Η Etsy απολύει το 12% του προσωπικού της – «Δεν οφείλεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη»

Η Etsy ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει σε απολύσεις περίπου 220 υπαλλήλους, ή περίπου το 12% του εργατικού δυναμικού της, καθώς η διαδικτυακή πλατφόρμα προσπαθεί να απλοποιήσει την οργανωτική της δομή και να καινοτομήσει ταχύτερα σε έναν ολοένα και πιο ανταγωνιστικό κλάδο ηλεκτρονικού εμπορίου.

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Η Etsy ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει σε απολύσεις περίπου 220 υπαλλήλους, ή περίπου το 12% του εργατικού δυναμικού της, καθώς η διαδικτυακή πλατφόρμα προσπαθεί να απλοποιήσει την οργανωτική της δομή και να καινοτομήσει ταχύτερα σε έναν ολοένα και πιο ανταγωνιστικό κλάδο ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Κρούτι Πατέλ Γκογιάλ, η οποία ανέλαβε τα ηνία στις αρχές του τρέχοντος έτους, δήλωσε στους υπαλλήλους σε ένα υπόμνημα ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας θα προετοιμάσουν την εταιρεία για την «οικοδόμηση του οργανισμού που πιστεύουμε ότι η Etsy χρειάζεται για το μέλλον».

Η ίδια δήλωσε επίσης ότι οι περικοπές «δεν οφείλονται στην τεχνητή νοημοσύνη».

Οι απολύσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν μαζί με τα αποτελέσματα κερδών του δεύτερου τριμήνου της Etsy, δεν αποτελούν προσπάθεια μείωσης του κόστους, αλλά έχουν ως στόχο να βοηθήσουν την εταιρεία «να στηριχθεί σε μια περίοδο ισχυρής δυναμικής, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε πιο γρήγορα και να εκτελέσουμε με ακόμη μεγαλύτερη εστίαση», έγραψε η Etsy στην επιστολή της προς τους μετόχους.

«Ο απώτερος στόχος μας, ωστόσο, ήταν πάντα να οδηγήσουμε το Etsy στο επόμενο επίπεδο ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πλήρως την αποστολή και τις δυνατότητές μας. Βρισκόμαστε τώρα στο σημείο όπου πρέπει να κάνουμε αυτή την αλλαγή – να χτίσουμε την ομάδα, την κουλτούρα και την οργάνωση που θα το καταστήσουν αυτό δυνατό» τόνισε η Γκογιάλ.