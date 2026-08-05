Uber: Αύξηση 12% στα έσοδα το β’ τρίμηνο – Επενδύει σε ρομποταξί και εξαγορές

Η βασική υπηρεσία της Uber που αφορά τις μετακινήσεις απέφερε πωλήσεις 7,36 δισ. δολαρίων, ενώ τα έσοδα από το delivery έφτασαν τα 5,25 δισ. δολάρια.

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Αύξηση 12% στα 12,65 δισ. δολάρια σημείωσαν τα έσοδα της Uber για το β’ τρίμηνο, ενώ οι προβλέψεις που εξέδωσε για το επόμενο τρίμηνο κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τα σχέδιά της να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στα ρομποταξί και σε εξαγορές.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,39 δισ. δολάρια ή 1,17 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 1,35 δισ. δολαρίων ή 63 σεντς ανά μετοχή την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η βασική δραστηριότητα της Uber που αφορά τις μετακινήσεις απέφερε έσοδα 7,36 δισ. δολαρίων, ενώ τα έσοδα από το delivery έφτασαν τα 5,25 δισ. δολάρια.

Οι συνολικές ακαθάριστες κρατήσεις, ένας βασικός δείκτης που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες μετακίνησης επιβατών, τις παραγγελίες delivery, καθώς και τα έσοδα οδηγών και συνεργαζόμενων εμπόρων, αλλά εξαιρεί τα φιλοδωρήματα, ανήλθαν στα 58 δισ. δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street για 57,2 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, οι διαδρομές και παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 18% στα 3,87 δισ. δολάρια ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών για 3,9 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιβράδυνση στην ανάπτυξη των διαδρομών οφείλεται αποκλειστικά στη Βραζιλία, όπου ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί από κινεζικές εταιρείες όπως η Didi Global και η Meituan.

Για το γ’ τρίμηνο, αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 58,25 δισ. και 60,25 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο 59,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το -.

Οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί σχετικά με την ικανότητα της Uber να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία καθώς η αγορά των αυτόνομων οχημάτων εξελίσσεται. Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει περίπου 12% από τις αρχές του έτους, ενώ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σημείωσε πτώση 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Επιπλέον, η Uber ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει υπηρεσίες ρομποταξί στο Λονδίνο μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σε συνεργασία με τη βρετανική startup Wayve Technologies, αποκτώντας προβάδισμα έναντι των προγραμματισμένων επεκτάσεων της Baidu Inc. και της Waymo της Alphabet Inc. Ωστόσο, τα οχήματα θα εξακολουθούν να διαθέτουν οδηγό ασφαλείας στο εσωτερικό τους, ο οποίος θα παρακολουθεί τη διαδρομή και θα μπορεί να παρέμβει εφόσον χρειαστεί.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 10 δισ. δολάρια σε συνεργασίες για ρομποταξί τα επόμενα χρόνια. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν καταστήσει σαφές ότι οι περισσότερες συμφωνίες της στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι να αποδώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σημειώνεται πως τον Ιούλιο, η Uber ανακοίνωσε, απόκτηση της Delivery Hero έναντι 14,8 δισ. δολαρίων. Το deal θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας κολοσσός στον κλάδο των παραδόσεων με δράση σε συνολικά 99 αγορές. Επίσης, στα πλαίσια της συμφωνίας η efood θα περάσει στον έλεγχο της SSW Partners. Η αμερικανική επενδυτική θα αποκτήσει τις δραστηριότητες της Delivery Hero σε 14 αγορές, εκεί όπου οι δραστηριότητες της Delivery Hero συνέπιπταν με αυτές της Uber Eats για περίπου 1,4 δισ. ευρώ.