Κύμα κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες της Wall Street – Στο στόχαστρο μεγάλα hedge funds

Σειρά από εξελιγμένες επιθέσεις εναντίον εταιρειών της Wall Street εξαπέλυσαν χάκερ τις τελευταίες ημέρες, στοχεύοντας τα πληροφοριακά συστήματα μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων, σύμφωνα με το - που επικαλείται άτομα με γνώση του θέματος.

Η Point72 Asset Management φέρεται να ενημέρωσε τους επενδυτές της ότι δέχθηκε επίθεση, αν και οι αρχικές ενδείξεις το hedge fund ήταν ότι δεν κλάπηκαν στοιχεία πελατών. Η εταιρεία ανέφερε στους επενδυτές ότι εξακολουθεί να εξετάζει το περιστατικό.

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Οι χάκερ επιχείρησαν επίσης να διεισδύσουν στα πληροφοριακά συστήματα άλλων μεγάλων hedge funds, συμπεριλαμβανομένων των Millennium Management, Two Sigma Investments και Citadel, καθώς και αρκετών εταιρειών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity firms).

Κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος «voice phishing» (ή «vishing»), κατά την οποία οι χάκερ χρησιμοποιούν τεχνολογία για να μιμηθούν φωνές σε τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα, με στόχο να παραπλανήσουν εργαζομένους ώστε να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες ή να παραχωρήσουν πρόσβαση.

Η Two Sigma, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 75 δισ. δολαρίων, δήλωσε ότι απέτρεψε την προσπάθεια πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα. «Η ομάδα ασφαλείας μας αντέδρασε γρήγορα σε απόπειρα vishing που στόχευε την Two Sigma και άλλους διαχειριστές επενδύσεων και δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι επηρεάστηκαν τα δεδομένα ή τα συστήματά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Two Sigma. «Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση».

Τα περιστατικά παραβίασης της κυβερνοασφάλειας στη Wall Street έχουν αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν σε κακόβουλους παράγοντες να εξαπολύουν επιθέσεις με σχετικά χαμηλό κόστος και σε ευρεία κλίμακα, δήλωσε ο Vinod Paul, πρόεδρος της Align Managed Service, που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας και πληροφορικής σε hedge funds.

Ενδεικτικά, όπως είπε, παλιότερα μπορούσαν να επιτεθούν σε 50 οντότητες στο πλαίσιο μιας στοχευμένης επίθεσης, ενώ τώρα μπορούν να το κάνουν σε 1.000», δήλωσε ο Paul. «Οι χάκερ μπορούν επίσης να υποκλέψουν μια τηλεφωνική συνομιλία και να μιμηθούν τη φωνή, τον τόνο και τις εκφράσεις των συνομιλητών, ώστε να πραγματοποιήσουν πλαστές κλήσεις».

Η Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικής Βιομηχανίας (FINRA), η οποία εποπτεύει χρηματιστηριακές εταιρείες και επαγγελματίες του κλάδου των κινητών αξιών, έχει επικοινωνήσει με εταιρείες-μέλη της σχετικά με πρόσφατες απόπειρες παραβίασης, σύμφωνα με μία από τις πηγές του πρακτορείου.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τον αυξανόμενο κίνδυνο που ενέχει η πιθανότητα διάφοροι παράγοντες να αξιοποιήσουν τεχνολογίες αιχμής για την κλιμάκωση των επιθέσεων, απαιτώντας ενίοτε λύτρα για την αποδέσμευση δεδομένων ή συστημάτων.

Στην περίπτωση της Wall Street, κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει εταιρείες και αγορές που διαχειρίζονται καθημερινές συναλλαγές ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αν και ενδέχεται να μην συνδέονται μεταξύ τους, σημειώνει το -, το πρόσφατο κύμα επιθέσεων εκδηλώθηκε την ώρα που οι αμερικανικές αρχές κατέβαλλαν αγωνιώδεις προσπάθειες να περιορίσουν κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ύδρευσης διαφόρων πολιτειών — επιθέσεις που έχουν εγείρει ανησυχίες για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν.