ΕΛ.Α.Σ. για το καλώδιο: Να μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση για έργο που έχει παγώσει εδώ και έναν χρόνο

Ανακοίνωση με αφορμή τις υπογραφές με τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ενεργειακής διασύσνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο εξέδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

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Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα ξεκάθαρο πλάνο και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.:

«Να μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση για έργο που έχει παγώσει εδώ και έναν χρόνο – Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο του καλωδίου;



Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να πανηγυρίζει σήμερα όταν εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου παραμένει παγωμένο λόγω των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας στην Κάσο.

Όσο θετική εξέλιξη και να αποτελεί η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή της γαλλικής Nexans ως κατασκευαστή-αναδόχου ουδόλως βοήθησε στο ξεπάγωμα του έργου εδώ και ένα χρόνο.

Ούτε η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας, ούτε η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, ούτε το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ συνέβαλλαν στο να ξεκολλήσει το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου απέναντι στις τουρκικές απειλές, διότι ο κ. Μητσοτάκης δεν διαθέτει στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος απέναντι στην Τουρκία και τις προκλήσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό, το λιγότερο που πρέπει επιτέλους να παρουσιάσει η Κυβέρνηση είναι ένα ξεκάθαρο πλάνο και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και με ευρωπαϊκές και γαλλικές εγγυήσεις».

- sofokleous10.gr

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