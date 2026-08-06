ΜΕΒΓΑΛ:-Πωλήσεις-άνω-των-200-εκατ.-ευρώ-και-επενδύσεις-σε-νέο-εργοστάσιο

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας.

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Απρόσκοπτα συνεχίζονται τα επενδυτικά πλάνα της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού, με το βλέμμα στην ενδυνάμωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές, καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές και κανάλια διανομής.

Με μια επιχειρηματική διαδρομή οκτώ δεκαετιών, η γνωστή γαλακτοβιομηχανία ετοιμάζεται να περάσει στην επόμενη φάση ανάπτυξή της, με την ανέγερση ενός νέου εργοστασίου γιαουρτιού.

Τον Μάρτιο του 2026 υποβλήθηκαν αιτήσεις για το επενδυτικό σχέδιο «MEVGAL Dairy Future: Νέα Πρότυπη Εγκατάσταση Γιαουρτιού», παράλληλα, τόσο στο πλαίσιο του Ν. 4864/2021 για τον χαρακτηρισμό του ως Εμβληματική Επένδυση Στρατηγικής Σημασίας, όσο και στο πλαίσιο χρηματοδότησής του μέσω δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τον Μάιο του 2026 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του ΤΑΑ και υπεγράφη η σχετική δανειακή σύμβαση.

Πρόκειται για ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που ενισχύει στρατηγικά τις παραγωγικές δυνατότητες της εταιρείας. Η νέα παραγωγική μονάδα γάλακτος και γιαουρτιού, καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του τυροκομείου, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενδυναμώνουν την παρουσία της εταιρείας στις δύο σημαντικότερες εξαγωγικές κατηγορίες ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων: το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι και τη φέτα. «Οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η εταιρεία να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην αυξανόμενη διεθνή ζήτηση, να διευρύνει περαιτέρω την εξαγωγική της δραστηριότητα και να ενισχύσει τη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητά της, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής γαλακτοκομίας στις διεθνείς αγορές», αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Συγκρατημένα θετικές οι προοπτικές για τη γαλακτοβιομηχανία το 2026

Σύμφωνα με τη διοίκηση, για τη χρήση 2026, οι προοπτικές του γαλακτοβιομηχανικού κλάδου στην Ελλάδα διαγράφονται συγκρατημένα θετικές, με εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς σε αξία μεταξύ 3% και 5%, υπό την προϋπόθεση σταθεροποίησης του πληθωρισμού και σταδιακής αποκλιμάκωσης του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει θετικούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ περί το 2%–2,5%, υποστηριζόμενη από ιδιωτικές επενδύσεις και κατανάλωση, γεγονός που δημιουργεί θετικό υπόβαθρο για τη ζήτηση βασικών καταναλωτικών αγαθών.

Στον κλάδο, η κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή σε όγκο, ενώ η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, λειτουργικά γαλακτοκομικά και από την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστούν οι πιέσεις από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία εξακολουθούν να διατηρούν σημαντικό μερίδιο αγοράς, εντείνοντας τον ανταγωνισμό. Υπό τις συνθήκες αυτές, η διατήρηση της κερδοφορίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το κόστος, να επενδύουν στην καινοτομία και την βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχύουν τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων τους, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την αυξανόμενη εξωστρέφεια του κλάδου.

Παράλληλα, το εξωτερικό περιβάλλον εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τον κλάδο, επηρεάζοντας τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και τη ζήτηση. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδίως ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, διατηρούν αυξημένη τη μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας και των ζωοτροφών, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής.

Επιπλέον, ενδεχόμενες εμπορικές πολιτικές προστατευτισμού, όπως η επιβολή δασμών ή άλλων περιορισμών θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου σε βασικές αγορές του εξωτερικού. Οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και το αυξημένο μεταφορικό κόστος συνεχίζουν να αποτελούν παράγοντες αβεβαιότητας, ενώ οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες δύνανται να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Υπό τις συνθήκες αυτές, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της διαφοροποίησης προμηθευτών και πηγών εφοδιασμού και η ευελιξία στη στρατηγική τιμολόγησης καθίστανται κρίσιμες για την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών κινδύνων.

Τζίρος 206,65 εκατ. ευρώ το 2025

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, το 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και του ομίλου έσπασε ανοδικά το φράγμα των 200 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 206,656 εκατ. ευρώ από 195,607 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,65%.

Το ποσοστό μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 21,35% έναντι 22,07% της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 0,71%.

Το ΕΒΙΤDΑ σε επίπεδο εταιρείας διαμορφώθηκε στα 20.306 χιλ. ευρώ έναντι 20.147 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο ομίλου ανέρχεται στα 20.300 χιλ. ευρώ έναντι 20.134 χιλ. ευρώ το 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε επίπεδο εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,294 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,290 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο ομίλου σε κέρδη 10,261 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,264 εκατ. ευρώ το 2024.

Η καθαρή αύξηση του δανεισμού του ομίλου και της εταιρείας ανήλθε σε 9,7 εκατ. ευρώ και οφείλεται στην χρηματοδότηση της αύξησης του κύκλου εργασιών, την αύξηση των αποθεμάτων και μέρος αυτής στην χρηματοδότηση επενδύσεων.

Κατά την 31/12/2025 απασχολούνταν 640 άτομα, έναντι 601 το προηγούμενο έτος.

Ηπιότεροι ρυθμοί ανάπτυξης της αγοράς γαλακτοκομικών το 2025

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας «η χρήση 2025 σε συνέχεια της χρήσης 2024 ήταν μια χρονιά με ρευστό οικονομικό περιβάλλον κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων, του συνεχιζόμενου υψηλού κόστους της ενέργειας, των υψηλών επιτοκίων και του κόστους αγοράς των πρώτων υλών που άσκησαν ισχυρές πιέσεις τόσο στην κατανάλωση των νοικοκυριών όσο και στα χρηματοοικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων.

Κατά το 2025, η ελληνική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, διατήρησε τη θετική της πορεία, παρουσιάζοντας ωστόσο ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, η ΜΕΒΓΑΛ συνέχισε να ενισχύει τη θέση της στην αγορά, αξιοποιώντας την ισχυρή παρουσία της στις βασικές κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων και επενδύοντας συστηματικά στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Στην ελληνική αγορά, η εταιρεία κατέγραψε θετικό πρόσημο με αύξηση των πωλήσεων της περίπου κατά 2,71% σε αξία.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των εξαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 15,48% σε αξία, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συνεχή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ΜΕΒΓΑΛ και τη δυναμική των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.

Οι διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο των γαλακτοκομικών δημιουργούν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για προϊόντα που συνδυάζουν υψηλή διατροφική αξία, ποιότητα και αυθεντικότητα. Η αυξανόμενη ζήτηση και προτίμηση των καταναλωτών για προϊόντα ζυμούμενα και προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη φυσικής προέλευσης και υψηλής διατροφικής αξίας, σε συνδυασμό και με τη διαρκή ενίσχυση της ζήτησης για το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι και τη φέτα στις διεθνείς αγορές, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τον κλάδο των ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Οκτώ δεκαετίες επιχειρηματικής διαδρομής

Σήμερα πρόεδρος της γαλακτοβιομηχανίας είναι η Μαίρη Χατζάκου, ενώ καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ασκεί ο γιος της Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος – Χατζάκος. Η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται στη Μακεδονία, περιοχή η οποία καλύπτει το 75% του αγελαδινού γάλακτος που χρειάζεται η εταιρεία.

Οι εξαγωγές της έχουν ξεπεράσει πλέον το 40% του συνολικού κύκλου εργασιών της. Η γαλακτοβιομηχανία έχει αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα από το 1985.

Υπενθυμίζεται ότι αντιπρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής της Bespoke SGA Holdings, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ενώ το 2021 μπήκε στο μετοχικό κεφάλαιο της γαλακτοβιομηχανίας, με ένα ποσοστό οριακά υψηλότερο του 21%.

Η Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος ιδρύθηκε το 1950 στα Κουφάλια του Νομού Θεσσαλονίκης από τον Κωνσταντίνο Χατζάκο, τον άνθρωπο που δήλωνε με πολύ πάθος πως «μέσα στις φλέβες μου, κυλά γάλα…». Διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον οργανωμένα ψυχόμενα δίκτυα στην Ελλάδα και πάνω από 50 αντιπροσώπους, τα προϊόντα της ΜΕΒΓΑΛ βρίσκονται σήμερα σε περισσότερα από 17.000 σημεία πώλησης στην ελληνική αγορά.