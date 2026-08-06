deutsche-telekom:-Αυξάνει-στα-έως-5-δισ.-ευρώ-το-πρόγραμμα-επαναγοράς-μετοχών

Η Deutsche Telekom AG, η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης, αύξησε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών για το 2026 έως και κατά 3 δισ. ευρώ (3,5 δισ. δολάρια), μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου που κινήθηκαν σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Οι προγραμματισμένες επαναγορές, οι οποίες ανεβάζουν το συνολικό ύψος του προγράμματος για το έτος έως και στα 5 δισ. ευρώ, εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 6ης Αυγούστου, με στόχο την αντιμετώπιση της χαμηλής αποτίμησης της μετοχής, ανέφερε η Deutsche Telekom σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 4,4%, στα 29,9 δισ. ευρώ, έναντι εκτίμησης των αναλυτών για 30 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον μέσο όρο των προβλέψεων που συγκέντρωσε το -.

Η πλειοψηφική συμμετοχή της Deutsche Telekom στην T-Mobile US Inc. έχει βοηθήσει την εταιρεία να υπεραπίδει έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών της τα τελευταία χρόνια, αντισταθμίζοντας τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Την Πέμπτη, η εταιρεία αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για τις ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις για το σύνολο του έτους, σε περίπου 20 δισ. ευρώ, από προηγούμενη εκτίμηση για πάνω από 19,8 δισ. ευρώ, βασιζόμενη στις επιδόσεις της T-Mobile.

Η Deutsche Telekom έχει ήδη επαναγοράσει περίπου 1,2 δισ. ευρώ σε ίδιες μετοχές μέσα στο 2026, στο πλαίσιο του προηγουμένως ανακοινωθέντος προγράμματος. Η μετοχή της υποχωρεί περίπου 1% από τις αρχές του έτους και έκλεισε την Τετάρτη στα 27,42 ευρώ στη Φρανκφούρτη.

Ο διευθύνων σύμβουλος Tim Hoettges έχει αυξήσει σταδιακά το ποσοστό συμμετοχής της Deutsche Telekom στην T-Mobile και έχει διερευνήσει μια πιθανή συνένωση που θα δημιουργούσε τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον κόσμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Semafor, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, οι σχετικές συνομιλίες έχουν παγώσει μετά από αντιδράσεις της T-Mobile.

Στη Γερμανία, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,5%, στα 6,5 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η γερμανική αγορά τηλεπικοινωνιών εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο απαιτητικές στην Ευρώπη, καθώς τέσσερις πάροχοι ανταγωνίζονται για τους πελάτες.

Αντίθετα, σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Γαλλία, ο αριθμός των παρόχων έχει μειωθεί σε τρεις έπειτα από κινήσεις συγκέντρωσης του κλάδου, εξέλιξη που, σύμφωνα με τις εταιρείες, διευκολύνει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τις επενδύσεις στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η ανταγωνίστρια Vodafone Group Plc ανακοίνωσε αύξηση 1,2% στα έσοδα από υπηρεσίες στη Γερμανία κατά το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, χάρη στις υψηλότερες επιδόσεις των ευρυζωνικών υπηρεσιών της.

Νωρίτερα, η T-Mobile US ανακοίνωσε έσοδα δεύτερου τριμήνου χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η αύξηση των συνδρομητών ήταν περιορισμένη.

Η εταιρεία βρίσκεται βρίσκεται αντιμέτωπη με τις υψηλές προσδοκίες από τη Wall Street, αλλά και με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τη SpaceX του Elon Musk, η οποία έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να ανταγωνιστεί άμεσα τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.