ΣΒΑΠ προς κυβέρνηση: Απαραίτητα νέα μέτρα για την υποστήριξη της μεταποίησης στην Αττική

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς (ΣΒΑΠ) υπέβαλε μια σειρά προτάσεων για την ενίσχυση της εγχώριας μεταποίησης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην Αττική, κατά τη συνάντηση του προεδρεύοντος του Συνδέσμου, Σταύρου Θεοδωρόπουλου, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μεταποίηση στην Αττική καλύπτει το 42% της συνολικής δραστηριότητας του κλάδου στην Ελλάδα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την εφαρμόγή στοχευμένων μέτρων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων και της απασχόλησης.

Φορολογικά κίνητρα και υποστήριξη εργαζομένων

Στήριξη εισοδήματος εργαζομένων: Αύξηση του ημερήσιου ορίου των διατακτικών σίτισης που παρέχονται από τις επιχειρήσεις στους εργαζομένους, από 6 ευρώ σε τουλάχιστον 10 ευρώ (220+€/μήνα) με αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή και αύξηση του ορίου παροχών σε είδος από 300€ σε 1.000€ ετησίως.



Αυτοτελής φορολόγηση 15%: Εφαρμογή αυτοτελούς φορολόγησης με ποσοστό 15% στα ετήσια performance bonuses και στα stock options ως κεφαλαιακό κέρδος, για την προσέλκυση εξειδικευμένου δυναμικού.

Επιταχυνόμενες αποσβέσεις: Επαναφορά των επιταχυνόμενων αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού εντός τριετίας και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν την παραγωγή.

Επενδυτικά κίνητρα: Θέσπιση Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων έως 50% των αδιανέμητων κερδών (με υποχρέωση επανεπένδυσης εντός τριετίας), 10ετής ρήτρα φορολογικής σταθερότητας (tax lock) 15% για επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ τριετούς ορίζοντα.

Νέα χωροταξική οργάνωση και Πάρκα Εξυγίανσης



Προστασία υφιστάμενων μονάδων: Θεσμική προστασία για τη διατήρηση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την επέκταση των αδειοδοτημένων μονάδων στις υφιστάμενες θέσεις τους, αποφεύγοντας το υψηλό κόστος αναγκαστικών μετεγκαταστάσεων.

Κίνητρα για έργα υποδομών: Θεσμοθέτηση υπερέκπτωσης δαπανών 200%-300% για επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Φορείς Διαχείρισης των Πάρκων Εξυγίανσης, για κοινά έργα όπως πυροσβεστικοί σταθμοί-δίκτυα πυρόσβεσης, διαχείριση ομβρίων, βιολογικοί καθαρισμοί και ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων, καθώς



και κοινωνικές υποδομές, όπως παιδικοί σταθμοί εντός των πάρκων, σταθμοί πρώτων βοηθειών και τηλεϊατρικής, δαπάνες για τη μεταφορά προσωπικού και κέντρα τεχνικής εκπαίδευσης.

Απλοποίηση όρων δόμησης και απελευθέρωση γης: Εξορθολογισμός των όρων δόμησης και της αρτιότητας σύμφωνα με τις σύγχρονες παραγωγικές ανάγκες, απλοποίηση της αδειοδότησης υποστηρικτικών εγκαταστάσεων ιδίας χρήσης (π.χ. πρατήρια/συντήρηση εταιρικού στόλου), αυτοδίκαιη κατάργηση δεσμεύσεων χώρου μετεγκατάστασης μετά την παρέλευση δεκαετίας, καθώς και πρόβλεψη για ελαφρά καταλύματα στέγασης μετακλητών εργαζομένων (έως 2% της έκτασης).

Αναπτυξιακό όραμα Δυτικής Αττικής



Η Δυτική Αττική αντιμετωπίζει προκλήσεις από φυσικές καταστροφές, κακή ρυμοτομία και έλλειψη υποδομών, ενώ η συνεχής ανάπτυξη των logistics επιβαρύνει το οδικό δίκτυο χωρίς να δημιουργεί αυτοτελές παραγωγικό οικοσύστημα ή υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ο ΣΒΑΠ προτείνει μια ουσιαστική αναπτυξιακή αναγέννηση της περιοχής μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου:

Έμφαση στη μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας: Παροχή ειδικών κινήτρων ώστε η Δυτική Αττική να μετατραπεί από απλό αποθηκευτικό χώρο σε ισχυρό παραγωγικό κέντρο βιομηχανικής παραγωγής.

Πλήρης ένταξη της Κυκλικής Οικονομίας στη Μεταποίηση: Αυτόνομη ένταξη της βιομηχανικής ανάκτησης δευτερογενών πρώτων υλών στα καθεστώτα της Μεταποίησης με αυξημένους συντελεστές ενίσχυσης, διαχωρίζοντας την από τις απλές δραστηριότητες συλλογής/μεταφοράς απορριμμάτων.

Ειδικά Κίνητρα για την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων: Σαφή κίνητρα στον Αναπτυξιακό Νόμο για ιδιωτικές επενδύσεις σε συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από εμποροβιομηχανικά απόβλητα, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των μονάδων και προσφέροντας λύση στη διαχείριση ενός μεγάλου ποσοστού των παραγόμενων αποβλήτων της χώρας.

Υποδομές και οικιστική αναβάθμιση: Επιτάχυνση της σύνδεσης των βιομηχανικών υποδοχέων με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, κατασκευή του οδικού άξονα Ελευσίνας – Θήβας και συγκέντρωση της βιομηχανίας σε οργανωμένα Πάρκα Εξυγίανσης. Αυτή η συγκέντρωση, σε συνδυασμό με την ορθολογική οργάνωση των μεταφορών, θα προστατεύσει τον αστικό ιστό και θα επιτρέψει τη συγκράτηση του πληθυσμού, προσελκύοντας νέους κατοίκους και αναβαθμίζοντας την περιοχή, η οποία διαθέτει και το προικισμένο διπλό παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού και του Κορινθιακού.

Απλοποίηση της μετάκλησης εργαζομένων

Θέσπιση ψηφιακής διαδικασίας «Fast-Track» One-Stop-Shop (ολοκλήρωση εντός 30-45 ημερών), πλήρης εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» (once-only) στην υποβολή δικαιολογητικών, και ταχεία διαδικασία αναγνώρισης τεχνικών προσόντων και αδειών για τη μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ινδία λόγω του μεγέθους και του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

Σκοπός είναι η επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που προήλθαν από την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.