμενος από τη Βιομηχανική Παραγωγή με $154 δισ. Και οι δύο κλάδοι κατέγραψαν σχετικά σταθερές επιδόσεις σε σύγκριση με τα συνολικά επίπεδα του 2025. Αντίθετα, ο τομέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κινείται με ρυθμό-ρεκόρ, έχοντας προσελκύσει επενδύσεις $149,2 δισ. έως τα μέσα του έτους.

• Στο τέλος του ‘Β Τριμήνου 2026, η παγκόσμια αξία των αποεπενδύσεων ανήλθε σε $570 δισ. μέσω 1.315 συναλλαγών αποεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων $262,5 δισ. μέσω 659 εξαγορών, $194,8 δισ. μέσω 580 εξαγορών εταιρειών και $112,7 δισ. μέσω 76 δημόσιων εγγραφών και εισαγωγών στο χρηματιστήριο.

• Στα μέσα του έτους, η παγκόσμια άντληση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα $261,8 δισ. μέσω 315 επενδυτικών κεφαλαίων. Παρότι βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του συνολικού ποσού των $446,7 δισ. που συγκεντρώθηκε το 2025, εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των επιδόσεων που καταγράφηκαν την περίοδο 2021-2024. Από το συνολικό αυτό ποσό, τα buyout funds αντιπροσώπευαν τη συντριπτική πλειονότητα, με $224,7 δισ. μέσω 243 κεφαλαίων.

O Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Head of Deal Advisory, KPMG in Greece δήλωσε: «Η έκθεση αναδεικνύει την ανθεκτικότητα της αγοράς Private Equity, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις. Οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα επιλεκτικοί, εστιάζοντας σε υψηλής ποιότητας συναλλαγές και σε τομείς με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι Υποδομές και η Ενέργεια. Αν και οι αποεπενδύσεις συνεχίζουν να κινούνται με βραδύτερους ρυθμούς από τους αναμενόμενους, η αγορά δείχνει ανθεκτικότητα και διατηρεί θετική δυναμική. Η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στις κεφαλαιαγορές και η ισχυρή επενδυτική ζήτηση για στρατηγικούς κλάδους αναμένεται να στηρίξουν τη δραστηριότητα κατά τους επόμενους μήνες.»