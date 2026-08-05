siemens-energy:-Τριμηνιαία-ρεκόρ-χάρη-στα-data-centers-και-Μέση-Ανατολή

Ρεκόρ πωλήσεων, περιθωρίων κέρδους και παραγγελιών για το τρίτο τρίμηνο, ανακοίνωσε η Siemens Energy την Τετάρτη.

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Ρεκόρ πωλήσεων, περιθωρίων κέρδους και παραγγελιών για το τρίτο τρίμηνο, ανακοίνωσε η Siemens Energy την Τετάρτη, με βασικούς μοχλούς τη ζήτηση για αεριοστρόβιλους από τα αναπτυσσόμενα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ και τα έργα σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στη Μέση Ανατολή.

Oι πωλήσεις του γ’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 18,5%, στα 11,45 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 11,22 δισ. ευρώ. Τα κέρδη προ εκτάκτων στοιχείων υπερτριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,62 δισ. ευρώ, έναντι εκτίμησης για 1,38 δισ. ευρώ.

Μετά τα αποτελέσματα αυτά, η Siemens Energy εκτιμά πλέον ότι θα κινηθεί στο ανώτερο όριο του στόχου της για περιθώριο κέρδους 10%-12% το 2026.

Παράλληλα, οι τάσεις αυτές σε συνδυασμό με τη στροφή των κυβερνήσεων προς το φυσικό αέριο για τη μείωση των εκπομπών, έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για μονάδες παραγωγής ενέργειας και σχετικό εξοπλισμό σε αυτό που ορισμένα στελέχη του κλάδου περιγράφουν ως έναν «υπερκύκλο» ανάπτυξης.

Επιπλέον, η Siemens Energy και η GE Vernova έχουν ωφεληθεί από την άνθηση των κέντρων δεδομένων που καταναλώνουν ενέργεια, τα οποία είναι απαραίτητα για την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και απαιτούν ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων αεριοστροβίλων, για την ηλεκτροδότησή τους.

Την ίδια στιγμή, η Siemens Gamesa, η οποία για μεγάλο διάστημα επιβάρυνε τις επιδόσεις του ομίλου, κατέγραψε επίσης το πρώτο τριμηνιαίο λειτουργικό κέρδος της έπειτα από σχεδόν τέσσρα χρόνια, χάρη στις περικοπές κόστους και στην υψηλότερη αξιοποίηση της παραγωγικής της ικανότητας.

Τέλος, πέρα από την επέκταση των κέντρων δεδομένων, ο πόλεμος με το Ιράν έχει ενισχύσει τη ζήτηση για ενεργειακό εξοπλισμό από κυβερνήσεις της Μέσης Ανατολής, οι οποίες επιδιώκουν να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια, καθώς η σύγκρουση αναδεικνύει την ευπάθεια των υποδομών.