Χρηματιστήριο: Ισχυρή αντίσταση οι 2650 μονάδες – Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα

Παράλληλα, σύμφωνα ε την Κ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 315,5 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα καθώς οι προσπάθειες των αγοραστών να οδηγήσουν ψηλότερα το ΓΔ δεν τελεσφόρησαν (υψηλό ημέρας στην αρχή στις 2643 μονάδες). Με τους πωλητές να αναλαμβάνουν την υπεροπλία με ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά τις 4μμ για να οδηγήσουν τελικά το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας στις 2617 μονάδες λίγο πριν τις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,764% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να καταγράφουν και τα 2 πρόσημα! Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,19%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-1,79%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Credia (-1,01%), o ΟΤΕ (-2,36%), η ΕΛΧΑ (-1,16%), η Κύπρου (-2,75%), η Cenergy (-1,66%) και ο Τιτάν (-1,95%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΔΕΗ (+0,71%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,55%), η Βιοχάλκο (+0,54%), η ΕΕΕ (+2,81%), η Aegean (+2,21%) αλλά και η Ιλυδα (+8,61%), η Αβαξ (+3,80%), η Unibios (+3,76%) και ο ΑΔΜΗΕ (+3,47%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 45 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 54 εκείνων που υποχώρησαν. Η Metlen και η Credia ανακοινώνουν σήμερα τα εξαμηνιαία αποτελέσματά τους. Ο Γ.Δ. ανέκρουσε πρύμνη λίγο πριν την ισχυρή αντίσταση των 2650 μονάδων. Στη Wall Street συνεχίζονται τα ρεκόρ των δεικτών Dow Jones και S & P 500 ενώ η τιμή του πετρελαίου brent διατηρείται κάτω από τα $80/βαρέλι., προϊδεάζοντας θετικά για ανοδική κίνηση των δεικτών και στις ευρωπαϊκές αγορές.