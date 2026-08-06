Η Avramar Εμπορική αύξησε τον κύκλο εργασιών της, αλλά οι ισοτιμίες επηρέασαν τα κέρδη

Η Avramar Εμπορική, η εταιρεία υπεύθυνη για την εμπορία, διανομή και υποστήριξη των προϊόντων του ομίλου Avramar, συνέχισε να επεκτείνει τον κύκλο εργασιών της, εκμεταλλευόμενη την αύξηση των τιμών στις διεθνείς αγορές ψαριών.

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Παρά την έντονη αύξηση των πωλήσεων, αυτή δεν μεταφράστηκε σε βελτίωση της κερδοφορίας, καθώς οι αυξημένες συναλλαγματικές ζημίες και το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος επηρέασαν αρνητικά την τελική γραμμή.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 318,4 εκατ. ευρώ, από 266,5 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 19,5%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις ανώτερες τιμές και τις αυξημένες ποσότητες πώλησης τσιπούρας, καθώς και από την άνοδο της τιμής του λαβρακιού, παρά τη μείωση των ποσοτήτων του τελευταίου.

Εντούτοις, η κερδοφορία παρουσίασε πτωτική τάση. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,25 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 2,38 εκατ. ευρώ, από 3,22 εκατ. ευρώ το 2024.

Η διοίκηση αποδίδει τη μείωση αυτή κυρίως στις αυξημένες συναλλαγματικές διαφορές, ύψους περίπου 0,87 εκατ. ευρώ, οι οποίες προήλθαν από την αποτίμηση προθεσμιακών καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, λόγω της υποτίμησης του δολαρίου έναντι του ευρώ. Ταυτόχρονα, τα EBITDA παρουσίασαν πτώση 1,7%, φθάνοντας τα 5,03 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 24,95 εκατ. ευρώ, από 4,76 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, καθώς οι λειτουργικές ταμειακές ροές εκτοξεύθηκαν στα 20,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 4,5 εκατ. ευρώ το 2024. Αυτή η εξέλιξη σχετίζεται κυρίως με τη σημαντική αύξηση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και άλλους πιστωτές, που ενίσχυσε προσωρινά το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 10,44 εκατ. ευρώ, από 8,05 εκατ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν στα 68 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 102,6 εκατ. ευρώ, από 74,3 εκατ. ευρώ το 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων προς προμηθευτές.