«Τα-παιδιά-έχουν-μια-μικρή-ίωση»:-Το-τελευταίο-μήνυμα-της-μητέρας-στον-πρώην-σύζυγό-της-πριν-δολοφονήσει-τα-τέσσερα-παιδιά-τους

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε τη Νέα Υόρκη, όπου η 44χρονη Σάρα Μάιερς και η μητέρα της, Έιμι Στέντμαν, κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας πριν αυτοκτονήσουν. Ο πατέρας των παιδιών έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο γραπτό μήνυμα που έλαβε από την πρώην σύζυγό του, λίγες ώρες πριν από τις δολοφονίες.

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Σύμφωνα με τις Αρχές, η Σάρα Μάιερς έστειλε στις 10 Ιουνίου μήνυμα στον πρώην σύζυγό της, Μπρέιντι Χάρμον, ζητώντας να αναβληθεί η προγραμματισμένη διαδικτυακή επικοινωνία του με τα παιδιά.

«Τα παιδιά έχουν μια μικρή ίωση στο στομάχι και κάνουν εμετούς. Μπορούμε να μεταφέρουμε τη διαδικτυακή σας συνομιλία για αύριο στις 4 μ.μ., σε παρακαλώ;», έγραφε το μήνυμα.

Ο πατέρας, που ζει στη Γιούτα και δεν γνώριζε τι είχε ήδη συμβεί σε απόσταση άνω των 3.200 χιλιομέτρων, απάντησε:

«Εντάξει, θα συνεχίσω να βάφω τότε. Ελπίζω να γίνουν σύντομα καλά».

Την επόμενη ημέρα προσπάθησε ξανά να επικοινωνήσει με τη μητέρα των παιδιών.

«Τα παιδιά είναι καλύτερα;», έγραψε σε νέο μήνυμα, ενώ η προγραμματισμένη βιντεοκλήση στις 16:02 έμεινε αναπάντητη.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την Αστυνομία, η Σάρα Μάιερς, η 64χρονη μητέρα της Έιμι Στέντμαν και τα τέσσερα παιδιά είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους μέσα στο διαμέρισμα στο Μηκάνικβιλ της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Οι Αρχές: Το έγκλημα είχε σχεδιαστεί ημέρες πριν

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μηκάνικβιλ, Μπιλ Ράμπιτ, δήλωσε ότι η μητέρα και η γιαγιά είχαν αρχίσει να οργανώνουν το σχέδιό τους τουλάχιστον από τις 5 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Στέντμαν επισκέφθηκε αρκετά φαρμακεία, όπου προμηθεύτηκε μεγάλες ποσότητες μη συνταγογραφούμενων υπνωτικών φαρμάκων, καθώς και φάρμακα που της είχαν χορηγηθεί με ιατρική συνταγή.