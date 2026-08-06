«Νομίζεις-ότι-είσαι-μεγάλος-άνδρας;»:-Αστυνομικός-στις-ΗΠΑ-επέτρεψε-να-μαστιγωθεί-με-ζώνη-15χρονος-μέσα-στο-κρατητήριο,-βίντεο

Ένοχη για δύο αδικήματα παράβασης καθήκοντος κρίθηκε αστυνομικός στο Οχάιο, η οποία επέτρεψε σε έναν ενήλικο να μαστιγώσει με ζώνη έναν 15χρονο, ενώ το παιδί βρισκόταν με χειροπέδες και υπό την επιτήρησή της.

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Όπως αναφέρει η Daily Mail, η αστυνομικός Τζέιμι Πάτερσον ξέσπασε σε κλάματα κατά την κατάθεσή της ενώπιον του δικαστηρίου, επιμένοντας ότι ενήργησε με καλή πρόθεση και ότι πίστευε πως η σωματική τιμωρία θα βοηθούσε τον έφηβο να αλλάξει συμπεριφορά.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε έπειτα από μονοήμερη δίκη χωρίς ενόρκους, με την ποινή της να αναμένεται να ανακοινωθεί στις 25 Αυγούστου.

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Η κλήση στην αστυνομία και η σύλληψη του 15χρονου

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιανουάριο, όταν η γιαγιά του παιδιού κάλεσε την αστυνομία στο σπίτι της οικογένειας στο Μίντλταουν.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, είχε προηγηθεί καβγάς για ηλεκτρονικές συσκευές, ο οποίος εξελίχθηκε σε σωματική σύγκρουση. Η γιαγιά κατήγγειλε ότι ο έφηβος είχε διαπληκτιστεί με τον αδελφό του, ενώ όταν εκείνη προσπάθησε να του πάρει το iPad, αυτός την κλώτσησε και προκάλεσε ζημιές σε αρκετές συσκευές.

Η Πάτερσον είχε κληθεί στο ίδιο σπίτι και την προηγούμενη ημέρα, όταν η γιαγιά είχε αναφέρει ότι ο ανήλικος κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον βιολογικό του πατέρα.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι η αστυνομικός τής είχε προτείνει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επιτήρησης του παιδιού και να εξετάσει το ενδεχόμενο «σωματικής τιμωρίας».

«Νομίζεις ότι είσαι μεγάλος άνδρας;»

Όταν η Πάτερσον έφτασε στο σπίτι τη δεύτερη ημέρα, ακούστηκε στην κάμερα που έφερε στη στολή της να απευθύνεται στον έφηβο λέγοντας:

«Είναι η δεύτερη ημέρα που βρίσκομαι εδώ εξαιτίας σου. Σήκω, γύρισε. Νομίζεις ότι είσαι μεγάλος άνδρας, ε;».

Στη συνέχεια φέρεται να ρώτησε τη γιαγιά: «Τι απέγινε η σωματική τιμωρία, γιαγιά;».