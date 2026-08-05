Prodea: Εγκρίθηκε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών από τη Γενική Συνέλευση

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Prodea, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Αυγούστου 2026, συγκέντρωσε μετόχους που εκπροσωπούσαν 220.234.356 κοινές ονομαστικές μετοχές, επιτυγχάνοντας απαρτία 82,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από ψηφοφορία (έγκυρες ψήφοι 220.234.356) επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την πρόσκληση της 15.07.2026, αποφασίστηκαν τα εξής:

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Μοναδικό Θέμα: (α) Η έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και τις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ίδιες, κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία €2,71 η καθεμία, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 0,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, που αντιστοιχεί σε 1.300.000 μετοχές. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιείται σε τιμή από δύο ευρώ (€2,00) κατ’ ελάχιστον έως πέντε ευρώ (€5,00) κατ’ ανώτατο όριο.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης. Οι μετοχές που θα αποκτηθούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάθε νόμιμο τρόπο.

(β) Η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και την υλοποίηση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, καθώς και για την εκτέλεση κάθε απαιτούμενης πράξης ή ενέργειας για την εφαρμογή της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.