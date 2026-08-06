nintendo:-Εκτόξευση-150,5%-στα-λειτουργικά-κέρδη-τριμήνου

Eντυπωσιακά υψηλότερα κέρδη από τα αναμενόμενα ανακοίνωσε η Nintendo για το δεύτερο τρίμηνο, παίρνοντας ώθηση από τις επιστροφές δασμών από τις ΗΠΑ και τις ισχυρές πωλήσεις δύο τίτλων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Eντυπωσιακά υψηλότερα κέρδη από τα αναμενόμενα ανακοίνωσε η Nintendo για το πρώτο τρίμηνο, παίρνοντας ώθηση από τις επιστροφές δασμών από τις ΗΠΑ και τις ισχυρές πωλήσεις δύο τίτλων για την ναυαρχίδα της, την κονσόλα Switch 2.

Συγκεκριμένα, ο κολοσσός του gaming, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 147,4 δισ. γεν (934 εκατ. δολ.) για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, σε σύγκριση με την εκτίμηση των αναλυτών για 77,8 δισ. γεν, αυξημένα κατά 53,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο την περασμένη χρονιά. Ένα μεγάλο μέρος των κερδών προήλθε από τη μείωση του κόστους πωλήσεων, που σχετίζεται με τις επιστροφές δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ πέρυσι και αργότερα άρθηκαν.

Tα λειτουργικά κέρδη ήταν της τάξης των 142,5 δισ, γεν (902,7 εκατομμύρια δολάρια), αυξημένα κατά 150,5%

Τα έσοδα μειώθηκαν σχεδόν 10%, στα 517,8 δισ. γεν, ωστόσο ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς για 448,8 δισεκατομμύρια γεν.

Η Nintendo πούλησε 3,82 εκατομμύρια μονάδες του Switch 2, με τα games Tomodachi Life: Living the Dream και Pokémon Pokopia να ξεχωρίζουν, με το πρώτο να πουλά 7,94 εκατομμύρια αντίτυπα. Ωστόσο, η Nintendo έχει σημαντικό έργο μπροστά της για να αυξήσει τις πωλήσεις παιχνιδιών, καθώς κατέγραψε μόνο 9,5 εκατομμύρια πωλήσεις το τρίμηνο για το Switch 2. Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τα σχεδόν 34 εκατομμύρια πωλήσεις software που σημείωσε η εννέα ετών πλατφόρμα Switch. Το Switch 2 έκανε το ντεμπούτο του το περασμένο καλοκαίρι στα 449,99 δολάρια στις ΗΠΑ.

Η ώθηση στα κέρδη από την αντιστροφή των δασμών έχει γίνει εμφανής σε ολόκληρο τον ηλεκτρονικό τομέα της Ιαπωνίας αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της Sony Group και της Canon.