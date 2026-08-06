Google: Αλλάζει την ηγεσία του AI – Νέος πρόεδρος ο Ντέμης Χασάμπης

Η Google προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης, με τον επί 27 χρόνια κορυφαίο επιστήμονα της εταιρείας, Jeff Dean, να αποχωρεί.

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Η Google προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης, με τον επί 27 χρόνια κορυφαίο επιστήμονα της εταιρείας, Jeff Dean να αποχωρεί για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CEO της Alphabet, Sundar Pichai, ο Ντέμης Χασάμπης, μέχρι σήμερα CEO της Google DeepMind, αναλαμβάνει τον ρόλο του προέδρου της DeepMind, ενώ παράλληλα γίνεται και Chief Scientist της Alphabet.

Οι μετοχές της Alphabet υποχώρησαν περίπου 4% μετά την ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, ο Jeff Dean, ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους στην ιστορία της Google και πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη, ξεκινά τη νέα του εταιρεία μαζί με τον με τον ανώτερο συνεργάτη της Google Sanjay Ghemawat. Η αποχώρησή του πραγματοποιείται σε φιλικό κλίμα, με την Google να επιβεβαιώνει ότι θα επενδύσει στη νέα αυτή προσπάθεια.

«Μετά από μια απίστευτη πορεία 27 ετών, ο Jeff Dean βρίσκεται σε μια στιγμή που θέλει να δοκιμάσει κάτι νέο και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα τον στηρίξουμε», ανέφερε ο Sundar Pichai, προσθέτοντας ότι ο Dean και ο Ghemawat θα εργαστούν για την επιτάχυνση ανακαλύψεων στη μηχανική μάθηση, την επιστήμη και τη μηχανική.

Παράλληλα, η Google προχώρησε και στην προαγωγή του Koray Kavukcuoglu, μέχρι σήμερα Chief Technology Officer της DeepMind, ο οποίος θα αναλάβει την ηγεσία της μονάδας AI και την ανάπτυξη του Gemini 4, του επόμενου μεγάλου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, αναφερόμενος απευθείας στον Sundar Pichai.

Από την πλευρά του, ο Ντέμης Χασάμπης εξήγησε ότι αποφάσισε να παραδώσει τις καθημερινές διοικητικές του αρμοδιότητες στη Google DeepMind, δηλώνοντας:

«Αποφάσισα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να παραδώσω τις καθημερινές επιχειρησιακές μου αρμοδιότητες στη Google DeepMind, ώστε να έχω τον χρόνο και τον χώρο να επικεντρωθώ στη συνολική εικόνα και να συμβάλω, όσο καλύτερα μπορώ, στη διαμόρφωση όσων πρόκειται να ακολουθήσουν».

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα συνεργάζεται με τον Sundar Pichai σε στρατηγικά και διεθνή ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Λίγο αργότερα, ο Jeff Dean ανακοίνωσε μέσω του X ότι η νέα του εταιρεία θα ονομάζεται Discovery Loop και θα λειτουργεί ως Public Benefit Corporation, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην επιστήμη και τη μηχανική.

Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η Google επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην OpenAI και την Anthropic, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη νέων μοντέλων όσο και στις απαραίτητες υποδομές για την υποστήριξη των υπηρεσιών cloud.

Παρά τις μεγάλες επενδύσεις, η δραστηριότητα της Google στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη. Τα έσοδα της Google Cloud αυξήθηκαν κατά 82% το β’ τρίμηνο, φτάνοντας τα 24,8 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τον ρυθμό ανάπτυξης των Amazon Web Services και Microsoft Azure%, που κατέγραψαν 37% και 43% αντίστοιχα.

Ο Sundar Pichai δήλωσε ότι η ανάπτυξη του Cloud τροφοδοτείται από τη ζήτηση για υποδομές και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και από την αυξημένη ζήτηση των επεξεργαστών TPU της εταιρείας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αυξανόμενη χρήση των μοντέλων Gemini από προγραμματιστές και επιχειρήσεις δημιουργεί περιορισμούς στην προσφορά, γεγονός που όπως δήλωσε αποτελεί ένδειξη της ισχυρής ζήτησης και της ταχείας υιοθέτησής τους.