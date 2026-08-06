ΥΠΑ:-Απάντηση-για-το-κόστος-εξοπλισμού-αεροναυτιλίας-του-νέου-Διεθνούς-Αερολιμένα-Ηρακλείου

Σε δημοσιεύματα σχετικά με το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας (Ε.Α.) του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι απαντά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, διευκρινίζει πως η ανάθεση της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης έγινε σύμφωνα με το άρθρο 25.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, που κυρώθηκε με το ν.4612/2019 (Α’ 77) και την προβλεπόμενη σε αυτή Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Ελληνικού Δημοσίου, της ΥΠΑ και της εταιρείας ΔΑΗΚ Α.Ε., που υπογράφηκε στις 30.01.2026 και η οποία έθεσε το πλαίσιο υλοποίησης της υπόψη προμήθειας και τις δεσμεύσεις κάθε μέρους της Συμφωνίας Ε.Α.

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Το εκτιμώμενο και κατά προσέγγιση οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αρχικά ορίστηκε στο ποσό των 75.000.000 ευρώ, βάσει της έρευνας αγοράς που είχε διενεργήσει αρμοδίως η ΥΠΑ το έτος 2024 (λήψη μη δεσμευτικών προσφορών).

Μετά την έρευνα αγοράς (μη δεσμευτικές προσφορές) και το αρχικώς εκτιμώμενο και κατά προσέγγιση ποσό, ελήφθησαν υπόψη πρόσθετες ανάγκες που ενσωματώθηκαν στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως έργα υποδομών και η προμήθεια μετεωρολογικού εξοπλισμού (Meteo).

Επιπρόσθετα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης περιορίστηκε από 41 σε 27 μήνες περίπου και προστέθηκε όρος στη σύμβαση για ανάληψη ευθύνης από τον τελικό ανάδοχο της προμήθειας χωρίς περιορισμούς, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της ΥΠΑ.

Σύμφωνα με την ΥΠΑ, για την υλοποίηση της σύμβασης προμήθειας Ε.Α. και πληρωμή της αντίστοιχης δαπάνης, τηρούνται όλες οι ισχύουσες δημοσιονομικές και δημοσιολογιστικές διατάξεις.

Η ολοκλήρωση της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του Ε.Α., είναι άμεσα συνδεδεμένη και σχετίζεται με το χρονοδιάγραμμα Αεροναυτιλίας (τέλος Νοεμβρίου 2028), το οποίο είναι ενταγμένο στο χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας του αερολιμένα.