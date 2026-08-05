spacex:-Βουτιά-11%-της-μετοχής-μετά-την-εκτόξευση-των-δαπανών-για-τεχνητή-νοημοσύνη

Στον απόηχο της ανακοίνωσης, η μετοχή της SpaceX έκλεισε στα 125 δολάρια την Τετάρτη, χαμηλότερα από τα 135 δολάρια της IPO.

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«Βουτιά» άνω του 11% σημειώνει η μετοχή της SpaceX στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης στη Wall Street καθώς η αύξηση των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη θορύβησε τους επενδυτές και επισκίασε ένα κατά τα άλλα καλό τρίμηνο.

Σημειώνεται πως η SpaceX ανακοίνωσε για πρώτη φορά αποτελέσματα τριμήνου ως εισηγμένη εταιρεία με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να αυξάνονται στα 18,4 δισ. δολ. το δεύτερο τρίμηνο, από 10,1 δισ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του έτους και μόλις 2,8 δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα. Η πλειονότητά τους κατευθύνεται σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης, η μετοχή της SpaceX έκλεισε στα 125 δολάρια την Τετάρτη, χαμηλότερα από τα 135 δολάρια της IPO αλλά και από το υψηλό των 200 δολαρίων που χτύπησε κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της.

Μοντέλα των Anthropic και OpenAI επιχείρησαν χακαρίσματα κατά τη διάρκεια δοκιμών

Παρότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX θεωρούνται ότι υστερούν από εκείνα των OpenAI και Anthropic, η εταιρεία επιχειρεί να καθιερωθεί ως ένας εναλλακτικός πάροχος υπηρεσιών cloud, ενοικιάζοντας την υπολογιστική ισχύ που αναπτύσσει με τσιπ της Nvidia.

Ο CFO της SpaceX, Μπρετ Τζόνσεν, προσπάθησε να καθησυχάσει τους επενδυτές χαρακτηρίζοντας «αποτελεσματική» στη διαχείριση των δαπανών της εταιρείας.

«Στον τομέα της υπολογιστικής ισχύος για την τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να επενδύουμε κεφάλαια με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνουμε απόσβεση της επένδυσης σε λιγότερο από έναν χρόνο», πρόσθεσε ο Τζόνσεν.