Jumbo: Αύξηση 9% στις πωλήσεις τον Ιούλιο

Ο Ιούλιος του 2026 επανέφερε τα αποτελέσματα του Ομίλου JUMBO σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους της διοίκησης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

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Η αύξηση των πωλήσεων ανήλθε στο +9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με αποτέλεσμα τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων για το επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026) να διαμορφώνεται γύρω στο +5%.

Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο (+7%), ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις εκτιμήσεις της διοίκησης που παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων, αναμένοντας αύξηση των πωλήσεων κατά +5% περίπου για το σύνολο της χρήσης 2026, με τα καθαρά κέρδη να εκτιμώνται μεταξύ EUR 310 εκατ. – EUR 320 εκατ.

Η επιτάχυνση των πωλήσεων σε έναν μήνα κατά τον οποίο το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω των εύθραυστων γεωπολιτικών συνθηκών, αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς το δίκτυο JUMBO παραμένει ισχυρότερη από τις τρέχουσες συνθήκες.

Από την 1η Ιουλίου 2026, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταργείται η δασμολογική απαλλαγή για τις εισαγωγές χαμηλής αξίας (έως 150 ευρώ) από τρίτες χώρες, με την επιβολή προσωρινού τέλους 3 ευρώ ανά δασμολογική κατηγορία. Αν και το μέτρο είναι αυστηρό, θεωρείται σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση δημιουργίας δικαιότερων συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λιανικής και των διεθνών ψηφιακών πλατφορμών.

Στις αρχές Αυγούστου άνοιξε το 8ο κατάστημα JUMBO στο Ισραήλ από τον τοπικό συνεργάτη franchise του Ομίλου, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας JUMBO στην ισραηλινή αγορά, με προγραμματισμό ενός ακόμη καταστήματος μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, αναμένεται ότι το πρώτο κατάστημα στον Καναδά θα λειτουργήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Αναλυτική πορεία πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα: Τον Ιούλιο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές) παρουσίασαν αύξηση περίπου +10% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Για το επτάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +8%.

Κύπρος: Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, αυξήθηκαν κατά +14% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Για το επτάμηνο, η αύξηση ήταν περίπου +6%.

Βουλγαρία: Οι πωλήσεις των καταστημάτων στη Βουλγαρία, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.e-jumbo.bg), τον Ιούλιο του 2026, παρουσίασαν αύξηση +21% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Για το επτάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +13%.

Ρουμανία: Οι πωλήσεις του δικτύου και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν μείωση περίπου -3% τον Ιούλιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Στο επτάμηνο, η μείωση ήταν περίπου -6%, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να επηρεάζεται από δημοσιονομικά μέτρα και συγκρατημένη καταναλωτική ζήτηση στη χώρα.

Η επενδυτική δέσμευση του Ομίλου στη ρουμανική αγορά παραμένει αμετάβλητη, με το νέο υπερκατάστημα που σχεδιάζεται να ανοίξει στην Baia Mare έως το τέλος του έτους.