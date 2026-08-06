Η CSG επενδύει στη καναδική εταιρεία North Vector Dynamics

Ο βιομηχανικός και τεχνολογικός όμιλος CSG έχει αναλάβει ρόλο στρατηγικού επενδυτή στην καναδική εταιρεία North Vector Dynamics (NVD), η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών αεράμυνας, κατευθυνόμενων πυραύλων υψηλής ακρίβειας, συστημάτων για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και υπερηχητικών πυραυλικών συστημάτων τελευταίας γενιάς.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του ομίλου CSG για την ενίσχυση των τεχνολογικών του δυνατοτήτων σε τομείς που αναμένονται να καθορίσουν το μέλλον της σύγχρονης άμυνας τα επόμενα χρόνια. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν το ποσό της επένδυσης. Με την ολοκλήρωση της, η αποτίμηση της NVD υπερβαίνει πλέον τα 90 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

«Η φύση των σύγχρονων συγκρούσεων αλλάζει ταχύτατα. Τα αυτόνομα συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη, οι προηγμένοι αισθητήρες, η καθοδήγηση ακριβείας και οι οικονομικά αποδοτικές λύσεις αεράμυνας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η North Vector Dynamics αναπτύσσει μια σειρά από συστήματα αναχαίτισης που έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τις δυνατότητες αυτές τα επόμενα χρόνια.

»Γι’ αυτό αποφασίσαμε όχι μόνο να επενδύσουμε στην εταιρεία, αλλά και να γίνουμε μακροχρόνιος στρατηγικός της εταίρος. Εκτός από τη χρηματοδότηση, επιδιώκουμε να συμβάλουμε με τη βιομηχανική μας τεχνογνωσία, τις παραγωγικές μας δυνατότητες και το εμπορικό μας δίκτυο στην Ουκρανία, στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και σε χώρες-εταίρους παγκοσμίως», δήλωσε ο Michal Strnad, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου CSG.

Από τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος CSG έχει ενισχύσει συστηματικά τις δυνατότητές του στους τομείς των τεχνολογιών ραντάρ, της αεράμυνας, της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, των αυτόνομων συστημάτων, των συστημάτων πρόωσης για πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και άλλων προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών. Οι λύσεις που αναπτύσσει η North Vector Dynamics συμπληρώνουν τη στρατηγική αυτή, διευρύνοντας το τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου με έναν ακόμη ελπιδοφόρο τομέα.

Εκτός από τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της NVD, ο Όμιλος CSG θα προσφέρει στην εταιρεία πρόσβαση στη βιομηχανική του βάση, στην τεχνογνωσία του, καθώς και στις δυνατότητες ενσωμάτωσης των τεχνολογιών της στα δικά του συστήματα, και στο εκτενές διεθνές εμπορικό του δίκτυο. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η εμπορική αξιοποίηση των τεχνολογιών που αναπτύσσει η NVD και να επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους, ιδίως στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

«Η επένδυσή μας στη North Vector Dynamics αντικατοπτρίζει την προσέγγιση του Ομίλου CSG στην τεχνολογική καινοτομία. Δεν ψάχνουμε μόνο ελκυστικές εταιρείες, αλλά συνεργάτες που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν ουσιαστικά το μέλλον των αμυντικών τεχνολογιών. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την NVD στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των τεχνολογιών της, να επεκτείνει την παραγωγική της δυναμικότητα και να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές των συμμάχων, όπου οι λύσεις της μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των σύγχρονων αμυντικών δυνατοτήτων.

»Παράλληλα, ο Καναδάς είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς παγκοσμίως, λόγω της σταθερότητας, της διαφάνειας και του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού του», δήλωσε ο Stanislav Kuba, Διευθυντής Επενδύσεων του Ομίλου CSG.

Τεχνολογίες για το σύγχρονο πεδίο μάχης

Η North Vector Dynamics εδρεύει στο Κάλγκαρι της Αλμπέρτα στον Καναδά και ιδρύθηκε το 2022, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών νέας γενιάς για την αεράμυνα και την αντιπυραυλική άμυνα. Σήμερα, η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Καναδά για την προώθηση της ανάπτυξης υπερηχητικών πυραυλικών συστημάτων και αναπτύσσει μια σειρά προηγμένων συστημάτων που ανταγωνίζονται τη συνεχώς εξελισσόμενη φύση των σύγχρονων ένοπλων συγκρούσεων.

Η NVD ιδρύθηκε από μια ομάδα που περιλαμβάνει πρώην καθηγητές αεροδιαστημικής μηχανικής, με εμπειρία στην εφαρμοσμένη έρευνα στη NASA και σε άλλα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως. Ο Στρατηγός εν αποστρατεία Tom Lawson, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων και Αναπληρωτής Διοικητής της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής (NORAD), δρα ως Στρατηγικός Σύμβουλος της εταιρείας.

Ένα από τα κύρια προϊόντα της εταιρείας είναι ο πύραυλος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων CM-70, ένα σύστημα αναχαίτισης με καθοδήγηση ακριβείας.

Έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας στη σύγχρονη αεράμυνα, εξουδετερώνοντας αποτελεσματικά απειλές από ταχύτατα και ιδιαιτέρως ευέλικτα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, με κόστος σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τους συμβατικούς κατευθυνόμενους πυραύλους αναχαίτισης.

Χάρη στον ευέλικτο και διαλειτουργικό σχεδιασμό του, το σύστημα είναι συμβατό με τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου του ΝΑΤΟ και μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές αεράμυνας.

Εκτός από τις λύσεις αντιμετώπισης μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, η NVD αναπτύσσει συστήματα κρούσης και αναχαίτισης που καλύπτουν πολλές κατηγορίες ταχύτητας, εμβέλειας και ωφέλιμου φορτίου, βασισμένα σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών αισθητήρων και πρόωσης.

Ο Καναδάς αποτελεί σημαντικό σύμμαχο του Ομίλου CSG στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς και έναν από τους κύριους κόμβους αμυντικής έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας της Συμμαχίας. Επιπλέον, αποτελεί εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της άμυνας της βορειοαμερικανικής ηπείρου. Ως εκ τούτου, η στρατηγική επένδυση στη North Vector Dynamics δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τον Όμιλο CSG να επεκτείνει τόσο την τεχνολογική όσο και τη βιομηχανική συνεργασία του στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.

«Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε έναν σημαντικό βιομηχανικό εταίρο όπως ο Όμιλος CSG ως στρατηγικό επενδυτή. Πέρα από τη χρηματοδότηση, ο Όμιλος CSG προσφέρει βαθιά βιομηχανική τεχνογνωσία, εκτενή γνώση των αμυντικών αγορών και ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την ταχεία ανάπτυξη σύγχρονων αμυντικών δυνατοτήτων για τον Καναδά, το ΝΑΤΟ και άλλες συμμαχικές χώρες και πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα επιταχύνει σημαντικά τόσο την ανάπτυξη της North Vector Dynamics όσο και την επιχειρησιακή αξιοποίηση των τεχνολογιών μας», δήλωσε ο Δρ. Paul Ziadé, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της North Vector Dynamics.