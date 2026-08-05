the-lexicon-of-greek-hospitality:-Οι-ξενοδόχοι-μετατρέπουν-την-ελληνική-γλώσσα-σε-αυθεντική-εμπειρία-φιλοξενίας

Έναν διαφορετικό τρόπο ώστε να αναδείξει τη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας, ενσωματώνοντάς την στην ίδια την εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας, αναζήτησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Η ιδέα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη MasterFold, η οποία τη μετέτρεψε σε ένα δημιουργικό concept με την ονομασία «The Lexicon of Greek Hospitality». Ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να αναδείξει την ελληνική φιλοξενία μέσα από τις λέξεις, τις έννοιες και τις ιστορίες που μόνο η ελληνική γλώσσα μπορεί να εκφράσει.

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Η πρώτη του έκφραση είναι μια συλλεκτική έκδοση coffee table book, η οποία λειτουργεί ως η αφετηρία ενός ευρύτερου ταξιδιού.

Στον πυρήνα του The Lexicon of Greek Hospitality βρίσκεται η πεποίθηση ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί διαχρονικό φορέα των αξιών που συνθέτουν την έννοια της φιλοξενίας. Μια από τις αρχαιότερες «ζωντανές» γλώσσες του κόσμου που εξακολουθεί να μεταφέρει έννοιες και νοήματα που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Το Lexicon γεννήθηκε ακριβώς με στόχο να αναδείξει αυτή τη σύνδεση, μετατρέποντάς την σε μια σύγχρονη εμπειρία αφήγησης για τα ελληνικά ξενοδοχεία και τους επισκέπτες τους.

Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται στην πρώτη έκδοση (του Lexicon) η οποία συγκεντρώνει εξήντα ελληνικές λέξεις που αφηγούνται την ιστορία, τη μνήμη και τον τρόπο ζωής που χαρακτηρίζουν την ελληνική φιλοξενία.

Οι λέξεις οργανώνονται σε έξι θεματικές ενότητες – Άφιξη, Άνεση, Γενναιοδωρία & Μοίρασμα, Πανηγύρι, Τόπος & Ατμόσφαιρα, Ψυχή & Ελληνικοί Συναισθηματικοί Κώδικες – ακολουθώντας τη φυσική διαδρομή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας φιλοξενίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται το αντάμωμα, η κληρονομιά, η ίαση, αλλά και δεκάδες ακόμη έννοιες που αποκαλύπτουν ότι η ελληνική φιλοξενία είναι πρωτίστως ένας τρόπος σκέψης.

Το δημιουργικό concept, η οπτική ταυτότητα και η υλοποίησή του αναπτύχθηκαν από τη MasterFold σε συνεργασία με τη Brand Master, μετατρέποντας την αρχική ιδέα της ΠΟΞ σε μια σύγχρονη πλατφόρμα πολιτιστικής αφήγησης.

Το όραμα και τη φιλοσοφία πίσω από την πρωτοβουλία περιγράφουν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και ο CEO της MasterFold Group.

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ, Γιάννης Χατζής, δήλωσε: «Η ελληνική φιλοξενία είναι πολύ περισσότερα από μια υπηρεσία. Είναι μια κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί μέσα από τη γλώσσα, τις αξίες και την παράδοση του έθνους μας. Θέλαμε να βρούμε έναν σύγχρονο τρόπο να αναδείξουμε αυτή την κληρονομιά και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Lexicon. Χαίρομαι που, μέσα από τη συνεργασία μας με τη MasterFold, η ιδέα αυτή πήρε μορφή και δημιουργεί μια νέα αφήγηση για την ελληνική φιλοξενία, με προοπτική να εμπλουτίζεται και να εξελίσσεται διαρκώς».

Ο CEO της MasterFold Group, Χρήστος Μιστρής, σημείωσε: «Όταν η ΠΟΞ μας παρουσίασε την αρχική ιδέα, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε η δυνατότητα να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια έκδοση. Έτσι γεννήθηκε το The Lexicon of Greek Hospitality. Ένα δημιουργικό concept που μπορεί να αναπτύσσεται μέσα από νέες λέξεις, νέες ιστορίες και νέες εφαρμογές, με κοινό παρονομαστή την ελληνική φιλοξενία. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια διαχρονική πλατφόρμα αφήγησης που θα μπορεί να εξελίσσεται και να αποκτά συνεχώς νέα ζωή».

Εξήντα λέξεις. Μία ιδέα. Ένα Lexicon που μόλις ξεκίνησε το ταξίδι του.

Δείτε την ψηφιακή έκδοση στο thelexicon.com.