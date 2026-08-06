Η αγορά κοιτάζει ακόμη τη ΔΕΗ του χθες. Οι αριθμοί δείχνουν ήδη τη ΔΕΗ του αύριο.

Για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, η ΔΕΗ επένδυε με έναν ρυθμό που ελάχιστες ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας τόλμησαν να ακολουθήσουν. Νέα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας, εξαγορές, επέκταση στη Ρουμανία και σταδιακή είσοδος σε νέες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Το τίμημα ήταν γνωστό. Υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες, μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες και η μόνιμη απαίτηση της αγοράς να αποδείξει ότι όλα αυτά θα μεταφραστούν κάποια στιγμή σε υψηλότερη κερδοφορία.

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Το πρώτο εξάμηνο του 2026 δίνει, ίσως για πρώτη φορά, μια ολοκληρωμένη απάντηση.

Η πρώτη αντίδραση κάθε αναλυτή είναι να κοιτάξει το προσαρμοσμένο EBITDA, το οποίο ανήλθε στα €1,239 δισ., αυξημένο κατά 24%. Εκείνο που όμως που τραβά περισσότερο την προσοχή είναι ο κύκλος εργασιών, όπου μειώθηκε κατά 2%, στα €4,55 δισ., την ίδια στιγμή που τα κέρδη προ φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, στα €432 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα €335 εκατ. από €148 εκατ.

Στη γραμμή που ενδιαφέρει περισσότερο τον μέτοχο, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα €374 εκατ., από €195 εκατ. έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά περίπου 92%.

Οι αριθμοί αυτοί δεν προήλθαν από υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ούτε από αύξηση των πωλήσεων. Η συνολική δαπάνη του Ομίλου μειώθηκε κατά €314 εκατ., ενώ μόνο οι τέσσερις μεγαλύτερες κατηγορίες ενεργειακού κόστους – υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιώματα εκπομπών CO₂ – περιορίστηκαν συνολικά κατά περίπου €400 εκατ. μέσα σε έξι μήνες. Το κόστος των υγρών καυσίμων υποχώρησε κατά 38%, του φυσικού αερίου κατά 32%, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας κατά 11% και τα δικαιώματα εκπομπών κατά 9%.

Το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής φαίνεται στο ενεργειακό μείγμα του ομίλου.

Η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αυξήθηκε στις 5,8 TWh, από 3,2 TWh ένα χρόνο πριν. Οι ΑΠΕ αντιστοιχούν πλέον στο 52% της συνολικής παραγωγής, όταν πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 32%. Παράλληλα, η παραγωγή από φυσικό αέριο περιορίστηκε από 3,7 TWh σε 2,9 TWh, ενώ η παραγωγή από πετρέλαιο μειώθηκε από 1,6 TWh σε 1,0 TWh. Οι εκπομπές CO₂ ανά παραγόμενη μεγαβατώρα υποχώρησαν από 0,49 σε 0,35 τόνους, δηλαδή κατά περίπου 28%.

Η ΔΕΗ παράγει πλέον μεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτρικής της ενέργειας από μονάδες που απαιτούν χαμηλότερο μεταβλητό κόστος λειτουργίας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η λειτουργική κερδοφορία αυξάνεται, παρά την υποχώρηση του κύκλου εργασιών.

Η αύξηση της κερδοφορίας αποσυνδέεται σταδιακά από τον όγκο των πωλήσεων και συνδέεται όλο και περισσότερο με την ποιότητα του παραγωγικού χαρτοφυλακίου. Αυτό είναι το σημείο που παρακολουθούν οι διαχειριστές κεφαλαίων.

Η ισχυρή επενδυτική ιστορία της ΔΕΗ, όμως, δεν σταματά στα αποτελέσματα του εξαμήνου. Η μεγαλύτερη αξία βρίσκεται σε όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί και πρόκειται να προστεθούν τα επόμενα χρόνια.

Η εγκατεστημένη ισχύς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έφθασε τα 7,3 GW, αυξημένη κατά περίπου 1 GW σε σχέση με πριν από έναν χρόνο. Με την ολοκλήρωση των πρόσφατων συμφωνιών εξαγοράς, η ισχύς αυτή διαμορφώνεται ήδη στα 7,8 GW σε pro forma βάση.

Παράλληλα, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, ώριμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία.

Δηλαδή, η ΔΕΗ έχει μπροστά της ένα δεύτερο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ σχεδόν ίσο με εκείνο που λειτουργεί σήμερα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα, μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά και υψηλότερη συμμετοχή δραστηριοτήτων με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Το εξάμηνο συνοδεύτηκε και από μια σειρά κινήσεων που ενισχύουν τον περιφερειακό χαρακτήρα του ομίλου. Στην Ελλάδα συμφωνήθηκε η απόκτηση έξι αιολικών πάρκων ισχύος 107 MW, καθώς και του υπόλοιπου 51% εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 1.175 MW. Στην Ουγγαρία αποκτήθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο 57,5 MW με δικαίωμα ανάπτυξης μονάδας αποθήκευσης 49 MW, ενώ στην Πολωνία συμφωνήθηκε η εξαγορά λειτουργούντος χαρτοφυλακίου περίπου 175 MW, μαζί με φωτοβολταϊκά έργα 102 MW υπό ανάπτυξη.

Η παραγωγή ενέργειας αποτελεί μόνο ένα τμήμα της συνολικής επενδυτικής προσπάθειας. Από τα €1,4 δισ. των συνολικών επενδύσεων, το 86% κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής, ενώ περίπου €600 εκατ. διοχετεύθηκαν στα δίκτυα Ελλάδας και Ρουμανίας.

Η αναβάθμιση των δικτύων συνεχίζεται με γρήγορο ρυθμό. Οι έξυπνοι μετρητές καλύπτουν πλέον το 23% του ελληνικού δικτύου, από 16% πριν από έναν χρόνο, ενώ στη Ρουμανία το ποσοστό ανέρχεται ήδη στο 63%. Οι επενδύσεις αυτές αυξάνουν την αποδοτικότητα των δικτύων, βελτιώνουν τη διαχείριση των φορτίων και δημιουργούν νέα περιθώρια ανάπτυξης για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου.

Δίπλα στην ενέργεια αποκτά σημαντικές διαστάσεις και ο τηλεπικοινωνιακός βραχίονας του ομίλου. Η FiberGrid έχει πλέον αναπτύξει δίκτυο οπτικών ινών που καλύπτει 2,05 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έναντι 1,3 εκατ. πριν από έναν χρόνο, ενώ περισσότερες από 1,3 εκατ. συνδέσεις είναι ήδη έτοιμες για εμπορική αξιοποίηση. Παράλληλα, η συμφωνία διερεύνησης κοινής εταιρείας με τη Vodafone δημιουργεί νέες προοπτικές αξιοποίησης ενός δικτύου που αναπτύχθηκε πάνω στις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές της ΔΕΗ.

Οι λειτουργικές εισροές αυξήθηκαν στα €979 εκατ., από €604 εκατ. ένα χρόνο πριν, ενώ πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε €1,109 δισ.. Η λειτουργία της ΔΕΗ παράγει πλέον πολύ ισχυρότερες εισροές μετρητών, γεγονός που στηρίζει τη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος.

Ο ισολογισμός ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Τα διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα €6,39 δισ., τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €10,34 δισ., ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα €2,74 δισ.. Ο δείκτης καθαρό χρέος προς EBITDA περιορίστηκε στο 1,2x, επίπεδο που προσφέρει σημαντική ευελιξία για νέες επενδύσεις και εξαγορές.

Η διοίκηση επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητους τους στόχους της για το 2026, προβλέποντας προσαρμοσμένο EBITDA €2,4 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €700 εκατ. και μέρισμα €0,80 ανά μετοχή.

Η ΔΕΗ πέρασε πολλά χρόνια χτίζοντας το επόμενο κεφάλαιό της. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι η πρώτη φορά που το κεφάλαιο αυτό διαβάζεται στους αριθμούς.

Οι επενδύσεις παραμένουν τεράστιες. Η διαφορά είναι ότι πλέον αρχίζουν να πληρώνουν τον λογαριασμό τους.

Στο μακροπρόθεσμο διάγραμμα των ανά 80 συνεδριάσεων candlestick η μετοχή δείχνει να ετοιμάζεται να απειλήσει τη ζώνη αντίστασης των 24,60 με 25 ευρώ ώστε να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με το όριο των 30 ευρώ.

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August 6, 2026