«Σεισμός» στη Google: Φεύγει ο αρχιτέκτονας της AI Jeff Dean – Ανατροπή στην ηγεσία της DeepMind και βουτιά της μετοχής

Η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη αποκτά νέα τροπή.

Η Google χάνει έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους στην ιστορία της, τον Jeff Dean, ενώ ταυτόχρονα προχωρά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της DeepMind από το 2023.

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Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο όπου η εταιρεία δέχεται έντονη πίεση από την OpenAI, την Anthropic και τη Meta, ενώ η μετοχή της Alphabet υποχώρησε περίπου 4% μετά τις ανακοινώσεις.

Η αποχώρηση του ανθρώπου που «έχτισε» την AI της Google

Για τους περισσότερους χρήστες το όνομα Jeff Dean ίσως δεν λέει πολλά. Μέσα στη Google όμως θεωρείται θρύλος.

Εντάχθηκε στην εταιρεία το 1999, μόλις έναν χρόνο μετά την ίδρυσή της, και υπήρξε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες των τεχνολογιών που έκαναν τη Google αυτό που είναι σήμερα. Συμμετείχε στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της εταιρείας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τώρα αποχωρεί για να ιδρύσει τη startup Discovery Loop, μαζί με τρεις ακόμη κορυφαίους ερευνητές της DeepMind:

Sanjay Ghemawat

Quoc Le

Oriol Vinyals

Στόχος της νέας εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει την ίδια την AI ώστε να αυτοματοποιήσει την έρευνα για την ανάπτυξη νέων μοντέλων μηχανικής μάθησης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Google θα χρηματοδοτήσει τη νέα εταιρεία και θα της παρέχει υπολογιστική ισχύ μέσω του Google Cloud, διατηρώντας έτσι στενή σχέση με το νέο εγχείρημα.

Ο Χασάμπης αλλάζει ρόλο

Την ίδια στιγμή, ο Ντέμης Χασάμπης εγκαταλείπει την καθημερινή διοίκηση της Google DeepMind.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας επιστήμονας αναλαμβάνει πλέον δύο στρατηγικούς ρόλους:

πρόεδρος (Chairman) της Google DeepMind

Chief Scientist της Alphabet

Την επιχειρησιακή διοίκηση της DeepMind αναλαμβάνει ο επί χρόνια στενός συνεργάτης του, Koray Kavukcuoglu, ο οποίος προάγεται σε Senior Vice President και θα αναφέρεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο της Alphabet, Sundar Pichai.

Ο ίδιος ο Χασάμπης εξήγησε ότι επιθυμεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη μακροπρόθεσμη στρατηγική, στην επιστημονική έρευνα και στη διαμόρφωση της παγκόσμιας πολιτικής γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Google χάνει διαρκώς κορυφαία στελέχη

Η αποχώρηση του Dean δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.

Το 2026 η Google έχει ήδη χάσει δύο ακόμη σημαντικές προσωπικότητες: τον νομπελίστα John Jumper, που μετακινήθηκε στην Anthropic, τον Noam Shazeer, ο οποίος εντάχθηκε στην OpenAI.

Σύμφωνα με το -, εργαζόμενοι περιγράφουν τις τελευταίες αποχωρήσεις ως έναν πραγματικό «σεισμό» για την οργάνωση της Google.

Γιατί αυτή η στιγμή είναι τόσο κρίσιμη

Οι αλλαγές έρχονται την ώρα που η Google προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος απέναντι στους ανταγωνιστές της.

Παρότι η εταιρεία επένδυσε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές AI και διαθέτει ίσως την ισχυρότερη ερευνητική ομάδα στον κόσμο, δέχεται ολοένα μεγαλύτερη κριτική ότι δυσκολεύεται να μετατρέψει την πρωτοποριακή έρευνα σε εμπορικά επιτυχημένα προϊόντα.

Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την πολύμηνη καθυστέρηση της νέας έκδοσης του Gemini, η οποία επρόκειτο αρχικά να παρουσιαστεί τον Ιούνιο.

Αναλυτές της - Intelligence προειδοποιούν ότι αν η Google μείνει πίσω στα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, οι προγραμματιστές ενδέχεται να στραφούν σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες, κάτι που μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη και την κυριαρχία της στην αναζήτηση.

Η μεγάλη εικόνα

Οι εξελίξεις σηματοδοτούν ίσως τη σημαντικότερη αναδιάρθρωση της Google στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία επιχειρεί να περάσει από μια περίοδο όπου η έρευνα βρισκόταν στο επίκεντρο σε μια νέα φάση, όπου προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτερη εμπορική αξιοποίηση των τεχνολογιών AI.

Ωστόσο, η αποχώρηση του Jeff Dean —ενός από τους πλέον εμβληματικούς μηχανικούς στην ιστορία της Google— και η μετακίνηση του Ντέμης Χασάμπης σε περισσότερο στρατηγικό παρά εκτελεστικό ρόλο δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο η Alphabet θα μπορέσει να διατηρήσει το προβάδισμά της σε μια κούρσα που γίνεται ολοένα πιο αδυσώπητη.